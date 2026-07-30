Oberligist ausgestochen: Reppichau setzt sich beim Blitzturnier durch Verbandsliga +++ Der Aufsteiger lässt den VfL Halle 96 und die SG Blau-Weiß Brachstedt hinter sich von Kevin Gehring · Heute, 13:42 Uhr · 0 Leser

– Foto: SG Reppichau

Längst ist es zu einer Tradition vor dem Start in die neue Saison geworden: Am Mittwochabend hat die SG Blau-Weiß Brachstedt zum inzwischen 20. Mal zu ihrem Blitzturnier im Rahmen der Vorbereitung eingeladen. Ein Verbandsligist und ein Oberligist waren der Einladung gefolgt.

"Auch in diesem Jahr haben wir wieder klasse Teams in Brachstedt zu Gast", kündigte der Landesligist an. "Aus der Oberliga kommt unser befreundeter Club und Stammgast, der VfL Halle 96. Und aus der Verbandsliga ist mit dem Aufsteiger SG Reppichau ein weiteres seit vielen Jahren eng befreundetes Team in Brachstedt am Start." VfL Halle 96 siegt im ersten Spiel des Abends deutlich Die Brachstedter starteten dagegen als Underdog ins Blitzturnier. "Unsere blau-weißen Landesliga-Kicker werden natürlich wieder alles geben, um die Favoriten zu ärgern", schrieb der Club. Ein Bein stellen konnten die Blau-Weißen den beiden höherklassigen Mannschaften allerdings nicht.