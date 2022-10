Oberligist FC 08 Villingen hofft auf Stürmer Foulon und Diakité Freiburger FC ist in der Fremde gefordert

Beide Teams erzielten bislang 19 Treffer. Acht von 18 Punkten holte Oberachern in der Fremde. Weiterhin gesperrt ist beim FC 08 Villingen Abwehrrecke Mauro Chiurazzi, der seit dem Platzverweis in Göppingen drei seiner sieben Spiele Rotsperre abgesessen hat. Gegen Oberachern sind die beiden französischen Stürmer Maxime Foulon und Ibrahima Diakité in der Pflicht. Treffer der Beiden waren bisher Norm, nicht Ausnahme. In der Verbandsliga ist der FC Villingen II am Samstag, 15 Uhr, beim SC Pfullendorf gefordert. Der FCP ist souveräner Tabellenführer, die Nullacht-Reserver steht mit 17 Punkten auf Rang fünf.

Es ist mit Sicherheit nicht einmal ein schwacher Trost, dass die Tabellensituation des Freiburger FC schlimmer gar nicht werden kann. Seit Wochen trägt der Oberligist als abgeschlagenes Schlusslicht die rote Laterne, weil die angestrebten Erfolserlebnisse Spieltag für Spieltag ausbleiben. Und dabei kann Trainer Benjamin Pfahler seinen Schützlingen nicht einmal viel vorwerfen. „Unser Auftritt am vergangenen Samstag gegen den Offenburger FV war absolut in Ordnung, ich kann die Spieler nur wegen der schlechten Chancenverwertung kritisieren“, sagt der Coach, die Art und Weise, wie das Team aufgetreten sei, wolle man am Sonntag in der Partie beim Tabellenzwöften Rielasingen-Arlen wiederholen. Und endlich einmal die Tormöglchkeiten besser verwerten. An den letzten Autritt im Hegau hegt man imm Freiburger Lager positive Erinnerungen. Ende November vergangenen Jahres gab es auf dem dortigen Kunstrasen einen 2:0-Sieg, Ali Ibrahim sicherte den verdienten Dreier damals mit senem ersten Oberligator, dem 2:0 in der Nachspielzeit. Der junge Stürmer fällt am Sonntag mit Nasenbeinbruch indes weiter aus, er fehlt ebenso wie Matthis Eggert (Urlaub). Dafür kehrt Lukas Bohro jedoch wieder in die Mannschaft zurück.