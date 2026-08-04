Oberliga: Work & Travel-Neuzugang beim FCM Schwerin

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Der FC Mecklenburg Schwerin hat seinen Kader weiter verstärkt. Mit Soshi Fujioka wechselt ein 26-jähriger Japaner an den Sportpark Lankow. Der Linksaußen überzeugte im Training und soll seine Erfahrung aus bisherigen Auslandsstationen in der NOFV-Oberliga Nord einbringen.

Der FC Mecklenburg Schwerin hat sich mit Soshi Fujioka auf eine Zusammenarbeit geeinigt. Der 26-jährige Japaner ist auf der linken Außenbahn zu Hause und empfahl sich im Training durch seine Technik und sein Engagement für einen Vertrag. Zudem bringt er aufgrund seiner bisherigen Auslandsstationen bereits Erfahrung mit nach Schwerin.

Fujioka blickt mit großer Vorfreude auf seine Zeit beim FC Mecklenburg Schwerin. Zu seiner Unterschrift sagt er in der Pressemitteilung des Vereins: „Ich freue mich sehr über die Einigung und natürlich auch über dieses neue und spannende Abenteuer in Schwerin. Ich habe mich in der Mannschaft bereits gut eingefunden und nicht nur sportlich, sondern auch zwischenmenschlich sehr positive Eindrücke gewonnen.“

Lob vom Sportdirektor

Auch Sportdirektor Stefan Lau sieht im Neuzugang eine Verstärkung für die kommende Spielzeit. Er erklärt via Facebook: „Mit Soshi haben wir einen technisch und taktisch gut ausgebildeten Linksfuß für die kommende Saison gewinnen können. Im Rahmen eines Work & Travel wird er ab Sommer seine Schuhe für uns schnüren. Soshi besticht durch seinen Fleiß und ist auch neben dem Platz schon jetzt eine Bereicherung für die Mannschaft. Der Junge macht einfach Spaß.“

Blick auf den Saisonstart

Nach der Verpflichtung des Japaners richtet sich der Blick nun auf den Saisonauftakt in der NOFV-Oberliga Nord. Am Samstag, 8. August, empfängt der FC Mecklenburg Schwerin um 14 Uhr TuS Makkabi Berlin. Für die Schweriner beginnt damit die neue Spielzeit vor heimischer Kulisse.