Oberligist angelt sich Defensivspieler

Der VfB 1921 Krieschow verstärkt sich zur kommenden Saison mit Vincent Grobstich. Der 19-jährige Defensivspieler kommt vom Rostocker FC.

Seine fußballerische Laufbahn begann Grobstich im Jahr 2010 beim VfL Blau-Weiß Neukloster. Zwei Jahre später wechselte er in den Nachwuchsbereich von Hansa Rostock, wo er bis 2022 aktiv war. Insgesamt absolvierte er über 140 Pflichtspiele im Jugendbereich des Drittligisten. Von 2022 bis 2024 verbrachte er zwei Jahre an der Buckswood Football Academy in England, wo er Spielpraxis auf internationalem Jugendniveau sammelte.

Im Sommer 2024 schloss er sich dem Rostocker FC in der NOFV-Oberliga Nord an. In seiner ersten Herren-Saison kam Grobstich in 21 Pflichtspielen zum Einsatz – darunter 17 Mal in der Startelf. Dabei absolvierte er rund 1.500 Spielminuten und sammelte wichtige Erfahrung.

Grobstich ist bevorzugt als rechter Außenverteidiger unterwegs, kann aber auch links sowie im defensiven Mittelfeld spielen. Seine Beidfüßigkeit und sein taktisches Verständnis machen ihn zu einem flexibel einsetzbaren Spieler. Mit einer Größe von 1,81 m und einer soliden Grundausstattung bringt er zudem gute physische Voraussetzungen mit.

Der VfB 1921 Krieschow freut sich auf einen talentierten, bodenständigen jungen Spieler, der seine nächsten Schritte im Männerbereich bei uns gehen möchte. Vincent passt mit seiner Ausbildung, seiner Vielseitigkeit und seiner Einstellung sehr gut in unser Konzept. Wir heißen ihn herzlich willkommen und wünschen ihm eine erfolgreiche und verletzungsfreie Zeit im blau-weißen Trikot.

