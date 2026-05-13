Oberligist baut mit Rückkehrer eine neue zweite Mannschaft auf

– Foto: SSV Reutlingen 05

Der SSV Reutlingen 05 setzt beim Aufbau seiner neuen zweiten Mannschaft auf einen alten Bekannten: Publikumsliebling Onesi Kuengienda kehrt an die Kreuzeiche zurück und übernimmt künftig die U23 als Spielertrainer.

Onesi Kuengienda blickt voller Vorfreude auf seine Rückkehr: »Ich bin beim SSV noch nicht fertig. Der Verein und die Kreuzeiche bedeuten mir unglaublich viel und ich habe mega Bock auf diese Aufgabe. Für mich ist das hier Heimat. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit der Mannschaft etwas aufzubauen, Verantwortung zu übernehmen und unseren Weg erfolgreich zu gestalten.«

Auch an seiner grundsätzlichen Verbindung zum Verein lässt Kuengienda keinen Zweifel:

»Ich glaube einfach, dass One und der SSV zusammengehören. Natürlich gab es auch andere Möglichkeiten, aber warum sollte ich irgendwo anders hingehen? Für mich war schnell klar, dass ich zurück an die Kreuzeiche will.«

Christian Grießer, Sportlicher Leiter des SSV Reutlingen 05, sagt: »Wir hatten super Gespräche mit Onesi und schnell gemerkt, dass beide Seiten richtig Lust auf dieses Projekt haben. Er kennt den Verein, bringt Erfahrung mit und hat eine enorme Identifikation mit dem SSV. Genau solche Typen brauchst du für den Aufbau einer zweiten Mannschaft.«

Mit der Rückkehr des ehemaligen Publikumslieblings setzt der Verein bewusst ein Zeichen für die sportliche Weiterentwicklung.

Sascha Schneider, 1. Vorsitzender des SSV Reutlingen 05, sagt: »Wir haben eine zweite Mannschaft angekündigt und genau das setzen wir jetzt um. Nachdem zwischenzeitlich ja schon die wildesten Geschichten erzählt wurden, ist das heute die passende Antwort darauf. Und dass One am Ende genau dort unterschreibt, wo er hingehört, dürfte vielleicht auch nicht jedem gefallen.«

Unterstützt wird Kuengienda beim Aufbau der Mannschaft und an der Seitenlinie zudem von seinem langjährigen Wegbegleiter Mert Özkan.

Mit den Verpflichtungen unterstreicht der SSV Reutlingen 05 die Bedeutung der neuen zweiten Mannschaft innerhalb der sportlichen Ausrichtung des Vereins.