Oberligist erhält als fünfter Verein den Status FLVW-Ausbildungsverein

Zur strategischen und nachhaltigen Umsetzung der Talentsichtung/Talentförderung in Zusammenarbeit mit der verbandlichen Talentsichtung/-förderung hatte der Verbands-Jugend-Ausschuss (VJA) dieses Konzept beschlossen. Das Konzept knüpft enger an die Arbeit der leistungsorientierten westfälischen Amateurvereine an. Einen „FLVW-Ausbildungsverein“ zeichnen neben den Spielklassen der A-, B- und C-Junioren auf DFB-Ebene bzw. in der Westfalenliga die Erfüllung bestimmter Kriterien (z. B. fußballspezifische, Infrastruktur, Vereinskonzept) aus.

„Die Auszeichnung des Verbands ehrt und freut uns sehr“, sagt FCG- Abteilungsleiter „Lüde“ Wielers, der sich in den vergangenen Monaten für eine Bewerbung um das Zertifikat eingesetzt hat. „Ohne übertreiben zu wollen: Kaum ein Verein ist seit Jahren so nachhaltig ehrlich im Umgang mit jungen Spielern und Trainern, so mutig und gleichzeitig so demütig. Diese Auszeichnung ist hochverdient und für uns eine Anerkennung der geleisteten Arbeit und gleichzeitig auch Ansporn für uns in Gievenbeck, unseren Weg so weiter zu gehen. Für alle beim FCG ist diese Zertifizierung der nächste große Schritt in unserer Entwicklung". Einen „großen Dank“ richtet Wielers „an all unsere Trainer, die mit ganz viel Herzblut unsere Werte vermitteln und jetzt von der neuen Situation profitieren werden“.

Die Anerkennung gilt stets für vier Jahre und ist das Ergebnis eines umfangreichen Bewerbungsverfahrens, in dem der Verein seine personellen, infrastrukturellen und sportlichen Voraussetzungen unter Beweis gestellt hat.