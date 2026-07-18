Oberligist bleibt beim Verbandsligisten weiter ungeschlagen

Nach dem 4:4 zum Auftakt gegen Landesligist FC Esslingen hatte Backnang bereits gegen Verbandsligist TSV Oberensingen mit 3:0, gegen Kreisligist SSV Steinach-Reichenbach mit 9:0 und unter der Woche gegen Landesligist TSV Weilimdorf mit 6:3 gewonnen. Nun folgte der nächste Erfolg gegen einen Verbandsligisten.

In Hofherrnweiler brachte Charalambos Parharidis die Gäste in der 25. Minute mit 1:0 in Führung. Nach der Pause erhöhte Fabijan Domic per Foulelfmeter auf 2:0. Der Treffer in der 50. Minute brachte Backnang zunächst weiter auf Kurs. Die Gastgeber kamen in der Schlussphase noch einmal heran, als Kevin Scherer in der 82. Minute auf 1:2 verkürzte. Am Ende blieb es aber beim Auswärtssieg für den Oberligisten. Schiedsrichter der Partie war Steve Henriß.

Für Backnang war der Test ein weiterer Baustein in einer Vorbereitung, in der die Offensive bereits mehrfach deutlich in Erscheinung getreten ist. 24 Treffer aus den bisherigen fünf Testspielen zeigen, dass die Mannschaft früh Rhythmus gefunden hat. Gleichzeitig bot die Partie in Hofherrnweiler erneut die Möglichkeit, Belastung zu verteilen, Abläufe zu festigen und Erkenntnisse für die kommenden Wochen zu sammeln.