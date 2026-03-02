Oberligist 1. FC Normannia Gmünd holt sich Kultmakler auf die Brust Neuer Trikotsponsor für die Mannschaft aus der Oberliga. von fcn · Heute, 07:45 Uhr · 0 Leser

– Foto: Verein

Kurz vor dem Start in diese Oberligasaison, der dritten in Serie für den 1. FC Normannia Gmünd, hatte sich ein Deal mit einem potenziellen Trikotsponsor zerschlagen, was medial durchaus für Aufruhr gesorgt hatte.



Natürlich war es kein Geheimnis seitens der Normannia, schließlich war es augenscheinlich, dass die Kicker bislang ohne Trikotsponsor auf der Brust um den Klassenerhalt gekämpft haben. Das hat nun ein Ende und die Freude ist Marco Biegert ins Gesicht geschrieben. „Das ist ein wirklich fantastischer Tag für uns. Da mache ich aus meiner Freude keinen Hehl“, sagte das FCN-Vorstandsmitglied am Tag der Unterschrift. Mit Michael J. Sperle von „Sperle Immobilien & Vermögen“ hat man hierbei nicht nur irgendeinen Sponsor verpflichten können, sondern einen Unternehmer, der über die Region hinaus sehr bekannt und vor allem fußballbegeistert ist. Seit fast fünf Jahren darf sich Sperle „Bester Immobilienmakler von Baden-Württemberg“ nennen. Die Gespräche seien sehr harmonisch und dadurch schnell und zielführend verlaufen, sagt Biegert, der sich gemeinsam mit Normannia-Präsident Alexander Stütz um diesen wichtigen Deal gekümmert hat. „Mir ist beim Zeitung lesen, zwei Tage hintereinander aufgefallen, dass die Normannia ohne Trikotsponsor auf der Brust spielt. Das hat mich irgendwie beschäftigt und da habe ich kurzerhand meinen alten Freund Marco Biegert auf dem Handy angerufen“, sagt Sperle. Bereits am nächsten Tag unterschrieb man die Zusammenarbeit, die ab sofort gültig ist und bis mindestens zum Ende der Saison 2026/2027 laufen wird. „Das kam jetzt alles recht spontan zustande. Kein Problem für mich, da ich schon immer schnell und kurzentschlossen war. Meistens verkaufe ich meine Immobilien auch innerhalb eines Tages, was die Kunden sehr zu schätzen wissen. Und auf die Normannia-Brust gehört einfach etwas drauf, was nun endlich wieder der Fall ist“, sagt Sperle schmunzelnd.

Sperle unterstützt bereits seit Jahren zahlreiche Vereine in der Region und über die Region hinaus, wie beispielsweise die Verbandsliga-Mannschaft des FSV Waiblingen oder den Heilbronner Kampfsportclub Thai Bulls. Das gesellschaftliche Engagement von Sperle geht aber noch weiter: Das Immobilien-Unternehmen ist Bildungspartner des Rosenstein-Gymnasiums Heubach. „Mit unserer Bildungspartnerschaft möchten wir junge Menschen in ihrer Entwicklung unterstützen, Orientierung geben und den Austausch zwischen Schule und Wirtschaft stärken“, wird Sperle auf seiner Homepage zitiert. Das klare Ziel sei es, Wissen zu teilen und Talente zu fördern. Aber auch außerhalb Baden-Württembergs kann man Michael Sperle bereits begegnet sein. In der TV-Dokusoap „mieten, kaufen, wohnen“, die auf „VOX“ ausgestrahlt wurde, war er vor über zehn Jahren einer von 30 Immobilien-Maklern, die im TV Immobilien in Süddeutschland präsentiert haben. „Ich habe ein extrem großes Netzwerk und glaube, dass die Normannia davon sicher profitieren wird. Das wünsche ich mir auch. Ich bin ein Kind der Region und da finde ich es wichtig, dass man der Region auch etwas zurückgibt“, sagt der Mögglinger zum neuen Engagement. Einen Eindruck von seinem großen Netzwerk bekommt man, wenn man sich alleine die Follower-Zahlen bei Instagram und Facebook anschaut, über 50.000 sind es. Sperle ist 2026 unter anderem vom „Focus“ und „Bellevue“ mit dem Prädikat Top-Immobilienmakler ausgezeichnet worden und erhielt außerdem den Immobilien-Dienstleister-Award verliehen.