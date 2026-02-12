Oberligaspiel zwischen FC Denzlingen und VfR Aalen erneut verlegt

– Foto: Daniel Thoma

Die für den Samstag (14 Uhr) angesetzte Oberligapartie zwischen dem FC Denzlingen und dem VfR Aalen muss erneut verschoben werden. Ursächlich dafür ist der viele Regen der vergangenen Tage. So ist der Rasenplatz im Einbollenstadion nicht bespielbar.

"Es gab heute Vormittag eine Platzbegehung. Jetzt ist klar, dass nicht gespielt werden kann", so Michael Kuwert, Vorsitzender des FC Denzlingen. Das für Samstag angesetzte Nachholspiel gegen den Tabellenzweiten von der Ostalb muss daher ein zweites Mal verschoben werden. Wann die Partie nun nachgeholt wird, das ist noch offen. Möglich erscheint ein Termin unter der Woche nach der Zeitumstellung.