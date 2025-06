Oberligist bereitet sich mit hochkarätigen Duellen vor

Bereits am ersten Abend der Sommervorbereitung steht das erste Testspiel auf dem Plan: Am Mittwoch, 2. Juli, trifft der SSV auf die TSVgg Plattenhardt. Gespielt wird um 18.45 Uhr beim TSV Harthausen.

Am Abend gibt’s Fußball zum Zuhören: Ab 19.30 Uhr steht Ex-Nationalspieler Mario Basler mit seinem Format »Mario Basler schwätzt Klartext« auf der Bühne. Karten für Talk und Turnier sind online erhältlich oder in der Tourist-Information Reutlingen.

Am Samstag, 5. Juli, lädt der SSV zum großen Blitzturnier an der Kreuzeiche – den zweiten Feierlichkeiten im Rahmen von »120 Jahre SSV«. Um 13.00 Uhr trifft die Mannschaft von Alexander Strehmel auf den 1. FC Kaiserslautern, der bereits 1953 beim Eröffnungsspiel des Stadions zu Gast war. Um 16.00 Uhr folgt das Spiel gegen den FC St. Gallen – ältester Fußballclub der Schweiz und seit 2006 eng mit dem SSV durch eine Fanfreundschaft verbunden, die längst zum Vereinsalltag gehört.

Intensivphase und Test gegen den Oberligameister

Nach einer Trainingswoche trifft der SSV am Montag, 14. Juli, auf die SG Sonnenhof Großaspach. Anstoß gegen den amtierenden Oberligameister ist um 19.00 Uhr beim TSG Wittershausen in Vöhringen.

SSV spielt gegen Wacker Innsbruck

Am Sonntag, 20. Juli, steht für den SSV ein weiteres Highlight auch für unsere Fans der Sommervorbereitung an: In Tirol treffen die Nullfünfer auf den traditionsreichen FC Wacker Innsbruck – zehnfacher österreichischer Meister und seit dieser Saison zurück in der Regionalliga West. Die Tiroler stiegen bereits am 29. Spieltag souverän aus der Regionalliga Tirol auf.

Für den SSV ist das Spiel ein sportlich reizvoller Test. Spielort und Anstoßzeit werden in Kürze bekannt gegeben.

Holzhausen in Irslingen

Testspielauftakt in Harthausen

Am Dienstag, 22. Juli, spielt der SSV gegen den FC Holzhausen, der in der Relegation zur Oberliga knapp am Türk. SV Singen scheiterte. Anstoß ist um 18.30 Uhr beim SV Irslingen.

Stuttgart kommt zum 120 Jahre SSV Abschluss an die Kreuzeiche

Die dritte Veranstaltung im Rahmen von »120 Jahre SSV« findet am Samstag, 26. Juli, im Stadion an der Kreuzeiche statt. Um 15.30 Uhr trifft der VfB Stuttgart, DFB-Pokalsieger und Europa-League-Teilnehmer, auf Celta Vigo – ebenfalls für die Europa League qualifiziert und Tabellensiebter der spanischen Primera División.

Um 18.00 Uhr trifft der SSV auf den SC Pfullendorf – einen Verein, den man aus gemeinsamen Jahren in Oberliga und Regionalliga kennt. Der Traditionsklub aus Oberschwaben spielt aktuell in der Verbandsliga.

Bereits ab 12.00 Uhr beginnt die Jubiläumshockete mit der Vorstellung des SSV-Kaders für die Saison 2025/26 und der Ehrung langjähriger Mitglieder.

Saisonauftakt in Pokal und Oberliga

Das erste Pflichtspiel im DB Regio‑wfv‑Pokal ist voraussichtlich für Dienstag, den 29. Juli, oder Mittwoch, den 30. Juli, geplant. Der Ligastart in der Oberliga Baden-Württemberg erfolgt am Wochenende 2./3. August.

Dauerkartenverkauf startet Anfang Juli

Der Dauerkartenverkauf für die neue Saison beginnt in der Kalenderwoche 28 (7. bis 11. Juli). Karten gibt es unter tickets.ssv-reutlingen.de oder in der Tourist-Information Reutlingen.

Alle Spiele im Überblick

Di, 2.7.2025 18.45 Uhr | TSV Plattenhardt | Harthausen

Sa., 5.7.2025 um 13.00 Uhr | 1. FCK | Kreuzeiche

Sa., 5.7.2025 um 16.00 Uhr | FC St. Gallen | Kreuzeiche

Mo, 14.7.2025 um 19.00 Uhr | SG Großaspach | Wittershausen

Sa., 20.7.2025, Uhrzeit tbd. | Wacker Innsbruck | in Tirol

Di, 22.7.2025 um 18.30 Uhr | FC Holzhausen | Irslingen

Sa., 26.7.2025 um 18.00 Uhr | SC Pfullendorf | Kreuzeiche