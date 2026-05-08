Oberliga Westfalen: Zehn Akteure am 35. Spieltag gesperrt!

– Foto: K. Lapp @bolzplatzfotografie

Hinweis in eigener Sache: In einer vorherigen Version stand, dass Sprockhövels Jonah Husseck gelb-gesperrt ist. Diese Sperre hat er jedoch am Mittwoch im Nachholspiel abgesessen.

1. SG Wattenscheid 09 | 49 Punkte | 46 GK - 1 GRK - 0 RK

Marvin Holtmann, Mika Keute, Niklas Klinke, Louis Martin, Tom Langenkamp (alle 1. FC Gievenbeck), Anes Dziho, Jan-Patrick Friedrich, Lars Warschewski (alle ASC 09 Dortmund), Monti Theiß, Christopher Rasper, Philipp Hildesheim (alle DSC Arminia Bielefeld II), Bennet van den Berg, Tim Heger, Dicle Sahin (alle FC Eintracht Rheine), Eric Heidbrink. Davin Wöstmann, Emro Curic, Bernad Gllogjani, Lukas van Ingen, Fabian Holthaus, Kilian Hornbruch, Gianluca Di Vinti (alle RW Ahlen), Adrian Delmoni, Till Hausotter (beide SC Preußen Münster II), Melvin Musangu, Gordon Meyer, Luca Hermann (alle SG Finnentrop/Bamenohl), Fatih Ufuk (SV Lippstadt 08), Mohamed Lamine Kourouma, Finn Schubert, Michael Wiese (alle Westfalia Rhynern), Christopher Stöhr, Venis Uka, Leon Nübel, Bilal Akhal (alle SV Schermbeck), Cem-Ali Dogan, Barbaros Inan (beide SpVgg Erkenschwick), Deniz Yasar, Rinor Mustafa, Ishak Dogan, Aleksandar Dimitrov, Agon Arifi (alle TSG Sprockhövel), Tomislav Simic, Maxwell Bimpeh (beide TuS Ennepetal), Shayan Sarrafyar, Sören Jankhöfer (beide TuS Hiltrup), David Belenzada, Koray Dag, Sercan Calik, Ilyas Khattari, Amed Öncel, Serdar Bingöl (alle Türkspor Dortmund), Steffen Brück (Victoria Clarholz), Seungho Hwang, Manuel Harmann (beide SC Verl II)

2. SV Westfalia Rhynern | 57 Punkte | 57 GK - 0 GRK - 0 RK

3. SV Lippstadt 08 | 66 Punkte | 61 GK - 0 GRK - 1 RK

4. SC Verl II | 67 Punkte | 64 GK - 1 GRK - 0 RK

5. TuS Ennepetal | 72 Punkte | 61 GK - 2 GRK - 1 RK

6. TuS Hiltrup | 75 Punkte | 64 GK - 2 GRK - 1 RK

7. 1. FC Gievenbeck | 76 Punkte | 60 GK - 2 GRK - 2 RK

8. ASC 09 Dortmund | 78 Punkte | 70 GK - 1 GRK - 1 RK

9. SC Preußen Münster II | 79 Punkte | 63 GK - 2 GRK - 2 RK

10. SG Finnentrop/Bamenohl | 81 Punkte | 70 GK - 2 GRK - 1 RK

10. TSV Victoria Clarholz | 81 Punkte | 75 GK - 2 GRK - 0 RK

12. SpVgg Vreden | 89 Punkte | 81 GK - 1 GRK - 1 RK

12. FC Eintracht Rheine | 89 Punkte | 78 GK - 2 GRK - 1 RK

14. SV Schermbeck | 97 Punkte | 77 GK - 0 GRK - 4 RK

15. SpVgg Erkenschwick | 98 Punkte | 79 GK - 3 GRK - 2 RK

16. Türkspor Dortmund | 99 Punkte | 70 GK - 3 GRK - 4 RK

17. DSC Arminia Bielefeld II | 101 Punkte | 82 GK - 3 GRK - 2 RK

18. RW Ahlen | 118 Punkte | 95 GK - 6 GRK - 1 RK

19. TSG Sprockhövel | 120 Punkte | 89 GK - 2 GRK - 5 RK

Legende:

GK = Gelbe Karten (1 Punkt)

GRK = Gelb/Rote Karten (3 Punkte)

RK = Rote Karten (5 Punkte)

Hinweis:

Es werden nur Verwarnungen gegen Spieler berücksichtigt. Karten gegen Teamoffizielle oder Strafen wegen Zuschauerverfehlungen fließen hier nicht in die Wertung ein.

Die Platzverweise der laufenden Saison:

Rote Karten (29)

Dustin Richter (DSC Arminia Bielefeld, 2. Spieltag, 2 Spiele Sperre), Lennart Bollenberg (SV Schermbeck, 2. Spieltag, 2 Spiele Sperre), Ilias Bouassari (SV Schermbeck, 3. Spieltag, 3 Spiele Sperre), Malte Wesberg (1. FC Gievenbeck, 3. Spieltag, 2 Spiele Sperre), Oussama Anhari (TSG Sprockhövel, 4. Spieltag, 3 Spiele Sperre), Melvin Musangu (SG Finnentrop/Bamenohl, 6. Spieltag, 2 Spiele Sperre), Anil Özgen (Türkspor Dortmund, 10. Spieltag, 1 Spiel Sperre), Robin Gallus (TuS Ennepetal, 11. Spieltag, 2 Spiele Sperre), Shawn Kiyau (SV Schermbeck, 1 Spiel Sperre), Pierre Miguel De Faria Alves Pinto (FC Eintracht Rheine, 15. Spieltag, 3 Spiele Sperre), Joel Nickel (ASC 09 Dortmund, 18. Spieltag, 2 Spiele Sperre), Mika Keute (1. FC Gievenbeck, 18. Spieltag, 2 Spiele Sperre), Serdar Bingöl (Türkspor Dortmund, 20. Spieltag, 3 Spiele Sperre), Lukas Matena (SpVgg Erkenschwick, 20. Spieltag, 3 Spiele Sperre), Semih Sarli (DSC Arminia Bielefeld II, 21. Spieltag, 2 Spiele Sperre), Kilian Heisterkamp (SpVgg Vreden, 22. Spieltag, 2 Spiele Sperre), Ben Kronenberg (SC Preußen Münster II, 24. Spieltag, 2 Spiele Sperre), Amed Öncel (Türkspor Dortmund, 24. Spieltag, 2 Spiele Sperre), Cihat Topatan (TSG Sprockhövel, 24. Spieltag, 2 Spiele Sperre), Nils Köhler (SV Lippstadt 08, Nachholspiel, 2 Spiele Sperre), Eron Morina (TSG Sprockhövel, 26. Spieltag, 3 Spiele Sperre), Jamal El Mansoury (SV Schermbeck, 26. Spieltag, 2 Spiele Sperre), Till Hausotter (SC Preußen Münster II, 27. Spieltag, 2 Spiele Sperre), Alessandro Tomassello (Türkspor Dortmund, 28. Spieltag, 4 Spiele Sperre), Eron Morina (TSG Sprockhövel, 30. Spieltag, 4 Spiele Sperre), Zakaria Anhari (TSG Sprockhövel, 30. Spieltag, 4 Spiele Sperre), Bruno Soares (RW Ahlen, Nachholspiel, 2 Spiele Sperre), Oumar Keita (SpVgg Erkenschwick, Nachholspiel, 2 Spiele Sperre), Asmar Paenda (TuS Hiltrup, 34. Spieltag, 2 Spiele Sperre)

Gelb-Rote Karten (35)

Jannik Urban (ASC 09 Dortmund, 1. Spieltag), Vincent Ocansey (DSC Arminia Bielefeld, 2. Spieltag), Hakan Sezer (RW Ahlen, 2. Spieltag), Marius Müller (RW Ahlen, 2. Spieltag), Pascal Kubina (Türkspor Dortmund, 2. Spieltag), Yoost Diezemann (DSC Arminia Bielefeld II, 3. Spieltag), Zakaria Elhankouri (TuS Ennepetal, 3. Spieltag), Samy Benmbarek (TSV Victoria Clarholz, 5. Spieltag), Felix Schmitt (SG Finnentrop/Bamenohl, 6. Spieltag), Ömer Akman (Türkspor Dortmund, 7. Spieltag), Montasar Hammami (FC Eintracht Rheine, 7. Spieltag), Bradley Ndi (DSC Arminia Bielefeld II, 7. Spieltag), Mattias Hanchard (RW Ahlen, 8. Spieltag), Zakaria Anhari (TSG Sprockhövel, 8. Spieltag), Leon Niehues (FC Eintracht Rheine, 9. Spieltag), Dennis Simic (SC Verl II, 11. Spieltag), Arbnor Hoti (SC Preußen Münster II, 12. Spieltag), Lukas Herb (SC Preußen Münster II, 12. Spieltag), Jelke Willem Elferink (1. FC Gievenbeck, 14. Spieltag), Kian Licina (SpVgg Erkenschwick, 17. Spieltag), Kilian Heisterkamp (SpVgg Vreden, 19. Spieltag), Edon Rizaj (TuS Ennepetal, Nachholspiel), Oktay Dal (RW Ahlen, 22. Spieltag), Jelke Willem Elferink (1. FC Gievenbeck, 22. Spieltag), Finn Lenze (TuS Hiltrup, 25. Spieltag), Melvin Musangu (SG Finnentrop/Bamenohl, 26. Spieltag), Andreas Ovelhey (SpVgg Erkenschwick, 27. Spieltag), Alexander Gockel (TuS Hiltrup, 27. Spieltag), Serdar Bingöl (Türkspor Dortmund, 28. Spieltag), Dario Biancardi (SpVgg Erkenschwick, 28. Spieltag), Berkan Firat (SG Wattenscheid 09, 28. Spieltag), Louis Krieg (RW Ahlen, 31. Spieltag), Gianluca Di Vinti (RW Ahlen, Nachholspiel), Sinan Aygün (Victoria Clarholz, 34. Spieltag), Ibrahim Bulut (TSG Sprockhövel, Nachholspiel)

Gelbe Karten:

12 - Jos Krechting (SV Schermbeck)

11 - Jan Stuhldreier (ASC 09 Dortmund), Jannik Urban (ASC 09 Dortmund), Yannick Babo (SV Schermbeck)

10 - Nicolas Herrmann (SG Finnentrop/Bamenohl), Gabriel Cavar (FC Eintracht Rheine), Joschka Brüggemann (TuS Hiltrup)

9 - Jan-Patrick Friedrich (ASC 09 Dortmund), Bilal Akhal (SV Schermbeck), Lars Warschewski (ASC 09 Dortmund), Serdar Bingöl (Türkspor Dortmund), Maxwell Bimpeh (TuS Ennepetal), Gianluca Di Vinti (RW Ahlen), Ishak Dogan, Aleksandar Dimitrov, Agon Arifi (alle TSG Sprockhövel)

8 - Felix Ritter (1. FC Gievenbeck), Luca Meyer (FC Eintracht Rheine), Dzenan Pilica, Luis Oliver Schultz, Michael-Marvin West (alle SpVgg Erkenschwick), Sezer Toy (Türkspor Dortmund), Sinan Aygün, Julius Wiedemann (beide TSV Victoria Clarholz), Lars Bleker (SpVgg Vreden), Marcel Becker (SG Finnentrop/Bamenohl), Oussama Anhari (alle TSG Sprockhövel)

7 - Justin Lukas (DSC Arminia Bielefeld II), Iker Kohl, Kiyan Sadeghi, Maximilian Franke (alle SV Lippstadt 08), Bernd Verwohlt, Martin Sinner, Kilian Heisterkamp, Julian Risthaus, Romario Wiesweg (alle SpVgg Vreden), Marius Lackmann, Dario Biancardi (beide SpVgg Erkenschwick), Ömer Akman (Türkspor Dortmund), Ibrahim Bulut (TSG Sprockhövel), Linus Kahraman, Arian Papenfort (beide TSV Victoria Clarholz), Jamal El Mansoury (SV Schermbeck), Lennard Maßmann (FC Eintracht Rheine), Steve Tunga (SG Wattenscheid 09), Sebastian Lötters, Kevin Hagemann (beide TuS Ennepetal), Bruno Soares (RW Ahlen), Ben Kronenberg (SC Preußen Münster II), Kerim Karyagdi, Jonah Wagner (beide SV Westfalia Rhynern)

6 - Julien Kracht, Suat Fajic (beide DSC Arminia Bielefeld II), Fabian Kerellaj, Pierre Miguel De Faria Alves (beide FC Eintracht Rheine), Keanu Diskau (ASC 09 Dortmund), Ben Menke, Moritz Krause (beide SC Preußen Münster II), Alessandro Toia, Dennis Simic, Henry Obermeyer (alle SC Verl II), Felix Ritter (1. FC Gievenbeck), Simon Kötter, Max Kamann (beide SV Lippstadt 08), Eren Albayrak, Christopher Hennes (beide SG Finnentrop/Bamenohl), Maximilian Hinkelmann, Mika Völker (beide SpVgg Vreden), Markus Baum (TSV Victoria Clarholz), Zakaria Anhari, Max Michels (beide TSG Sprockhövel), Duje Goles (TuS Ennepetal), Nils Johannknecht, Felix Hesker, Jonas Weißen (alle TuS Hiltrup)

5 - Henrik Winkelmann (1. FC Gievenbeck), Leon Niehues (FC Eintracht Rheine), Ben Binyamin, Marc Heider (beide RW Ahlen), Robin Klaas (SG Finnentrop/Bamenohl), Michel Scharlau (SC Preußen Münster II), Latif-Bilal Alassane, Bradley Ndi, Efe Tirpan, Milan Hoffmeister, Fabiano Krasnic, Niklas Möllers (alle DSC Arminia Bielefeld II), Janis Seiler, Adrian Nezir (beide SC Verl II), Nils Köhler (SV Lippstadt 08), Rafael Lopez Zapata, Philipp Ratz, Elias Kourouma (alle Westfalia Rhynern), Leon Kondring, Felix Mensing, Dennis Wüpping (alle SpVgg Vreden), Philipp Lamkemeyer, Jannis Büscher, Rene Michen, Can Yilmaz (alle TSV Victoria Clarholz), Asmar Paenda (TuS Hiltrup), Lukas Matena, Ole Overhoff, Mike Jordan (alle SpVgg Erkenschwick), Fatih Öztürk, Jonah Husseck (beide TSG Sprockhövel), Finn Wortmann (SG Wattenscheid 09), Marvin Grumann (SV Schermbeck), Christoph van der Heusen (TuS Ennepetal), Tolunay Isik (Türkspor Dortmund)

4 - Marvin Holtmann, Mika Keute, Niklas Klinke, Louis Martin, Tom Langenkamp (alle 1. FC Gievenbeck), Anes Dziho (ASC 09 Dortmund), Monti Theiß, Christopher Rasper, Philipp Hildesheim (alle DSC Arminia Bielefeld II), Bennet van den Berg, Tim Heger, Dicle Sahin (alle FC Eintracht Rheine), Eric Heidbrink. Davin Wöstmann, Emro Curic, Bernad Gllogjani, Lukas van Ingen, Fabian Holthaus, Kilian Hornbruch (alle RW Ahlen), Adrian Delmoni, Till Hausotter (beide SC Preußen Münster II), Melvin Musangu, Gordon Meyer, Luca Hermann (alle SG Finnentrop/Bamenohl), Fatih Ufuk (SV Lippstadt 08), Mohamed Lamine Kourouma, Finn Schubert, Michael Wiese (alle Westfalia Rhynern), Christopher Stöhr, Venis Uka, Leon Nübel (alle SV Schermbeck), Cem-Ali Dogan, Barbaros Inan (beide SpVgg Erkenschwick), Deniz Yasar, Rinor Mustafa (beide TSG Sprockhövel), Tomislav Simic (TuS Ennepetal), Shayan Sarrafyar, Sören Jankhöfer (beide TuS Hiltrup), David Belenzada, Koray Dag, Sercan Calik, Ilyas Khattari, Amed Öncel (alle Türkspor Dortmund), Steffen Brück (Victoria Clarholz), Seungho Hwang, Manuel Harmann (beide SC Verl II)