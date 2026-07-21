Oberligist 1. FC Frankfurt äußert sich zum Urteil des NOFV

– Foto: Marcel Eichholz

Der 1. FC Frankfurt hat zum gestrigen Urteil des NOFV-Verbandsgerichts, in dem die Beschwerde zur Einteilung in die Staffel Süd der NOFV-Oberliga abgewiesen wurde, eine Pressemitteilung veröffentlicht. Das ist sie:

Der 1. FC Frankfurt (Oder) hat das Urteil des NOFV-Verbandsgerichts erhalten und nimmt dieses zur Kenntnis. Unsere Position haben wir im Verfahren umfassend dargelegt; das verbandsinterne Verfahren ist damit abgeschlossen.

"Presseerklärung des 1. FC Frankfurt (Oder) zum Urteil des NOFV-Verbandsgerichts zur Beschwerde Staffeleinteilung in die OL-Süd

Aus unserer Sicht wirft die Begründung insbesondere eine grundsätzliche Frage auf: Das von uns angeführte regionale Prinzip soll nach Auffassung des Verbandsgerichts kein verbindliches Kriterium sein. Gleichzeitig wird jedoch die sogenannte „Gesamtfahrstreckenbelastung aller Vereine“ als maßgebliches Entscheidungskriterium herangezogen.

Inhaltlich bleibt die Entscheidung für uns jedoch weiterhin nicht nachvollziehbar.

Darin sehen wir weiterhin ein Spannungsverhältnis. Wenn Regionalität kein verbindliches Kriterium sein soll, erscheint es für uns nicht schlüssig, dass ein anderes Kriterium zur entscheidenden Grundlage gemacht wird, dass in dieser konkreten Form ebenfalls weder in Satzung noch Ordnung klar verankert ist.

Hinzu kommt, dass uns bis heute keine vollständig prüffähige Berechnungsgrundlage offengelegt wurde. Die einzelnen Fahrstrecken, konkreten Routen, angesetzten Spielorte und Berechnungsmethoden liegen uns nicht vollständig vor. Eine Entscheidung mit erheblichen Folgen für einen Verein bleibt damit aus unserer Sicht nur eingeschränkt überprüfbar.

Besonders bemerkenswert ist: Selbst nach Darstellung des Verbandes geht es in der Gesamtbetrachtung aller Fahrten der 32 Oberligavereine lediglich um eine Differenz von 67 Kilometern bei mehr als 62.000 Gesamtkilometern. Für diesen minimalen rechnerischen Vorteil trägt der 1. FC Frankfurt (Oder) nun eine erhebliche Mehrbelastung.

Aus unserer Sicht wird die Last einer rechnerischen Gesamtoptimierung damit in besonderem Maße auf unseren Verein verlagert. Wir haben die mit Abstand längsten Fahrten und nach unserer Kalkulation die mit Abstand höchsten Reisekosten aller Oberligisten zu tragen.

Das halten wir weiterhin für nicht ausreichend transparent, nicht vollständig schlüssig und in der konkreten Auswirkung unverhältnismäßig.

Wir werden die Saison weiter intensiv vorbereiten und die sportliche Aufgabe mit Freude und Leidenschaft annehmen.

Unsere Kritik an der Entscheidungsgrundlage bleibt jedoch ausdrücklich bestehen.

Vorstand"