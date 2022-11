Oberligist FC Gütersloh zieht in das Halbfinale ein Am Mittwochabend hatte der FC Gütersloh einige Mühe mit Westfalenligist SC Obersprockhövel und setzte sich letztendlich mit 3:1 durch.

Der Bericht vom 19. November:

Es ist seit Einführung der Regionalliga einmalig in der Geschichte des Westfalenpokals.

Drei Oberligisten, drei Westfalenligisten, ein Landesligist und ein Bezirksligist machen den Titel der Saison 2022/23 unter sich aus. Und natürlich wird einer von ihnen damit in den DFB-Pokal-Wettbewerb der kommenden Spielzeit einziehen.

Es geht also um sehr viel! Das zeigt schon die Geschichte zur Partie zwischen dem SV RW Erlinghausen und der SpVgg Erkenschwick gezeigt, die auf Anordnung des Verbands ein "Geisterspiel" austragen sollten. Per einstweiliger Verfügung hat Erkenschwick dies verhindert, so dass die Partie am gestrigen Spätnachmittag abgesetzt wurde.

Dagegen wird es in Minden hoch hergehen, wenn der dortige Stadtteilverein SV Kutenhausen/Todtenhausen den Oberligisten ASC 09 Dortmund empfängt. Außerdem hat der RSV Meinerzhagen den Delbrücker SC zu Gast. Beide tauschten im Sommer die Spielklassen. Die Favoritenrolle dürfte aber trotzdem völlig offen sein, da der RSV zurück in die Oberliga strebt und der DSC tief im Oberliga-Abstiegskampf steckt.

Erst am kommenden Mittwoch trifft der FC Gütersloh auf den SC Obersprockhövel.