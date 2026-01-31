Oberligist 1. Göppinger SV beim überragenden 9:1 wie entfesselt

– Foto: Carsten Trebuth

Der 1. Göppinger SV zeigt im heutigen Testspiel beim Landesligisten TSV Bad Boll seine ganze Offensivkraft. Der Oberligist dominiert die Partie früh, konsequent und über weite Strecken nach Belieben und feiert einen 9:1-Erfolg. Das Ergebnis ist Ausdruck von Spielfreude und Effizienz – und zugleich der Auftakt zu einer neuen Phase der Vorbereitung, in der mit dem nächsten Gegner eine ganz andere Herausforderung wartet.

Der heutige Testspielauftritt des 1. Göppinger SV ist von Beginn an eine Demonstration. Gegen den TSV Bad Boll aus der Landesliga, Staffel 2, übernimmt der Oberligist sofort die Kontrolle und lässt keinen Zweifel daran, in welche Richtung sich diese Partie entwickeln soll. Bereits in der 7. Minute fällt der erste Treffer. Gentian Lekaj verwandelt einen Foulelfmeter zum 1:0 und eröffnet damit einen torreichen Nachmittag. Göppingen bleibt im Rhythmus und erhöht kontinuierlich das Tempo. In der 19. Minute trifft Maximilian Ziesche zum 2:0, nur eine Minute später folgt das 3:0 durch Antonio Babic. Die Angriffe rollen nun im Minutentakt auf das Tor der Gastgeber zu. In der 23. Minute trägt sich Denis Lübke in die Torschützenliste ein, ehe Gentian Lekaj mit seinem zweiten Treffer in der 25. Minute auf 5:0 stellt. Die frühe Phase gehört vollständig dem Oberligisten, der Chancen konsequent nutzt und kaum Luft zum Durchatmen lässt.

Bad Boll gelingt in der 27. Minute durch Baran Ates der Ehrentreffer zum 1:5, doch der Spielverlauf ändert sich dadurch nicht. Göppingen bleibt klar überlegen, strukturiert und zielstrebig. Kurz vor der Pause folgt der nächste Treffer. In der 42. Minute verwandelt Kevin Dicklhuber einen weiteren Foulelfmeter zum 6:1. Mit diesem Ergebnis geht es in die Halbzeit, die Kräfteverhältnisse sind eindeutig verteilt. Auch nach dem Seitenwechsel setzt Göppingen den Offensivlauf fort. Antonio Babic trifft in der 57. Minute zum zweiten Mal und erhöht auf 7:1. In der 65. Minute folgt das 8:1 durch Stevan Anicic. Der Oberligist verteilt die Treffer auf viele Schultern, bleibt konzentriert und verliert trotz des hohen Vorsprungs nicht die Ordnung. Den Schlusspunkt setzt Oguzhan Kececi in der 85. Minute mit dem Treffer zum 9:1-Endstand. Der deutliche Sieg ist Ausdruck einer geschlossenen Mannschaftsleistung, in der Tempo, Zielstrebigkeit und Effizienz zusammenkommen. Die Vielzahl der Tore zeigt die offensive Breite des Kaders, gleichzeitig bleibt der Auftritt kontrolliert und diszipliniert. Für den 1. Göppinger SV ist dieses Spiel ein starkes Signal innerhalb der Vorbereitung, ohne den Blick für die kommenden Aufgaben zu verstellen.