Oberligist bekommt Kreispokal-Titel auf dem Silbertablett serviert

Insgesamt 69 Mannschaften gehen an den Start, darunter die Favoriten 1. FC Gievenbeck (OL), TuS Hiltrup (OL), FC Nordkirchen WL) und Westfalia Kinderhaus (WL).

Am Dienstagabend fand die Auslosung statt. Großes Losglück hatte der 1. FC Gievenbeck, der in seiner Hälfte des Tableaus klarer Favorit ist und bis zum Finale nur auf Kreis- oder Bezirksligisten treffen kann. Der Finaleinzug und der mögliche dritte Titel in Folge wird also "auf dem Silbertablett serviert".

Zudem steht fest, dass ein Kreisligist sicher das Viertelfinale erreichen und mindestens eine Mannschaft unterhalb der Landesliga das Halbfinale erreichen wird.

Lospech hatte der letztjährige Finalist Westfalia Kinderhaus, der schon in der 1. Runde mit dem VfL Senden (LL) einen schweren Brocken hat. Mit dem Werner SC (LL) wird es in Runde 2 kaum einfacher. Im Viertelfinale könnte dann Aufsteiger und Ligarivale FC Nordkirchen warten.