Oberligist angelt sich ein Talent vom SV Darmstadt 98 Der 1. FC Normannia Gmünd verpflichtet Luigi Mignano von der U21 des SV Darmstadt 98 aus der Hessenliga. von fcn · Heute, 09:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: 1. FC Normannia Gmünd

Fußball-Oberligist 1. FC Normannia Gmünd ist weiterhin auf dem Transfermarkt aktiv. Mit dem Deutsch-Italiener Luigi Mignano hat sich Sportdirektor Stephan Fichter gegen namhafte Konkurrenz durchsetzen können. Letztlich hat sich der Waiblinger für einen Wechsel von der U21 des SV Darmstadt 98 aus der Hessenliga in Richtung Schwerzer entschieden.





In Schwäbisch Gmünd trifft er mit Jannic Maletic auf einen alten Bekannten, der als Co-Trainer bei den Gmündern anheuerte und ebenfalls bei der U19 des FCH aktiv gewesen ist. 2025 wechselte der Stürmer dann vom FCH zum SVD in die U21 mit der Hoffnung verbunden, einen kurzen Weg in den Profibereich zu haben. Dieser letzte Schritt ist ihm letztlich nicht gelungen.