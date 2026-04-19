Oberliga: Wormatia ballert sich aus der Krise

Ludwigshafens Keeper Kevin Urban (Nr. 33) irrt im Strafraum herum. Mert Özkaya (rechts) nutzt die Chance cool zum beruhigenden 1:0. Foto: Christine Dirigo / pakalski-press

Worms. Vielleicht ist es ja nur eine Eintagsfliege, das 5:0 (4:0) von Wormatia Worms über die abstiegsbedrohte Arminia aus Ludwigshafen. Vielleicht aber auch der Turnaround nach einer quälenden Durststrecke von 16 Partien mit nur vier Punkten. Das werden die finalen Spieltage zeigen, die der VfR nach diesem Dreier beruhigter angehen kann. Die Abstiegssorgen sind jedenfalls erst einmal Geschichte.

Fakt ist: Björn Weisenborn, seit Donnerstag interimsweise Nachfolger des glücklosen Anouar Ddaou, gelang mit der jungen VfR-Mannschaft ein Befreiungsschlag par excellence. Auch gegenüber den Fans, die von der ersten Minute an wie ein zwölfter Mann hinter ihrem Team standen. Vergessen der Groll, der sich wochenlang auf der Personalie des Sportlichen Leiters Aydin Ay zusammengebraut hatte. Der mutmaßlich intern für viel Unruhe sorgte, die sich erst im sportlichen Misserfolg niederschlug und schließlich im „Beben von Worms“ mündete.

Mannschaftsrat trifft sich kurzfristig mit den Fans

Nun sind sie also weg, Ay und Ddaou. Die Mannschaft indes suchte am Freitagabend den Schulterschluss mit den Fans. Nach dem Training trafen sich Mannschaftsrat Tom Theo Fladung und Laurenz Graf auf der Haupttribüne mit gut 40 treuen Anhängern, um für Unterstützung für die nächsten schweren Spiele zu werben, erklärte VfR-Fanbeauftragter Kevin Edling: „Wenn ihr auf dem Platz zeigt, dass ihr wollt, dann bekommt ihr auch unsere Unterstützung“, habe man den beiden in diesem Dialog freundlich signalisiert. Das Meeting war innerhalb von wenigen Stunden organisiert worden und wurde als tolle Geste der Mannschaft gewertet.

Beide Seiten hielten Wort. Die Mannschaft wurde schon Minuten vorm Anpfiff mit dem Schlachtgesang „Wormatia, Wormatia, ole, ole“ willkommen geheißen. Und die Anfeuerungsrufe und der Szenenapplaus wurden umso lauter, je älter die Partie wurde. Angeführt von dem bärenstarken Mert Özkaya, der gefühlt an allen vier Wormser Toren in der ersten Hälfte beteiligt war, deklassierte die spielfreudige Heim-Elf den Lokalrivalen von Minute zu Minute mehr.

Mert Özkaya sorgte mit dem 1:0 (16.) für Ruhe in Reihen der Wormser. Niklas Meyer (23., auf Vorlage von Özkaya), Nico Jäger (32., stark aus dem Mittelfeld in Szene gesetzt), und abermals Özkaya (38., nach einem weiten Dribbling von Moritz Gotthardt) bauten den Vorsprung gegen überforderte Gäste aus. Als sich der Ludwigshafener Yakup Polat noch die Ampelkarte einhandelte (45.) war klar, dass Björn Weisenborn einen perfekten Einstand als Interimstrainer haben würde. Omar Hashem Sayed krönte schließlich eine fast freundschaftsspielähnliche zweite Hälfte mit dem 5:0 (89.).

Zweikampf-Stärke gibt den Ausschlag

Die Mannschaft zeigte, was Ex-Trainer Anouar Ddaou von ihr sehen wollte: Akzentuiertes Spiel über die Flügel mit Fridel Felipe Ralda de Oliveira und Moritz Gotthardt. Dazu bissige Zweikämpfe, in denen die jungen Spieler den alten, erfahrenen Hasen aus Ludwigshafen den Schneid abkauften. Letztlich waren es die erzwungenen Balleroberungen im Mittelfeld, die zu diesem Kantersieg führten.

Dazu eine konsequente Abwehr, die wenig zuließ. Trotzdem hatte VfR-Schlussmann John Simon dos Santos drei, vier Paraden, von denen die in der zweiten Minute die wichtigste war. Da hätte bereits das 0:1 fallen können. „Dann wäre das Spiel anders gelaufen, dann wäre Wormatia auseinandergefallen“, haderten enttäuschte Gäste nach der Pleite. Sie hatten nach der Mittwoch-Vorstellung ihres Teams, da gewann Arminia 7:0 gegen Eppelborn, hohe Erwartungen mit an die Alzeyer Straße gebracht.

Die erstickte der VfR mit Doppeltorschützen Mert Özkaya spätestens nach einer Viertelstunde. Sein Kommentar zu der überzeugenden Darbietung an diesem Nachmittag: „Wir hatten gestern noch ein Gespräch mit den Fans. Das hat uns gepusht. Und dann hat man heute wieder gesehen, wie wichtig Laurenz (Graf, Anm. der Red.) vorne für uns ist“, meinte er strahlend.

Özkaya erwähnte aber auch den Ex-Trainer: „Das Spiel war ein Dankeschön an ihn“, betonte der Aktivposten. Dabei schimmerte durch, dass die Mannschaft die Vorstandsentscheidung, sich von Ddaou zu trennen, mit gemischten Gefühlen aufnahm. Eben über dieses Thema wurde an der Alzeyer Straße viel debattiert. Manche fanden, es hätte gereicht, Ay den Laufpass zu geben. Andere urteilten, Ddaou müsse in Anbetracht der langen Zeit des Misserfolgs froh sein, dass er nicht schon früher habe gehen müssen.

Wormatia Worms: Dos Santos (79. Siontis) - de Oliveira, Baderschneider, Klein (67. Schehl), Gotthardt - Fladung (79. Maier), K. Özkaya - Meyer (54. Moore), Jäger (67. Sayed), M. Ozkaya - Graf.





