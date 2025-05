Oberligist bindet drei Spieler an sich

Neben Schmid hat auch Besnik Koci seinen Vertrag verlängert. Der 23-Jährige geht damit in seine sechste Saison im TSV-Trikot – und ist in dieser Spielzeit endgültig zum Stammspieler gereift. In 21 Partien kam Koci bislang zum Einsatz, davon 17-mal von Beginn an. Eine Entwicklung, die so nicht vorhersehbar war. „Am Anfang wussten wir nicht so recht, wo wir ihn einsetzen sollen“, erinnert sich Köpf. „Mittlerweile ist er eine feste Größe. Er hat sich in allen Bereichen stark weiterentwickelt.“ Besonders beeindruckt ist der Trainer von Kocis Spielintelligenz und fußballerischer Qualität: „Er hat einen unglaublichen linken Fuß – so etwas habe ich selten gesehen.“

Ein weiterer Pluspunkt: Kocis Vielseitigkeit. „Er kann auf der Zehn, auf der Sechs oder auf der Acht in einer Raute spielen, aber auch als Innen- oder Außenverteidiger agieren. Am stärksten ist er im Zentrum, aber ich kann ihn fast überall hinstellen und weiß, dass er seine Sache gut macht.“ Koci selbst zeigt sich dankbar für die Entwicklung der letzten Jahre und die anhaltende Wertschätzung: „Ich freue mich sehr über die Verlängerung. Ich fühle mich hier einfach wohl und bin dem Verein dankbar für das Vertrauen.“