Oberligist erhält Verstärkung vom Drittligisten Mike Huras wechselt von der SG Sonnenhof Großaspach zum 1. FC Normannia Gmünd von fcn · Heute, 17:00 Uhr · 0 Leser

Neuzugang Huras (links) und Sportdirektor Stephan Fichter. Foto: 1. FC Normannia Gmünd

Fußball-Oberligist 1. FC Normannia Gmünd ist bereits mitten in der Saisonvorbereitung, doch noch einmal präsentiert Stephan Fichter, Sportdirektor der Normannen, einen weiteren Neuen: Stürmer Mike Huras wechselt in den Schwerzer.

Trotz seiner erst 20 Jahre hat Huras bereits einiges vorzuweisen. Seine Ausbildung absolvierte er beim VfB Stuttgart, sowohl in der U17 als auch in der U19. In seiner Vita stehen insgesamt 26 Spiele für die U17 und die U18 der polnischen Nationalmannschaft. Elf Treffer erzielte er in diesen Partien. 2024 ging es für ihn zum polnischen Klub Ruch Chorzow, ehe er sich Anfang 2025 der SG Sonnenhof-Großaspach angeschlossen hatte. Gemeinsam mit dem Ex-Normannen Luca Molinari feierte er hier im Sommer die Regionalliga-Meisterschaft. 14 Einsätze in der Regionalliga hat er absolviert. Sein Vertrag in Großaspach war zum 30. Juni ausgelaufen, was Fichter und die Normannen auf den Plan rief.

Wohnhaft in Waiblingen, hat er es nicht einmal weit, um in den Schwerzer zu kommen. „Ich weiß, dass Mike Interesse bei anderen Vereinen hervorgerufen hatte. Wir haben aber nach den ersten Eindrücken sofort kommuniziert, dass wir ihn verpflichten möchten, weil wir schnell überzeugt waren“, sagt Fichter. Das hat offensichtlich Eindruck hinterlassen beim jungen Stürmer. Dazu hat sich Huras selbst ein Bild gemacht von der Normannia, war vor Ort und hat im Test gegen den VfR Aalen bereits mitgewirkt. „Es freut mich riesig, dass er sich für uns entschieden hat. Er ist ein kleiner, schneller und sehr beweglicher Spieler, der die Tiefe sucht und nicht zuletzt weiß er, wo das Tor steht“, sagt der Sportdirektor. Es spräche für die Normannia, dass er ein noch besseres Gefühl hatte, nachdem er in den Verein hineinschnuppern durfte, ergänzt der Sportdirektor.