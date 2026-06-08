Oberligist angelt sich ein Talent vom SV Darmstadt 98

Fußball-Oberligist 1. FC Normannia Gmünd ist weiterhin auf dem Transfermarkt aktiv. Mit dem Deutsch-Italiener Luigi Mignano hat sich Sportdirektor Stephan Fichter gegen namhafte Konkurrenz durchsetzen können. Letztlich hat sich der Waiblinger für einen Wechsel von der U21 des SV Darmstadt 98 aus der Hessenliga in Richtung Schwerzer entschieden.
In Schwäbisch Gmünd trifft er mit Jannic Maletic auf einen alten Bekannten, der als Co-Trainer bei den Gmündern anheuerte und ebenfalls bei der U19 des FCH aktiv gewesen ist. 2025 wechselte der Stürmer dann vom FCH zum SVD in die U21 mit der Hoffnung verbunden, einen kurzen Weg in den Profibereich zu haben. Dieser letzte Schritt ist ihm letztlich nicht gelungen.
Trotz seiner erst 20 Jahre hat er aber bereits über 30 Partien in der Oberliga absolviert. Nach diesem einen Jahr in Darmstadt hat es ihn aber wieder Richtung Heimat gezogen. „Der Wechsel zu Normannia Gmünd ist für mich der richtige Schritt, um mich im Herrenbereich weiterzuentwickeln. In den Gesprächen habe ich sofort Vertrauen gespürt, was für mich eines der wichtigsten Kriterien ist“, erklärt Mignano seine Entscheidung. Die Entscheidung sei ihm folglich nicht schwergefallen und die Normannia freut sich, im Sturm eine weitere Alternative zu haben.