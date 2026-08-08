Oberligist 1. FC Normannia Gmünd: "Wir sind natürlich enttäuscht"

– Foto: Günter Schmid

Auftakt in der Fußball-Oberliga: Zu Gast beim 1.FC Normannia Gmünd war Aufsteiger FC Teningen. Die Vorfreude auf diese Partie war im Lager der Normannen riesig, weil die Leistungskurve zuletzt steil nach oben zeigte. In der Partie gegen den Verbandsligameister aber liefen einige entscheidende Situationen in Richtung der Teninger, die es vor allem in der zweiten Halbzeit clever anstellten und sich am Ende nicht unverdient mit 3:2 (1:1) durchgesetzt haben. „Wir sind natürlich enttäuscht, hätten die Saison gerne mit einem Sieg gestartet. Die Möglichkeiten dazu wären sicherlich da gewesen“, ärgerte sich Gmünds Trainer Patrick Faber.

Zwei Minuten später aber war es so weit, die Normannen belohnten sich für ihren starken Start. Miladin Filipovic brachte den Ball butterweich per Freistoß in die Gefahrenzone, sodass Calvin Körner den Ball nur noch touchieren musste zur 1:0-Führung (12.). Die erste nennenswerte Gästeaktion war ein Schuss von Niklas Froß, der aber einen Meter über das Tor strich (13.). Danach verflachte das Spiel zusehends, es passte sich den quälend-heißen Temperaturen an.

Dass die Mannschaft von Patrick Faber dieses Spiel als Verlierer beenden würde, danach sah es in der ersten Viertelstunde überhaupt nicht aus. Die Normannen legten los wie die Feuerwehr. Tim Grupp verzog knapp (7. Minute), drei Minuten später hätte die Führung zwingend fallen müssen. Nach einer Musterflanke von Daniel Rapp wollte es Normannias neuer Stürmer Bleart Dautaj zu genau machen und köpfte aus kurzer Distanz vor den linken Pfosten (10.).

Nach einem Fehler im Aufbau wurde Teningen zurück ins Spiel geholt. FCT-Torjäger Maximilian Resch ließ sich die Gelegenheit nicht nehmen und glich aus (30.). Es war danach, als hätte bei den Gastgebern jemand den Stecker gezogen, ohne aber, dass die Gäste dominanter geworden wären. Kurz vor der Pause dann steckte Dautaj den Ball sensationell durch zu Mike Huras, der ganz allein auf das Tor zulief, dann aber an Teningens Schlussmann Niklas Schindler scheiterte: der nächste ungenutzte Hundertprozenter (44.). „Da hatte ich vielleicht etwas zu viel Zeit, zu überlegen“, sagte Huras nach der Partie. „In zwei, drei Wochen, wenn wir eingespielter sind, dann mache ich den rein.“ Kurz darauf war Resch durch nach einem langen Ball, verzog aber überhastet (45.+2).

In die zweite Hälfte kamen die Gmünder wieder besser hinein. Nach einem abgeblockten Versuch landete der Ball bei Dautaj, dessen Abschluss erneut am Pfosten landete (50.). Drei Minuten später kam Teningens Kapitän Tom Hodel im Strafraum zu Fall und forderte Elfmeter, die Pfeife des Unparteiischen blieb jedoch stumm. Dann wieder die Gäste. Resch chippte den Ball in die Mitte, in der Jonas Schmieder freistehend hochstieg, Yannick Ellermann den Ball aber in die Arme köpfte (64.). Während die Normannia vorne nicht durchkam, konzentrierten sich die Gäste auf Konter, und zwar recht erfolgreich. Auf der rechten Seite kam Josip Milardovic an den Ball und konnte recht problemlos etliche Meter nach vorne laufen. Aus rund 16 Metern zog er schließlich ab und traf zur Gästeführung (77.). Zwei Minuten später passte Ellermann im kurzen Eck gegen Resch auf.

Doch der FCN kam nicht mehr nach vorne, die Gäste aber sehr wohl. Nach einem Querpass war Milan Weber frei, doch Ellermann verhinderte den Einschlag soeben noch (86.). Doch die anschließende Ecke brachte die Entscheidung. Resch nickte wieder recht unbedrängt zur 3:1-Führung ein (87.). Die Normannia versuchte es noch einmal, doch mehr als der, zugegebenermaßen schöne, Freistoßtreffer von Dominik Pfeifer war nicht mehr drin für die Gastgeber (90.+1).

„Insgesamt ist das eine bittere Niederlage. Es hat mir aber gefallen, dass wir bis zum Schluss alles versucht und den Anschlusstreffer erzielt haben. Wir haben dran geglaubt und wir machen weiter. Wir haben gesagt, dass wir uns dieser Aufgabe verschreiben – und so machen wir das“, steckt Faber den Kopf längst nicht in den Sand.



