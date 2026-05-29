Oberliga-Zulassung: NFV gibt grünes Licht für fast alle Bewerber

– Foto: Patrick Moslehner

Die Planungen für die kommende Saison in der Oberliga Niedersachsen nehmen weiter Gestalt an. Die Zulassungskommission des Niedersächsischen Fußballverbandes (NFV) hat die Anträge der insgesamt 41 Bewerber für die Spielzeit 2026/27 geprüft und weitgehend positiv beschieden.

Wie der Verband mitteilte, erfüllen 40 Vereine grundsätzlich die notwendigen Voraussetzungen für einen Start in der höchsten niedersächsischen Spielklasse. Ein Klub erhielt die Zulassung unter Auflagen, die – unabhängig von einer möglichen sportlichen Qualifikation – noch erfüllt werden müssen. Darüber hinaus hat ein weiterer Verein bis zum 15. Juni Zeit, die erforderlichen Bedingungen nachzuweisen, um die Zulassung für die kommende Saison zu erhalten. Die betroffenen Vereine wurden laut NFV bereits vorab informiert, ihre Namen nannte der Verband nicht.

Die Zulassungskommission arbeitete in der Besetzung mit dem Vorsitzenden Gerhard Oppermann sowie Volker Baumgärtel, Karsten Boll, Rainer Hald und Matthias Herms. Das Gremium bewertete die eingereichten Unterlagen aller Bewerber für die im August beginnende Saison 2026/27.