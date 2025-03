Oberligist blamiert sich bei Saarlandliga-Aufsreiger

Saarlandliga-Aufsteiger FC Palatia Limbach sorgte im Viertelfinale des Sparkassen-Saarlandpokals für die grosse Überraschung. Das Team aus dem Kirkeler Gemeindeteil setzte sich gegen den RPS-Oberlgisten SV Auersmacher glatt mit 5:0 (1:0) durch. Im ersten Durchgang waren die Gäste aus dem Kleinblittersdorfer Gemeindeteil noch spielbestimmend, konnten aber aus ihrer Überlegenheit kein Kapital schlagen. "Deshalb kam der Limbachet Führungstreffer auch überraschend, aber dass wir dann nach der Pause so nachlassen ist nicht nachvollziehbar und unerklärlich" sagte SVA-Trainer Jörn Birster nach dem Spiel. Wer jetzt mit Auersmacher Aufbäumen oder Gegenwehr rechete, wurde enttäuscht. Lars Benedikt Wagner brachte den Aussenseiter vor der Pause in Führung (42.). Lucien Wagner (52.), Tim Mohr per Strafstoss (54.), Lukas Maurice Höh (68.) und nochmal Mohr mit seinem zweiten verwandelten Elfmeter (71.) brachten die Platzherren innerhalb von 19 Minuten klar nach vorne. Limbach feierte mit dem Einzug ins Halbfinale den größten Erfolg der Vereinsgeschichte und in der Schröder-Saarlandliga steht man als Sechster auch so gut da wie nie.

SVA-Trainer Jörn Birster ergänzte nach dem Spiel: "Inwieweit sich das auf unser Selbstvertrauen auswirkt, sehen wir am Samstag nach dem wichtigen Spiel beim FV Eppelborn. Fakt ist aber, dass die zweite Hälfte hier eine absolute Katastrophe war. Mir fehlt im Moment auch die Idee wie es am Samstag besser laufen kann. Es ist auch unverständlich, wir haben das Spiel dominiert, sie kommen zwei Mal vor unser Tor und treffen ein Mal. Das hat uns total aus der Bahn geworfen. Es war ein Komplett-Versagen von allen. Es gab keinen Grund für uns als Oberligateam so einzubrechen. Wir hoffen, dass der heute erkrankt fehlende Maurice Schley bis Samstag zurückkommt, Felix Laufer hat sich heute verletzt, er wird mit Sicherheit am Samstag fehlen. Ansonsten waren alle dabei, die auch in Eppelborn zum Kader gehören sollen".

Patrick Gessner, der Palatia-Trainer, meinte: "Das 1:0 hat uns natürlich in die Karten gespielt so kurz vor der Pause. Wir standen anfangs unter Druck, aber es ist doch normal, dass man in so einem Spiel als so junges Team nervöser ist wie in der Liga. Aber wir haben dann gemerkt, dass was geht heute. Ich glaube schon, dass wir aufgrund der zweiten Hälfte verdient gewonnen haben und jetzt den größten Erfolg der Vereinsgeschichte feiern dürfen. Wir holen es jetzt im Halbfinale wie es kommt. Das wird auf jeden Fall ein weiteres Highlight."

Am kommenden Sonntag um 15 Uhr empfängt die Palatia den Ex-Bundesligisten Borussia Neunkirchen, der am Mittwoch im Pokal Hertha Wiesbach 2:0 schlug, zum Saarlandliga-Spiel. Der SV Auesmacher muss bereits am Samstag um 15 30 Uhr beim Aufsteiger FV Eppelborn antreten. Dabei geht es für beide um wichtige Punkte zun Klassenerhalt in der RPS-Oberliga.