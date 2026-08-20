Oberligist 1. FC Frankfurt: "Wir haben uns da eine Menge vorgenommen"

Trotz des Liga-Fehlstarts blickt Trainer Sascha Kloß gegenüber FuPa voller Elan auf die anstehende Aufgabe: „Wir freuen uns jetzt natürlich auf die erste Pokalrunde für uns, dass wir jetzt in den Wettkampf dort auch einsteigen können. Nach den ersten beiden Pflichtspielen, wo wir jetzt leider punktetechnisch noch nicht erfolgreich waren, denke ich, kommt die Pokalsaison jetzt uns ganz gut entgegen.“

Nach dem verpatzten Meisterschaftsauftakt kommt der Pokalwettbewerb für den Aufsteiger gelegen. In der Oberliga belegt der 1. FC Frankfurt nach der 2:4-Niederlage vor 231 Zuschauern beim SC Freital aktuell mit null Punkten und 2:7 Toren den 15. Tabellenplatz, während der SC Freital mit drei Punkten und 4:3 Toren den sechsten Rang einnimmt. Für die Treffer der Gastgeber sorgten Antonio Frenzel (2.), Louis Menz (8.), Colin von Brezinski (29.) und William Wessely (55.), während für Frankfurt Kieran Czech (37.) und Lennox Liebner (47.) trafen.

Aufsteigende Form als Maßstab

Trotz der Niederlage am vergangenen Spieltag erkannte der Frankfurter Übungsleiter bei seinem Team positive Ansätze, auf die er nun aufbauen möchte. „Wir haben uns da eine Menge vorgenommen, wollen an den aufsteigenden Leistungen anknüpfen, die ich am letzten Wochenende gesehen habe. Auch wenn wir leider auch verloren haben in Freital, waren dort doch trotzdem deutliche Steigerungen zu sehen“, erklärt Sascha Kloß. Gleichzeitig zeigt er sich bezüglich der Rollenverteilung selbstbewusst: „Wir wollen natürlich den Gegner zu keiner Sekunde unterschätzen, sind uns aber schon bewusst, dass wir da als klarer Favorit in das Spiel auch gehen und demzufolge wollen wir so auch auftreten.“

Mit Professionalität in die nächste Runde

Um die Pflichtaufgabe beim Landesligisten erfolgreich zu lösen, fordert der Frankfurter Coach von seinen Spielern volle Konzentration. „Und die gilt es jetzt auch mit ins Pokalspiel zu nehmen, da eine souveräne Leistung zu zeigen. Der Gegner wird da sicherlich immer alles reinhauen. Das ist ja nun mal so, wenn ein Oberligist dann zum Landesligisten kommt, demzufolge werden wir da professionell rangehen, uns ordentlich vorbereiten, alles reinhauen, das auf keinen Fall auf die leichte Schulter nehmen und dann aber trotzdem hoffentlich sicher in die nächste Runde kommen“, macht Sascha Kloß deutlich.