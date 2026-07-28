Oberligist erwartet badischen Verbandsliga-Vizemeister

Die Vorbereitung verlief für Türkspor bislang mit unterschiedlichen Eindrücken. Gegen die Landesligisten FC Union Heilbronn und SSV Schwäbisch Hall gab es jeweils 3:1-Siege, zuletzt folgte allerdings eine knappe 0:1-Niederlage gegen die Sportfreunde Schwäbisch Hall aus der Verbandsliga. Solche Resultate zeichnen noch kein endgültiges Bild, sie zeigen aber, worum es in diesen Tagen geht: Neckarsulm muss nach einem Sommer mit einigen personellen Veränderungen möglichst schnell zu Verlässlichkeit finden.

Der Test gegen Bruchsal kommt deshalb passend. Der Gegner aus Nordbaden ist kein leichter Abschlussgegner, sondern ein Team, das in seiner Liga zuletzt weit oben stand und entsprechend Selbstvertrauen mitbringen dürfte. Für Türkspor ist das ein sinnvoller Prüfstein, weil vor dem Pokalstart noch einmal Intensität, defensive Ordnung und offensive Klarheit gefragt sind. Gerade im letzten Test sollten Abläufe nicht mehr nur ausprobiert, sondern gefestigt werden.

Am Samstag wird der Maßstab dann ein anderer. Beim FSV Waiblingen trifft Türkspor im Verbandspokal auf einen Klub, der in der vergangenen Saison aus der Verbandsliga in die Landesliga abgestiegen ist. Auf dem Papier ist Neckarsulm favorisiert, doch solche Spiele leben von genau dieser Konstellation: Der unterklassige Gastgeber kann frei auftreten, der Oberligist muss seine Rolle seriös annehmen. Nach der knappen Niederlage gegen Schwäbisch Hall wäre ein überzeugender Auftritt in Bruchsalnähe die beste Vorbereitung auf diese Aufgabe.