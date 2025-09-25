Oberliga Westfalen: Wer ist am 8. Spieltag gesperrt?

Die SG Wattenscheid 09 hat in sechs Partien bislang noch kein Gegentor aus dem Spiel heraus kassiert und verteidigt zudem auch noch äußerst fair.
Vier Spieler sind am 8. Spieltag gesperrt.
Melvin Musangu (SG Finnentrop/Bamenohl, Rot, 2 von 2), Ömer Akman (Türkspor Dortmund, Gelb-Rot), Montasar Hammami (FC Eintracht Rheine, Gelb-Rot), Bradley Ndi (DSC Arminia Bielefeld II, Gelb-Rot)
1. SG Wattenscheid 09 | 8 Punkte | 8 GK - 0 GRK - 0 RK
2. SC Verl II | 11 Punkte | 11 GK - 0 GRK - 0 RK
3. SV Westfalia Rhynern | 14 Punkte | 14 GK - 0 GRK - 0 RK
4. SV Lippstadt 08 | 15 Punkte | 15 GK - 0 GRK - 0 RK
4. SC Preußen Münster II | 15 Punkte | 15 GK - 0 GRK - 0 RK
4. SpVgg Vreden | 15 Punkte | 15 GK - 0 GRK - 0 RK
4. TuS Ennepetal | 15 Punkte | 12 GK - 1 GRK - 0 RK
8. TuS Hiltrup | 16 Punkte | 16 GK - 0 GRK - 0 RK
9. FC Eintracht Rheine | 17 Punkte | 14 GK - 1 GRK - 0 RK
10. Türkspor Dortmund | 19 Punkte | 13 GK - 2 GRK - 0 RK
11. ASC 09 Dortmund | 20 Punkte | 17 GK - 1 GRK - 0 RK
12. TSG Sprockhövel | 22 Punkte | 17 GK - 0 GRK - 1 RK
12. TSV Victoria Clarholz | 22 Punkte | 19 GK - 1 GRK - 0 RK
14. 1. FC Gievenbeck | 24 Punkte | 19 GK - 0 GRK - 1 RK
15. SV Schermbeck | 26 Punkte | 16 GK - 0 GRK - 2 RK
15. SpVgg Erkenschwick | 26 Punkte | 26 GK - 0 GRK - 0 RK
15. SG Finnentrop/Bamenohl | 26 Punkte | 18 GK - 1 GRK - 1 RK
18. DSC Arminia Bielefeld II | 34 Punkte | 20 GK - 3 GRK - 1 RK
19. RW Ahlen | 36 Punkte | 30 GK - 2 GRK - 0 RK
Legende:
GK = Gelbe Karten (1 Punkt)
GRK = Gelb/Rote Karten (3 Punkte)
RK = Rote Karten (5 Punkte)
Hinweis:
Es werden nur Verwarnungen gegen Spieler berücksichtigt. Karten gegen Teamoffizielle oder Strafen wegen Zuschauerverfehlungen fließen hier nicht in die Wertung ein.
Rote Karten (6)
Dustin Richter (DSC Arminia Bielefeld, 2. Spieltag, 2 Spiele Sperre), Lennart Bollenberg (SV Schermbeck, 2. Spieltag, 2 Spiele Sperre), Ilias Bouassari (SV Schermbeck, 3. Spieltag, 3 Spiele Sperre), Malte Wesberg (1. FC Gievenbeck, 3. Spieltag, 2 Spiele Sperre), Oussama Anhari (TSG Sprockhövel, 4. Spieltag, 3 Spiele Sperre), Melvin Musangu (SG Finnentrop/Bamenohl, 6. Spieltag, 2 Spiele Sperre)
Gelb-Rote Karten (12)
Jannik Urban (ASC 09 Dortmund, 1. Spieltag), Vincent Ocansey (DSC Arminia Bielefeld, 2. Spieltag), Hakan Sezer (RW Ahlen, 2. Spieltag), Marius Müller (RW Ahlen, 2. Spieltag), Pascal Kubina (Türkspor Dortmund, 2. Spieltag), Yoost Diezemann (DSC Arminia Bielefeld II, 3. Spieltag), Zakaria Elhankouri (TuS Ennepetal, 3. Spieltag), Samy Benmbarek (TSV Victoria Clarholz, 5. Spieltag), Felix Schmitt (SG Finnentrop/Bamenohl, 6. Spieltag), Ömer Akman (Türkspor Dortmund, 7. Spieltag), Montasar Hammami (FC Eintracht Rheine, 7. Spieltag), Bradley Ndi (DSC Arminia Bielefeld II, 7. Spieltag)
5 - Dzenan Pilica (SpVgg Erkenschwick)
4 - Yannick Babo (SV Schermbeck)
3 - Felix Ritter (1. FC Gievenbeck), Jan Stuhldreier, Jannik Urban (beide ASC 09 Dortmund), Milan Hoffmeister (DSC Arminia Bielefeld II), Gianluca Di Vinti, Davin Wöstmann (beide Westfalia Rhynern), Adrian Delmoni (SC Preußen Münster II), Fabian Jurisic (SC Verl II), Iker Kohl, Kiyan Sadeghi (beide SV Lippstadt 08), Bilal Akhal (SV Schermbeck), Serdar Bingöl, Sezer Toy (beide Türkspor Dortmund), Linus Kahraman, Sinan Aygün, Julian Linnemann (alle Victoria Clarholz), Dario Biancardi (SpVgg Erkenschwick), Felix Hesker (TuS Hiltrup)