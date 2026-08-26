Oberligist FC Holzhausen beim Mitaufsteiger FC Teningen gefordert

Das zurückliegende Heimspiel des FC Holzhausen gegen den 1. FC Mühlhausen endete vor 120 Zuschauern mit einer enttäuschenden 1:3-Niederlage. Nach dem frühen Führungstreffer der Gäste durch Felix Jung in der 13. Minute konnte Henry Seeger in der 19. Minute für den FC Holzhausen zum 1:1 ausgleichen. Doch postwendend brachte Philipp Neuberger den 1. FC Mühlhausen in der 21. Minute mit 1:2 wieder in Front, ehe Christopher Wild in der 79. Minute den 1:3-Endstand markierte.

Die Tabellensituation der Kontrahenten

In der Tabelle der Oberliga Baden-Württemberg belegt der Aufsteiger FC Holzhausen nach drei absolvierten Spielen mit einem Sieg, einem Unentschieden und einer Niederlage bei 7:8 Toren und 4 Punkten den 9. Platz. Der kommende Gastgeber FC Teningen rangiert als Mitaufsteiger nach drei Spielen mit einem Sieg und zwei Niederlagen bei 5:8 Toren und 3 Punkten auf dem 13. Platz. Der 1. FC Mühlhausen steht mit ebenfalls 3 Punkten und 6:11 Toren auf dem 14. Platz.

Fokus auf die Auswärtsaufgabe in Teningen

Am Samstag, 29.08.2026, wird die Partie um 15:30 Uhr beim FC Teningen angepfiffen. Das Team um Trainer Daniel Seemann reist mit dem klaren Ansporn an, die Fehler des vergangenen Spiels abzustellen und eine konzentrierte Leistung abzurufen. Aus Sicht des FC Holzhausen bietet die Begegnung die Chance, im Tabellenmittelfeld Boden gutzumachen und eine Auswärtsantwort zu geben.