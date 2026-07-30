Oberligist ausgestochen: Reppichau setzt sich beim Blitzturnier durch

Längst ist es zu einer Tradition vor dem Start in die neue Saison geworden: Am Mittwochabend hat die SG Blau-Weiß Brachstedt zum inzwischen 20. Mal zu ihrem Blitzturnier im Rahmen der Vorbereitung eingeladen. Ein Verbandsligist und ein Oberligist waren der Einladung gefolgt.
"Auch in diesem Jahr haben wir wieder klasse Teams in Brachstedt zu Gast", kündigte der Landesligist an. "Aus der Oberliga kommt unser befreundeter Club und Stammgast, der VfL Halle 96. Und aus der Verbandsliga ist mit dem Aufsteiger SG Reppichau ein weiteres seit vielen Jahren eng befreundetes Team in Brachstedt am Start."
Die Brachstedter starteten dagegen als Underdog ins Blitzturnier. "Unsere blau-weißen Landesliga-Kicker werden natürlich wieder alles geben, um die Favoriten zu ärgern", schrieb der Club. Ein Bein stellen konnten die Blau-Weißen den beiden höherklassigen Mannschaften allerdings nicht.
Im ersten Duell des Abends setzte sich der Oberligist aus Halle in 45 Minuten mit 5:0 gegen die Gastgeber durch. Anxhelo Kurti brachte die Elf aus dem Stadion am Zoo dabei schon in der vierten Minute in Front. Nach dem 2:0 in der 16. Minute erhöhten Erik Emmerich (24.), Jegor Jagupov (35.) und erneut Kurti (41.) weiter.
Im zweiten Spiel des Abends forderte die SG Reppichau den Oberligisten heraus - und überraschte vor den 250 Zuschauern mit einem 3:0-Erfolg. Oskar Schulze (23.), Yegor Petrov (33.) und Franz Lange (35.) trafen für den Verbandsliga-Aufsteiger.
Dieser hatte vor der letzten Partie des Tages schließlich alles in eigener Hand. Dank eines Petrov-Treffers (15.) gewannen die Reppichauer auch gegen die gastgebende SG Blau-Weiß Brachstedt mit 1:0 und holten sich so mit sechs Punkten den Turniersieg beim Autohaus-Ufer-Cup.