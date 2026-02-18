 2026-02-17T13:18:05.561Z

Allgemeines

Oberligafußball im Emmendinger Elzstadion

Partie zwischen dem FC Denzlingen und FSV Hollenbach findet in Emmedingen statt

von Lukas Karrer (BZ) · Heute, 16:30 Uhr · 0 Leser
Der Platz im Einbollenstadion ist weiter nicht bespielbar.
Der Platz im Einbollenstadion ist weiter nicht bespielbar. – Foto: Daniel Thoma

Im Emmendinger Elzstadion wird am Samstag (14 Uhr) Oberligafußball gespielt. Die Partie zwischen dem FC Denzlingen und FSV Hollenbach findet in Emmedingen statt.

"Der Platz im Einbollenstadion ist weiter unbespielbar", so der Denzlinger Vorstand Michael Kuwert. Bereits in der Vorwoche musste deshalb das Nachholspiel zwischen dem FC Denzlingen und dem VfR Aalen abgesagt werden. Nun stand auch das Heimspiel gegen den FSV Hollenbach auf der Kippe. Seit Mittwoch ist jedoch sicher: Die Partie kann stattfinden und wird in Emmendingen ausgetragen.