Oberligist bleibt beim Verbandsligisten weiter ungeschlagen

Die TSG Backnang aus der Oberliga Baden-Württemberg hat auch den fünften Test der laufenden Sommervorbereitung erfolgreich gestaltet. Die Mannschaft von Trainer Mario Marinic gewann am Samstag bei der TSG Hofherrnweiler-Unterrombach aus der Verbandsliga Württemberg mit 2:1 und setzte damit ihren stabilen Lauf in der Vorbereitung fort.
Nach dem 4:4 zum Auftakt gegen Landesligist FC Esslingen hatte Backnang bereits gegen Verbandsligist TSV Oberensingen mit 3:0, gegen Kreisligist SSV Steinach-Reichenbach mit 9:0 und unter der Woche gegen Landesligist TSV Weilimdorf mit 6:3 gewonnen. Nun folgte der nächste Erfolg gegen einen Verbandsligisten.
In Hofherrnweiler brachte Charalambos Parharidis die Gäste in der 25. Minute mit 1:0 in Führung. Nach der Pause erhöhte Fabijan Domic per Foulelfmeter auf 2:0. Der Treffer in der 50. Minute brachte Backnang zunächst weiter auf Kurs. Die Gastgeber kamen in der Schlussphase noch einmal heran, als Kevin Scherer in der 82. Minute auf 1:2 verkürzte. Am Ende blieb es aber beim Auswärtssieg für den Oberligisten. Schiedsrichter der Partie war Steve Henriß.
Für Backnang war der Test ein weiterer Baustein in einer Vorbereitung, in der die Offensive bereits mehrfach deutlich in Erscheinung getreten ist. 24 Treffer aus den bisherigen fünf Testspielen zeigen, dass die Mannschaft früh Rhythmus gefunden hat. Gleichzeitig bot die Partie in Hofherrnweiler erneut die Möglichkeit, Belastung zu verteilen, Abläufe zu festigen und Erkenntnisse für die kommenden Wochen zu sammeln.
Mit Blick auf die anstehenden Pflichtspiele bleibt die Vorbereitung für die TSG wichtig. Die zweite Runde im WFV-Pokal und der Ligaauftakt in der Oberliga Baden-Württemberg rücken näher. Bis dahin will das Team von Mario Marinic die guten Ansätze bestätigen, die defensive Stabilität weiter schärfen und den Schwung aus den bisherigen Ergebnissen mitnehmen. Der knappe Sieg in Hofherrnweiler zeigte dabei, dass Backnang auch enge Testspiele erfolgreich abschließen kann.