Oberliga Westfalen: Wer ist am 9. Spieltag gesperrt?

Der FC Eintracht Rheine kassierte beim 2:2 in Schermbeck sieben Gelbe Karten und stellte damit den bisherigen "Negativ-Bestwert" von RW Ahlen vom 2. Spieltag ein. Mit 34 Gelben Karten und drei Platzverweisen rangiert Ahlen deutlich am Ende der Fair-Play-Tabelle.

Nur zwei Spieler sind am 9. Spieltag gesperrt. Inzwischen stehen sechs Akteure vor einer Gelb-Sperre.