Oberligafußball im Emmendinger Elzstadion
Partie zwischen dem FC Denzlingen und FSV Hollenbach findet in Emmedingen statt
"Der Platz im Einbollenstadion ist weiter unbespielbar", so der Denzlinger Vorstand Michael Kuwert. Bereits in der Vorwoche musste deshalb das Nachholspiel zwischen dem FC Denzlingen und dem VfR Aalen abgesagt werden. Nun stand auch das Heimspiel gegen den FSV Hollenbach auf der Kippe. Seit Mittwoch ist jedoch sicher: Die Partie kann stattfinden und wird in Emmendingen ausgetragen.