Oberligist 1. FC Normannia Gmünd: "Wir sind gewappnet"

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Bereits am morgigen Dienstagabend (19 Uhr) gastiert Fußball-Oberligist 1. FC Normannia Gmünd in der 3. Runde des WFV-Pokals beim Bezirksligisten SV Ebersbach/Fils, ist aber ob des Ergebnisses des SVE in der zweiten Verbandspokalrunde maximal gewarnt.

Mit der Rolle, dass die Gmünder auch in dieser Partie wieder der Favorit sein werden, damit kommen sie zurecht, deswegen werde man aber diesen Gegner keinesfalls unterschätzen, vor allem nicht im Pokal. In der zweiten Runde hat Gmünds Gegner den Neu-Landesligisten Sportfreunde Dorfmerkingen II mit 5:1 vom Platz gefegt, durchaus ein Ausrufezeichen. Zumal sich die Normannia selbst noch schwergetan habe beim eigenen 1:0-Erfolg in Maichingen, wie FCN-Trainer Patrick Faber erinnert.

„Wir sind gewappnet und werden diese Aufgabe mit voller Ernsthaftigkeit angehen. In der Startelf werden wir sicherlich noch einige Veränderungen vornehmen“, blickt Faber voraus. Es sollen möglichst alle Akteure noch einmal Spielpraxis bekommen vor dem anstehenden Saisonauftakt, und dann auch noch „Pflichtspielpraxis“, wie es Faber nennt, er bei allem Respekt sagt: „Wir möchten in die vierte Runde einziehen, das ist ganz klar das Ziel für diese Partie.“