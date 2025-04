Oberligist A/O macht es gegen einen spielstarken Gegner deutlich

„Jesteburg ist eine sehr spielstarke Mannschaft, wir haben die Räume aber gut zugemacht“, analysiert Trainer Benjamin Saul. „Die Bälle haben wir dann in unserer Hälfte erobert und sind in einem hochintensiven Spiel zu mehr Torchancen gekommen.“

Die VSV riefen beim Tabellenführer eine exzellente Vorstellung ab, gingen in Führung und stehen am Ende trotzdem mit leeren Händen da. Ein Fehler ermöglichte Scharmbeckstotel den Siegtreffer, zuvor komplettierte einen bitteren Hedendorfer Nachmittag, dass sich Ida Ziebarth beim zwischenzeitlichen Ausgleich bei der Landung das Handgelenk brach. „Wir haben eine gute und konzentrierte Leistung gezeigt, wenn wir so weitermachen, ist auch gegen Oste was drin“, sagt Trainerin Alina Schuldt. Tore: 0:1 (14.) Hennings, 1:1 (16.) Komatowsky, 2:1 (31.) Feyer, 2:2 (57.) Ziebarth, 3:2 (83.) Reiß.