Oberligist 1. FC Normannia Gmünd plant weiter für die neue Saison

Weiter geht es beim Fußball-Oberligisten 1. FC Normannia Gmünd mit der Weichenstellung für die kommende Saison, in der man abermals in der Oberliga antreten möchte. Sportdirektor Stephan Fichter kann weitere Personalentscheidungen bekanntgeben.



Mit dem jungen Pius Albrecht von der U19 der SG Sonnenhof Großaspach hat man im Winter einen jungen und verheißungsvollen in den Schwerzer gelotst. Zunächst sollte Albrecht das Torhütergespann um Yannick Ellermann und Daniel Keller ergänzen, um unter anderem die Qualität im Training zu erhöhen. Das scheint Albrecht gelungen zu sein, mehr noch: Albrecht wird in der kommenden Saison zur Nummer zwei befördert. Daniel Keller wird die Normannia im Sommer verlassen und mit dem jungen Yannick Lindhorst aus der U19 hat man einen weiteren talentierten Schlussmann in seinen Reihen.

„Damit haben wir unser Torwart-Trio schon jetzt beisammen, was uns natürlich sehr freut. Pius hat sich in den wenigen Monaten hervorragend bei uns eingebracht, schon jetzt einige Schritte nach vorne gemacht, sodass wir vollauf von ihm als Nummer zwei überzeugt sind“, freut sich Gmünds Sportdirektor. Sehr offen war man in dieses erste halbe Jahr gegangen, ohne Versprechungen oder ähnliches. Die dauerhafte Verpflichtung Albrechts ist nun das Resultat, für beide Seiten eine gewinnbringende Lösung.