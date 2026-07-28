Oberligist 1. FC Normannia Gmünd angelt sich Spieler aus der 3. Liga

Foto: 1. FC Normannia Gmünd

Lettieri ist als Linksfuß in der Offensive flexibel einsetzbar und hat sich dazu entschlossen, sich der Normannia anzuschließen. In der Partie gegen den VfR Aalen war er als Testspieler mit dabei und hat zuletzt die Verantwortlichen im Schwerzer überzeugen können. „Dank der sehr guten Kommunikation mit dem Sonnenhof, insbesondere mit Michael Ferber, hat es geklappt, dass wir den Jungen ausleihen können. Das liegt vor allem daran, weil wir den Jungs Spielzeit geben und sie sich bei uns weiterentwickeln können“, sagt Fichter. So könnten schließlich beide Seiten von dieser Zusammenarbeit profitieren.

Lettieri sei ein vielversprechendes Talent, in dem die SG ebenfalls viel sieht, was man daran sehe, dass der Neu-Drittligist nur zu einer Leihe bereit gewesen ist. „Bei uns soll er den nächsten Step machen, wenngleich er in der vergangenen Saison schon rund 30 Spiele in der Oberliga gemacht hat“, sagt Fichter. In der vergangenen Saison ist Lettieri für Neckarsulm aufgelaufen. Vier Tore sowie drei Vorlagen waren ihm in Neckarsulm gelungen, wohin er in der vergangenen Saison hin verliehen war. „Wir freuen uns jetzt über einen Spieler mit dieser Qualität und sind sicher, dass er uns weiterhelfen wird“, freut sich Fichter, die 19-jährige Offensivkraft zumindest einmal für die anstehende Saison verpflichtet zu haben.

Lettieri selbst ist ebenfalls voller Tatendrang: „Ich freue mich, dass es jetzt mit dieser Leihe geklappt und über das in mich gesteckte Vertrauen von Verein und Trainer“, sagt er. Verlassen hat die Normannia indes Eldin Ramovic, der zum Landesligisten SC Geislingen gewechselt ist. Dieser Wechsel war der Wunsch des Spielers, der sich mehr Einsatzzeiten gewünscht hatte, wie Fichter bestätigt. Gleiches gilt für Kilian Reik, der die Normannia ebenfalls verlassen wird.