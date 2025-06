Oberligist bindet Leistungsträger

Der Oberligist FSV 08 Bietigheim-Bissingen treibt die Kaderplanung für die Saison 2025/2026 voran. Mit den Vertragsverlängerungen von Torhüter Sven Burkhardt, Defensivspezialist Kevin Ikpide und Mittelfeldakteur Alexander Götz bleiben drei tragende Säulen des Teams auch über die laufende Spielzeit hinaus am Bruchwald. Alle drei Spieler haben ihre Verträge bis 2026 verlängert.

Die Nummer 1 des FSV 08 Bietigheim-Bissingen bleibt auch künftig zwischen den Pfosten: Sven Burkhardt hat seinen Vertrag bis 2026 verlängert. Der Torhüter war in der Saison eine feste Größe im Team und überzeugte mit seiner Ruhe, starken Reflexen und wichtigen Paraden in entscheidenden Momenten. Dass Burkhardt über die aktuelle Saison hinaus beim Oberligisten bleibt, ist ein klares Zeichen für Kontinuität und Vertrauen in seine Führungsqualitäten.

Defensive Konstanz mit Kevin Ikpide