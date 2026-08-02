Oberligist FC Holzhausen: "Die Jungs haben eine Qualität"

Frühe Weichenstellung für den FC Holzhausen

Von Beginn an präsentierte sich der FC Holzhausen fokussiert und nutzte seine Gelegenheiten konsequent aus. Bereits in der 8. Minute brachte Tim Steinhilber die Gäste mit dem Treffer zum 0:1 in Führung. Der Favorit legte nach: In der 20. Minute verwandelte Walter Vegelin einen Foulelfmeter zum 0:2. Nur zwei Minuten später schraubte Jonas Kurz das Ergebnis weiter in die Höhe und erzielte in der 22. Minute das 0:3. Dem Gastgeber gelang vor der Pause noch eine Antwort, als Philipp Frank in der 33. Minute auf 1:3 verkürzte.

Klare Verhältnisse nach dem Seitenwechsel

Auch im zweiten Durchgang ließ der Oberligist FC Holzhausen keine Zweifel am Ausgang der Partie aufkommen. In der 64. Minute war es erneut Walter Vegelin, der mit seinem zweiten Tor des Tages auf 1:4 erhöhte. Den Schlusspunkt unter die Begegnung setzte Lysander Skoda, der in der 86. Minute den 1:5-Endstand markierte. Vor 176 Zuschauern zeigte das Team eine reife Leistung auf dem Platz.

Zufriedenheit beim Trainer

Trainer Daniel Seemann zeigt sich gegenüber FuPa hocherfreut über den Auftritt seiner Mannschaft beim SV Nehren: „Ich bin sehr zufrieden mit dem Spiel gestern. Es waren sehr gute Elemente dabei. Ich habe viel gesehen von dem, was wir trainiert haben, was wir angesprochen haben die letzten drei Wochen in der Vorbereitung. Die Jungs haben eine Qualität, wenn es um etwas geht, dann auch da zu sein, wenn die Testspiele nicht so berauschend waren.“