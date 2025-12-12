Oberligist beim Kandil-Turnier souverän weiter

RPS-Oberligist SV Auersmacher hat am Freitagabend beim Hallenturnier des FC Kandil Saarbrücken mit drei deutlichen siegen seine Vorrundengruppe gewonnen und steht damit in der Zwischenrunde des in der Joachim-Deckarm Halle stattfindenden Turniers. Im ersten Spiel gab es gegen die Reserve von Landesligist SC Großrosseln schon einen 7:3-Erfolg, wobei die Kleinblittersdorfer nach vier Minuten schon 4:0 vorne lagen. Im zweiten Gruppenspiel konnte die Zweite des Veranstalters, der in der Verbandsliga Süd-West spielt, mit 7:0 bezwungen werden. Letzte theoretische Zweifel am Weiterkommen wurden dann mit dem 5:3-erfolg pber das Verbandsliga-Team des SV Geislautern beiseite geräumt, die Auersmacher, die aufgrund des Torverhältnisses kaum noch vom Zwischenrunden-Einzug abzubringen waren, gewannen mit 5:3. Thorsten Bickelmann, der den im Urlaub weilenden Trainer Heiko Wilhelm vertrat, sagte nach dem letzten Gruppenspiel: "Eigentlich ist es unser erstes ernstzunehmendes Turnier in dieser Hallenrunde, in der Vorwoche sind wir hier beim Turnier des SV Bübingen ja größtenteils mit den A-Junioren angetreten. Wir hätten da ja noch ein Oberligaspiel gehabt und weil das ausgefallen war, haben wir mit dem Oberligateam eine Pause gemacht. Somit fängt die Masters-Runde mit dem heutigen Tag für uns an. Ab jetzt zählt es. Dafür dass es das erste Turnier war, war es ganz in Ordnung. Am Sonntag kommen Marius Schley, Merouane Taghzoute und Lars Birster werden die Qualität erhöht. Wir haben da Verpflichtungen, wir wollen das Masters erreichen, wir spielen ja acht turnier, da sind wir schon gefordert. Wir sind jetzt in einer besseren Tabellensituation in der Oberliga wie in der vergangenen Winterpause, wir hoffen aber dass wir uns auch diesmal wie bei Masters-Sieg wieder Motivation für die Feldrunde mit holen".