Oberligist 1. Göppinger SV entschuldigt sich bei Ex-Trainer

Der Oberligist 1. Göppinger SV und der damalige Trainer Mario Klotz gingen Ende August 2025 getrennte Wege. Kurz danach folgte die Vertragsauflösung. Nun hat der 1. Göppinger SV eine weitere Mitteilung dazu veröffentlicht. Diese lautet:

Der Verein stellt klar, dass im Zusammenhang mit der Beendigung der Zusammenarbeit mit Herrn Klotz im Aufhebungsvertrag ausdrücklich Stillschweigen vereinbart wurde und ausschließlich die Tatsache der Trennung kommuniziert werden sollte. Der 1. Göppinger SV entschuldigt sich ausdrücklich für sein Fehlverhalten in diesem Zusammenhang.

Die Entscheidung, die Zusammenarbeit zu beenden, beruhte ausschließlich auf unterschiedlichen Auffassungen hinsichtlich der Ausgestaltung der jeweiligen Kompetenzbereiche sowie des Rollenverständnisses zwischen Trainer und Geschäftsführer Sport.

Neben diesem Fehlverhalten enthalten die in der Presse wiedergegebenen Darstellungen missverständliche und unzutreffende Formulierungen, die weder der vertraglich vereinbarten Kommunikationsregelung noch den tatsächlichen Umständen entsprechen.

Wir möchten klarstellen, dass wir Herrn Klotz als eine sehr engagierte, kompetente sowie team- und kommunikationsstarke Trainerpersönlichkeit kennengelernt haben, mit klarer Spielidee und vorbildlichen Führungsqualitäten.

Der Verein bedauert sehr, dass durch missverständliche Aussagen in der Berichterstattung möglicherweise ein falscher Eindruck über die Hintergründe der Trennung entstanden ist.

Wir bedanken uns bei Herrn Klotz für sein Engagement und wünschen ihm für seine weitere berufliche Zukunft alles erdenklich Gute und viel Erfolg."

