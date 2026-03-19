Oberliga Westfalen: Wer ist am 27. Spieltag gesperrt?

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ASC-Leistungsträger Jannik Urban muss eine Gelb-Sperre absitzen. – Foto: Maik Matheus | SGW09

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Sieben Akteure sind am Wochenende gesperrt.

Melvin Musangu (SG Finnentop/Bamenohl, Gelb-Rot), Eron Morina (TSG Sprockhövel, Rot, 1 von ?), Jamal El Mansoury (SV Schermbeck, Rot, 1 von ?), Jannik Urban (ASC 09 Dortmund, Gelb), Yannick Babo (SV Schermbeck, Gelb), Janis Seiler (SC Verl II, Gelb), Nils Köhler (SV Lippstadt 08, Gelb)

1. SG Wattenscheid 09 | 30 Punkte | 30 GK - 0 GRK - 0 RK

Marvin Holtmann, Mika Keute, Niklas Klinke, Louis Martin, Tom Langenkamp (alle 1. FC Gievenbeck), Anes Dziho (ASC 09 Dortmund), Milan Hoffmeister, Monti Theiß, Niklas Möllers, Efe Tirpan (alle DSC Arminia Bielefeld II), Pierre Miguel De Faria Alves (FC Eintracht Rheine), Ben Binyamin, Eric Heidbrink. Davin Wöstmann (alle RW Ahlen), Adrian Delmoni, Michel Scharlau (beide SC Preußen Münster II), Adrian Nezir, Dennis Simic, Henry Obermeyer (alle SC Verl II), Melvin Musangu, Robin Klaas, Gordon Meyer (alle SG Finnentrop/Bamenohl), Fatih Ufuk, Max Kamann, Simon Kötter (alle SV Lippstadt 08), Mohamed Lamine Kourouma, Philipp Ratz (alle Westfalia Rhynern), Julian Risthaus, Leon Kondring (beide SpVgg Vreden), Cem-Ali Dogan (SpVgg Erkenschwick), Zakaria Anhari, Max Michels, Deniz Yasar, Aleksandar Dimitrov, Jonah Husseck (alle TSG Sprockhövel), Duje Goles, Kevin Hagemann (beide TuS Ennepetal), Shayan Sarrafyar (TuS Hiltrup), David Belenzada, Koray Dag (beide Türkspor Dortmund), Can Yilmaz, Jannis Büscher, Rene Michen (alle TSV Victoria Clarholz), Joschka Brüggemann (TuS Hiltrup), Bilal Akhal (SV Schermbeck)

2. SV Westfalia Rhynern | 45 Punkte | 45 GK - 0 GRK - 0 RK

3. SC Verl II | 53 Punkte | 50 GK - 1 GRK - 0 RK

3. TuS Ennepetal | 53 Punkte | 42 GK - 2 GRK - 1 RK

5. SV Lippstadt 08 | 54 Punkte | 49 GK - 0 GRK - 1 RK

6. TuS Hiltrup | 57 Punkte | 54 GK - 1 GRK - 0 RK

7. SC Preußen Münster II | 63 Punkte | 52 GK - 2 GRK - 1 RK

8. SG Finnentrop/Bamenohl | 64 Punkte | 53 GK - 2 GRK - 1 RK

9. TSV Victoria Clarholz | 66 Punkte | 63 GK - 1 GRK - 0 RK

9. 1. FC Gievenbeck | 66 Punkte | 50 GK - 2 GRK - 2 RK

11. ASC 09 Dortmund | 67 Punkte | 59 GK - 1 GRK - 1 RK

12. FC Eintracht Rheine | 68 Punkte | 57 GK - 2 GRK - 1 RK

13. SpVgg Vreden | 71 Punkte | 63 GK - 1 GRK - 1 RK

14. TSG Sprockhövel | 75 Punkte | 57 GK - 1 GRK - 3 RK

15. SpVgg Erkenschwick | 76 Punkte | 68 GK - 1 GRK - 1 RK

16. DSC Arminia Bielefeld II | 77 Punkte | 58 GK - 3 GRK - 2 RK

16. SV Schermbeck | 77 Punkte | 55 GK - 0 GRK - 4 RK

18. Türkspor Dortmund | 81 Punkte | 60 GK - 2 GRK - 3 RK

19. RW Ahlen | 84 Punkte | 72 GK - 4 GRK - 0 RK

Legende:

GK = Gelbe Karten (1 Punkt)

GRK = Gelb/Rote Karten (3 Punkte)

RK = Rote Karten (5 Punkte)

Hinweis:

Es werden nur Verwarnungen gegen Spieler berücksichtigt. Karten gegen Teamoffizielle oder Strafen wegen Zuschauerverfehlungen fließen hier nicht in die Wertung ein.

Die Platzverweise der laufenden Saison:

Rote Karten (22)

Dustin Richter (DSC Arminia Bielefeld, 2. Spieltag, 2 Spiele Sperre), Lennart Bollenberg (SV Schermbeck, 2. Spieltag, 2 Spiele Sperre), Ilias Bouassari (SV Schermbeck, 3. Spieltag, 3 Spiele Sperre), Malte Wesberg (1. FC Gievenbeck, 3. Spieltag, 2 Spiele Sperre), Oussama Anhari (TSG Sprockhövel, 4. Spieltag, 3 Spiele Sperre), Melvin Musangu (SG Finnentrop/Bamenohl, 6. Spieltag, 2 Spiele Sperre), Anil Özgen (Türkspor Dortmund, 10. Spieltag, 1 Spiel Sperre), Robin Gallus (TuS Ennepetal, 11. Spieltag, 2 Spiele Sperre), Shawn Kiyau (SV Schermbeck, 1 Spiel Sperre), Pierre Miguel De Faria Alves Pinto (FC Eintracht Rheine, 15. Spieltag, 3 Spiele Sperre), Joel Nickel (ASC 09 Dortmund, 18. Spieltag, 2 Spiele Sperre), Mika Keute (1. FC Gievenbeck, 18. Spieltag, 2 Spiele Sperre), Serdar Bingöl (Türkspor Dortmund, 20. Spieltag, 3 Spiele Sperre), Lukas Matena (SpVgg Erkenschwick, 20. Spieltag, 3 Spiele Sperre), Semih Sarli (DSC Arminia Bielefeld II, 21. Spieltag, 2 Spiele Sperre), Kilian Heisterkamp (SpVgg Vreden, 22. Spieltag, 2 Spiele Sperre), Ben Kronenberg (SC Preußen Münster II, 24. Spieltag, 2 Spiele Sperre), Amed Öncel (Türkspor Dortmund, 24. Spieltag, 2 Spiele Sperre), Cihat Topatan (TSG Sprockhövel, 24. Spieltag, 2 Spiele Sperre), Nils Köhler (SV Lippstadt 08, Nachholspiel, 2 Spiele Sperre), Eron Morina (TSG Sprockhövel, 26. Spieltag, Länge der Sperre noch unbekannt), Jamal El Mansoury (SV Schermbeck, 26. Spieltag, Länge der Sperre noch unbekannt)

Gelb-Rote Karten (26)

Jannik Urban (ASC 09 Dortmund, 1. Spieltag), Vincent Ocansey (DSC Arminia Bielefeld, 2. Spieltag), Hakan Sezer (RW Ahlen, 2. Spieltag), Marius Müller (RW Ahlen, 2. Spieltag), Pascal Kubina (Türkspor Dortmund, 2. Spieltag), Yoost Diezemann (DSC Arminia Bielefeld II, 3. Spieltag), Zakaria Elhankouri (TuS Ennepetal, 3. Spieltag), Samy Benmbarek (TSV Victoria Clarholz, 5. Spieltag), Felix Schmitt (SG Finnentrop/Bamenohl, 6. Spieltag), Ömer Akman (Türkspor Dortmund, 7. Spieltag), Montasar Hammami (FC Eintracht Rheine, 7. Spieltag), Bradley Ndi (DSC Arminia Bielefeld II, 7. Spieltag), Mattias Hanchard (RW Ahlen, 8. Spieltag), Zakaria Anhari (TSG Sprockhövel, 8. Spieltag), Leon Niehues (FC Eintracht Rheine, 9. Spieltag), Dennis Simic (SC Verl II, 11. Spieltag), Arbnor Hoti (SC Preußen Münster II, 12. Spieltag), Lukas Herb (SC Preußen Münster II, 12. Spieltag), Jelke Willem Elferink (1. FC Gievenbeck, 14. Spieltag), Kian Licina (SpVgg Erkenschwick, 17. Spieltag), Kilian Heisterkamp (SpVgg Vreden, 19. Spieltag), Edon Rizaj (TuS Ennepetal, Nachholspiel), Oktay Dal (RW Ahlen, 22. Spieltag), Jelke Willem Elferink (1. FC Gievenbeck, 22. Spieltag), Finn Lenze (TuS Hiltrup, 25. Spieltag), Melvin Musangu (SG Finnentrop/Bamenohl, 26. Spieltag)

Gelbe Karten:

10 - Jan Stuhldreier (ASC 09 Dortmund), Jannik Urban (ASC 09 Dortmund), Yannick Babo (SV Schermbeck)

9 - Joschka Brüggemann (TuS Hiltrup), Bilal Akhal (SV Schermbeck)

8 - Dzenan Pilica (SpVgg Erkenschwick), Lars Warschewski (ASC 09 Dortmund), Maxwell Bimpeh (TuS Ennepetal), Nicolas Herrmann (SG Finnentrop/Bamenohl), Jos Krechting (SV Schermbeck), Serdar Bingöl (Türkspor Dortmund)

7 - Luca Meyer (FC Eintracht Rheine), Gianluca Di Vinti (RW Ahlen), Marcel Becker (SG Finnentrop/Bamenohl), Martin Sinner (SpVgg Vreden), Marius Lackmann, Luis Oliver Schultz (beide SpVgg Erkenschwick), Ömer Akman, Sezer Toy (beide Türkspor Dortmund), Ishak Dogan (TSG Sprockhövel), Julius Wiedemann, Sinan Aygün (beide TSV Victoria Clarholz)

6 - Keanu Diskau (ASC 09 Dortmund), Felix Ritter (1. FC Gievenbeck), Jan-Patrick Friedrich (ASC 09 Dortmund), Kiyan Sadeghi, Iker Kohl, Maximilian Franke (alle SV Lippstadt 08), Gabriel Cavar (FC Eintracht Rheine), Eren Albayrak (SG Finnentrop/Bamenohl), Lars Bleker, Bernd Verwohlt (beide SpVgg Vreden), Dario Biancardi, Michael-Marvin West (beide SpVgg Erkenschwick), Linus Kahraman, Arian Papenfort (beide TSV Victoria Clarholz), Agon Arifi (TSG Sprockhövel), Romario Wiesweg (SpVgg Vreden)

5 - Justin Lukas, Julien Kracht, Suat Fajic (alle Arminia Bielefeld II), Lennard Maßmann, Fabian Kerellaj, Leon Niehues (beide FC Eintracht Rheine), Bruno Soares (RW Ahlen), Ben Kronenberg, Moritz Krause, Ben Menke (beide SC Preußen Münster II), Oussama Anhari, Ibrahim Bulut (TSG Sprockhövel), Alessandro Toia, Janis Seiler (beide SC Verl II), Nils Köhler (SV Lippstadt 08), Rafael Lopez Zapata, Kerim Karyagdi, Jonah Wagner (alle Westfalia Rhynern), Maximilian Hinkelmann, Kilian Heisterkamp, Mika Völker (alle SpVgg Vreden), Sebastian Lötters (TuS Ennepetal), Philipp Lamkemeyer, Markus Baum (beide TSV Victoria Clarholz), Jamal El Mansoury (SV Schermbeck), Felix Hesker, Nils Johannknecht, Jonas Weißen, Asmar Paenda (alle TuS Hiltrup), Lukas Matena, Ole Overhoff (beide SpVgg Erkenschwick)

4 - Marvin Holtmann, Mika Keute, Niklas Klinke, Louis Martin, Tom Langenkamp (alle 1. FC Gievenbeck), Anes Dziho (ASC 09 Dortmund), Milan Hoffmeister, Monti Theiß, Niklas Möllers, Efe Tirpan (alle DSC Arminia Bielefeld II), Pierre Miguel De Faria Alves (FC Eintracht Rheine), Ben Binyamin, Eric Heidbrink. Davin Wöstmann (alle RW Ahlen), Adrian Delmoni, Michel Scharlau (beide SC Preußen Münster II), Adrian Nezir, Dennis Simic, Henry Obermeyer (alle SC Verl II), Melvin Musangu, Robin Klaas, Gordon Meyer (alle SG Finnentrop/Bamenohl), Fatih Ufuk, Max Kamann, Simon Kötter (alle SV Lippstadt 08), Mohamed Lamine Kourouma, Philipp Ratz (alle Westfalia Rhynern), Julian Risthaus, Leon Kondring, Felix Mensing, Dennis Wüpping (alle SpVgg Vreden), Cem-Ali Dogan (SpVgg Erkenschwick), Zakaria Anhari, Max Michels, Deniz Yasar, Aleksandar Dimitrov, Jonah Husseck (alle TSG Sprockhövel), Duje Goles, Kevin Hagemann (beide TuS Ennepetal), Shayan Sarrafyar (TuS Hiltrup), David Belenzada, Koray Dag (beide Türkspor Dortmund), Can Yilmaz, Jannis Büscher, Rene Michen (alle TSV Victoria Clarholz)