Oberliga-Zulassung: NFV gibt grünes Licht für fast alle Bewerber

Die Planungen für die kommende Saison in der Oberliga Niedersachsen nehmen weiter Gestalt an. Die Zulassungskommission des Niedersächsischen Fußballverbandes (NFV) hat die Anträge der insgesamt 41 Bewerber für die Spielzeit 2026/27 geprüft und weitgehend positiv beschieden.
Wie der Verband mitteilte, erfüllen 40 Vereine grundsätzlich die notwendigen Voraussetzungen für einen Start in der höchsten niedersächsischen Spielklasse. Ein Klub erhielt die Zulassung unter Auflagen, die – unabhängig von einer möglichen sportlichen Qualifikation – noch erfüllt werden müssen. Darüber hinaus hat ein weiterer Verein bis zum 15. Juni Zeit, die erforderlichen Bedingungen nachzuweisen, um die Zulassung für die kommende Saison zu erhalten. Die betroffenen Vereine wurden laut NFV bereits vorab informiert, ihre Namen nannte der Verband nicht.
Die Zulassungskommission arbeitete in der Besetzung mit dem Vorsitzenden Gerhard Oppermann sowie Volker Baumgärtel, Karsten Boll, Rainer Hald und Matthias Herms. Das Gremium bewertete die eingereichten Unterlagen aller Bewerber für die im August beginnende Saison 2026/27.
Aus der Regionalliga Nord stellten BSV Kickers Emden, FSV Schöningen 2011, HSC Hannover, TuS Blau-Weiß Lohne und VfB Oldenburg einen Antrag. Hinzu kommen die 16 aktuellen Oberligisten 1. FC Germania Egestorf-Langreder, BSV SW Rehden, Eintracht Braunschweig II, FC Verden 04, Heeslinger SC, Lüneburger SK Hansa, MTV Wolfenbüttel, SC Spelle-Venhaus, SV Atlas Delmenhorst, SV Holthausen-Biene, SV Meppen II, SV Wilhelmshaven, TSV Wetschen, TuS Bersenbrück, U.S.I. Lupo Martini Wolfsburg und VfV Borussia 06 Hildesheim.
Aus den Landesligen bewarben sich insgesamt 20 Vereine. In der Landesliga Braunschweig sind dies FC Germania Bleckenstedt, 1. SC Göttingen 05, MTV Gifhorn und SSV Vorsfelde. Die Landesliga Hannover wird durch 1. FC Wunstorf, SC Hemmingen-Westerfeld, STK Eilvese und SV Ramlingen-Ehlershausen vertreten. Aus der Landesliga Lüneburg reichten MTV Eintracht Celle, Rotenburger SV, SV Ahlerstedt/Ottendorf, SV BW Bornreihe und SV Drochtersen/Assel II ihre Unterlagen ein. Die meisten Bewerber kommen mit sieben Vereinen aus der Landesliga Weser-Ems: BV Garrel, SC BW 94 Papenburg, SV Bevern, SV Eintracht Nordhorn, SV Vorwärts Nordhorn, SV GW Mühlen und VfL Oldenburg.
Damit sind die formalen Weichen für die kommende Oberliga-Saison weitgehend gestellt. Welche Vereine tatsächlich im Teilnehmerfeld der Spielzeit 2026/27 stehen werden, entscheidet sich nun auf dem Platz in den verbleibenden Auf- und Abstiegsrennen.