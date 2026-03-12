Oberliga Westfalen: Wer ist am 26. Spieltag gesperrt?

von red · Heute, 18:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Maik Matheus | SGW09

Jan Stuhldreier vom ASC 09 Dortmund) sitzt als erster Akteur eine zweite Gelb-Sperre ab.

Zwölf Spieler müssen am Wochenende aussetzen.

Marvin Holtmann, Mika Keute, Niklas Klinke, Louis Martin, Tom Langenkamp (alle 1. FC Gievenbeck), Anes Dziho (ASC 09 Dortmund), Milan Hoffmeister, Monti Theiß (beide DSC Arminia Bielefeld II), Pierre Miguel De Faria Alves (FC Eintracht Rheine), Ben Binyamin, Eric Heidbrink, Davin Wöstmann (alle RW Ahlen), Adrian Delmoni, Michel Scharlau (beide SC Preußen Münster II), Adrian Nezir, Dennis Simic, Alessandro Toia (alle SC Verl II), Melvin Musangu (SG Finnentrop/Bamenohl), Fatih Ufuk, Nils Köhler, Max Kamann, Simon Kötter (alle SV Lippstadt 08), Kerim Karyagdi, Mohamed Lamine Kourouma, Jonah Wagner (alle Westfalia Rhynern), Julian Risthaus, Leon Kondring (beide SpVgg Vreden), Cem-Ali Dogan (SpVgg Erkenschwick), Zakaria Anhari, Max Michels, Deniz Yasar (alle TSG Sprockhövel), Duje Goles, Kevin Hagemann (beide TuS Ennepetal), Asmar Paenda, Shayan Sarrafyar (beide TuS Hiltrup), David Belenzada, Koray Dag (beide Türkspor Dortmund), Can Yilmaz, Jannis Büscher (beide TSV Victoria Clarholz), Yannick Babo (SV Schermbeck), Joschka Brüggemann (TuS Hiltrup), Jannik Urban (ASC 09 Dortmund)

Ben Kronenberg (SC Preußen Münster II Rot, 2 von 2), Cihat Topatan (TSG Sprockhövel, Rot, 2 von 2), Nils Köhler (SV Lippstadt 08, Rot, 2 von 2), Amed Öncel (Türkspor Dortmund, Rot, 2 von 2), Finn Lenze (TuS Hiltrup, Gelb-Rot), Jan Stuhldreier (ASC 09 Dortmund, Gelb), Suat Fajic (DSC Arminia Bielefeld II, Gelb), Mika Völker (SpVgg Vreden, Gelb), Lukas Matena (SpVgg Erkenschwick, Gelb), Ole Overhoff (SpVgg Erkenschwick, Gelb), Jonas Weißen (TuS Hiltrup, Gelb), Markus Baum (TSV Victoria Clarholz, Gelb)

2. SV Westfalia Rhynern | 38 Punkte | 38 GK - 0 GRK - 0 RK

1. SG Wattenscheid 09 | 27 Punkte | 27 GK - 0 GRK - 0 RK

3. SC Verl II | 47 Punkte | 44 GK - 1 GRK - 0 RK

4. SV Lippstadt 08 | 51 Punkte | 46 GK - 0 GRK - 1 RK

5. TuS Hiltrup | 53 Punkte | 50 GK - 1 GRK - 0 RK

5. TuS Ennepetal | 53 Punkte | 42 GK - 2 GRK - 1 RK

7. SG Finnentrop/Bamenohl | 56 Punkte | 48 GK - 1 GRK - 1 RK

8. TSV Victoria Clarholz | 63 Punkte | 60 GK - 1 GRK - 0 RK

8. SC Preußen Münster II | 63 Punkte | 52 GK - 2 GRK - 1 RK

10. ASC 09 Dortmund | 65 Punkte | 57 GK - 1 GRK - 1 RK

11. TSG Sprockhövel | 66 Punkte | 53 GK - 1 GRK - 2 RK

11. SV Schermbeck | 66 Punkte | 51 GK - 0 GRK - 3 RK

11. 1. FC Gievenbeck | 66 Punkte | 50 GK - 2 GRK - 2 RK

11. FC Eintracht Rheine | 66 Punkte | 55 GK - 2 GRK - 1 RK

15. SpVgg Vreden | 67 Punkte | 59 GK - 1 GRK - 1 RK

16. DSC Arminia Bielefeld II | 73 Punkte | 54 GK - 3 GRK - 2 RK

17. SpVgg Erkenschwick | 76 Punkte | 68 GK - 1 GRK - 1 RK

18. Türkspor Dortmund | 77 Punkte | 56 GK - 2 GRK - 3 RK

19. RW Ahlen | 84 Punkte | 72 GK - 4 GRK - 0 RK

Legende:

GK = Gelbe Karten (1 Punkt)

GRK = Gelb/Rote Karten (3 Punkte)

RK = Rote Karten (5 Punkte)

Hinweis:

Es werden nur Verwarnungen gegen Spieler berücksichtigt. Karten gegen Teamoffizielle oder Strafen wegen Zuschauerverfehlungen fließen hier nicht in die Wertung ein.

Die Platzverweise der laufenden Saison:

Rote Karten (20)

Dustin Richter (DSC Arminia Bielefeld, 2. Spieltag, 2 Spiele Sperre), Lennart Bollenberg (SV Schermbeck, 2. Spieltag, 2 Spiele Sperre), Ilias Bouassari (SV Schermbeck, 3. Spieltag, 3 Spiele Sperre), Malte Wesberg (1. FC Gievenbeck, 3. Spieltag, 2 Spiele Sperre), Oussama Anhari (TSG Sprockhövel, 4. Spieltag, 3 Spiele Sperre), Melvin Musangu (SG Finnentrop/Bamenohl, 6. Spieltag, 2 Spiele Sperre), Anil Özgen (Türkspor Dortmund, 10. Spieltag, 1 Spiel Sperre), Robin Gallus (TuS Ennepetal, 11. Spieltag, 2 Spiele Sperre), Shawn Kiyau (SV Schermbeck, 1 Spiel Sperre), Pierre Miguel De Faria Alves Pinto (FC Eintracht Rheine, 15. Spieltag, 3 Spiele Sperre), Joel Nickel (ASC 09 Dortmund, 18. Spieltag, 2 Spiele Sperre), Mika Keute (1. FC Gievenbeck, 18. Spieltag, 2 Spiele Sperre), Serdar Bingöl (Türkspor Dortmund, 20. Spieltag, 3 Spiele Sperre), Lukas Matena (SpVgg Erkenschwick, 20. Spieltag, 3 Spiele Sperre), Semih Sarli (DSC Arminia Bielefeld II, 21. Spieltag, 2 Spiele Sperre), Kilian Heisterkamp (SpVgg Vreden, 22. Spieltag, 2 Spiele Sperre), Ben Kronenberg (SC Preußen Münster II, 24. Spieltag, 2 Spiele Sperre), Amed Öncel (Türkspor Dortmund, 24. Spieltag, 2 Spiele Sperre), Cihat Topatan (TSG Sprockhövel, 24. Spieltag, 2 Spiele Sperre), Nils Köhler (SV Lippstadt 08, Nachholspiel, 2 Spiele Sperre)

Gelb-Rote Karten (25)

Jannik Urban (ASC 09 Dortmund, 1. Spieltag), Vincent Ocansey (DSC Arminia Bielefeld, 2. Spieltag), Hakan Sezer (RW Ahlen, 2. Spieltag), Marius Müller (RW Ahlen, 2. Spieltag), Pascal Kubina (Türkspor Dortmund, 2. Spieltag), Yoost Diezemann (DSC Arminia Bielefeld II, 3. Spieltag), Zakaria Elhankouri (TuS Ennepetal, 3. Spieltag), Samy Benmbarek (TSV Victoria Clarholz, 5. Spieltag), Felix Schmitt (SG Finnentrop/Bamenohl, 6. Spieltag), Ömer Akman (Türkspor Dortmund, 7. Spieltag), Montasar Hammami (FC Eintracht Rheine, 7. Spieltag), Bradley Ndi (DSC Arminia Bielefeld II, 7. Spieltag), Mattias Hanchard (RW Ahlen, 8. Spieltag), Zakaria Anhari (TSG Sprockhövel, 8. Spieltag), Leon Niehues (FC Eintracht Rheine, 9. Spieltag), Dennis Simic (SC Verl II, 11. Spieltag), Arbnor Hoti (SC Preußen Münster II, 12. Spieltag), Lukas Herb (SC Preußen Münster II, 12. Spieltag), Jelke Willem Elferink (1. FC Gievenbeck, 14. Spieltag), Kian Licina (SpVgg Erkenschwick, 17. Spieltag), Kilian Heisterkamp (SpVgg Vreden, 19. Spieltag), Edon Rizaj (TuS Ennepetal, Nachholspiel), Oktay Dal (RW Ahlen, 22. Spieltag), Jelke Willem Elferink (1. FC Gievenbeck, 22. Spieltag), Finn Lenze (TuS Hiltrup, 25. Spieltag)

Gelbe Karten:

10 - Jan Stuhldreier (ASC 09 Dortmund)

9 - Yannick Babo (SV Schermbeck), Joschka Brüggemann (TuS Hiltrup), Jannik Urban (ASC 09 Dortmund)

8 - Dzenan Pilica (SpVgg Erkenschwick), Lars Warschewski (ASC 09 Dortmund), Bilal Akhal (SV Schermbeck), Maxwell Bimpeh (TuS Ennepetal)

7 - Gianluca Di Vinti (RW Ahlen), Marcel Becker, Nicolas Herrmann (beide SG Finnentrop/Bamenohl), Martin Sinner (SpVgg Vreden), Jos Krechting (SV Schermbeck), Marius Lackmann, Luis Oliver Schultz (beide SpVgg Erkenschwick), Serdar Bingöl (Türkspor Dortmund)

6 - Felix Ritter (1. FC Gievenbeck), Jan-Patrick Friedrich (ASC 09 Dortmund), Kiyan Sadeghi (SV Lippstadt 08), Gabriel Cavar, Luca Meyer (beide FC Eintracht Rheine), Lars Bleker, Bernd Verwohlt (beide SpVgg Vreden), Dario Biancardi, Michael-Marvin West (beide SpVgg Erkenschwick), Sezer Toy, Ömer Akman (beide Türkspor Dortmund), Linus Kahraman, Arian Papenfort, Sinan Aygün, Julius Wiedemann (alle TSV Victoria Clarholz), Agon Arifi, Ishak Dogan (beide TSG Sprockhövel)

5 - Keanu Diskau (ASC 09 Dortmund), Justin Lukas, Julien Kracht, Suat Fajic (alle Arminia Bielefeld II), Lennard Maßmann, Fabian Kerellaj, Leon Niehues (beide FC Eintracht Rheine), Bruno Soares (RW Ahlen), Ben Kronenberg, Moritz Krause, Ben Menke (beide SC Preußen Münster II), Oussama Anhari, Ibrahim Bulut (TSG Sprockhövel), Eren Albayrak (SG Finnentrop/Bamenohl), Iker Kohl, Maximilian Franke (beide SV Lippstadt 08), Rafael Lopez Zapata (Westfalia Rhynern), Maximilian Hinkelmann, Kilian Heisterkamp, Romario Wiesweg, Mika Völker (alle SpVgg Vreden), Sebastian Lötters (TuS Ennepetal), Philipp Lamkemeyer, Markus Baum (beide TSV Victoria Clarholz), Jamal El Mansoury (SV Schermbeck), Felix Hesker, Nils Johannknecht, Jonas Weißen (alle TuS Hiltrup), Lukas Matena, Ole Overhoff (beide SpVgg Erkenschwick)

4 - Marvin Holtmann, Mika Keute, Niklas Klinke, Louis Martin, Tom Langenkamp (alle 1. FC Gievenbeck), Anes Dziho (ASC 09 Dortmund), Milan Hoffmeister, Monti Theiß (beide DSC Arminia Bielefeld II), Pierre Miguel De Faria Alves (FC Eintracht Rheine), Ben Binyamin, Eric Heidbrink. Davin Wöstmann (alle RW Ahlen), Adrian Delmoni, Michel Scharlau (beide SC Preußen Münster II), Adrian Nezir, Dennis Simic, Alessandro Toia (alle SC Verl II), Melvin Musangu (SG Finnentrop/Bamenohl), Fatih Ufuk, Nils Köhler, Max Kamann, Simon Kötter (alle SV Lippstadt 08), Kerim Karyagdi, Mohamed Lamine Kourouma, Jonah Wagner (alle Westfalia Rhynern), Julian Risthaus, Leon Kondring (beide SpVgg Vreden), Cem-Ali Dogan (SpVgg Erkenschwick), Zakaria Anhari, Max Michels, Deniz Yasar (alle TSG Sprockhövel), Duje Goles, Kevin Hagemann (beide TuS Ennepetal), Asmar Paenda, Shayan Sarrafyar (beide TuS Hiltrup), David Belenzada, Koray Dag (beide Türkspor Dortmund), Can Yilmaz, Jannis Büscher (beide TSV Victoria Clarholz)