Oberligist 1. FC Frankfurt erkämpft ein Remis in Seelow

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Mit einem Unentschieden hat der 1. FC Frankfurt sein Testspiel beim SV Victoria Seelow beendet. Nach einem Rückstand bewies der Oberligist Moral und kam durch den Ausgleich noch zu einem 1:1. Nun richtet sich der Fokus auf den nächsten Vorbereitungstest gegen die BSG Stahl Riesa.

Der 1. FC Frankfurt war in der Sparkassenarena Seelow beim Vertreter der Landesliga Süd gefordert. Unter der Leitung von Schiedsrichter Dominik Kolm entwickelte sich ein intensiver Test, der beiden Mannschaften wichtige Erkenntnisse für die weitere Vorbereitung liefern sollte. Am Ende stand ein 1:1 auf der Anzeigetafel – ein Ergebnis, das den Frankfurtern nach einem Rückstand noch gelang.

Rückstand und passende Antwort

Lange Zeit blieb die Partie ohne Treffer, ehe Theo Hahn den Gastgeber in der 59. Minute mit 1:0 in Führung brachte. Der 1. FC Frankfurt ließ sich davon jedoch nicht aus dem Konzept bringen und arbeitete weiter am Ausgleich. Dieser fiel in der 74. Minute, als Jakub Cierach zum 1:1 traf. Mehr Tore sollten in der Begegnung nicht mehr fallen, sodass sich beide Mannschaften mit einem Remis trennten.

Wichtige Erkenntnisse für die Vorbereitung

Auch wenn Testspiele nicht über Punkte entscheiden, besitzen sie in der Saisonvorbereitung einen hohen Stellenwert. Für den 1. FC Frankfurt bot die Begegnung in Seelow die Möglichkeit, sich unter Wettkampfbedingungen zu messen, wenn auch mit Klassenunterschied, und nach einem Rückstand die richtige Reaktion zu zeigen. Das Unentschieden unterstreicht, dass die Mannschaft bis zum Schluss um ein positives Ergebnis kämpfte und sich mit Einsatz noch den Ausgleich sicherte.

Der Blick richtet sich nach vorn

Nach dem Test in Seelow steht für den 1. FC Frankfurt bereits die nächste Aufgabe bevor. Am Samstag, 1. August 2026, empfängt der Oberligist die BSG Stahl Riesa im Stadion der Freundschaft. Anstoß der Begegnung ist um 15.30 Uhr. Der Gegner aus der Sachsenliga wird den Frankfurtern die nächste Gelegenheit bieten, den eigenen Leistungsstand weiter zu überprüfen und weitere Abläufe zu festigen.