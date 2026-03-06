Oberliga Westfalen: Wer ist am 25. Spieltag gesperrt? FuPa Westfalen blickt wöchentlich auf die Karten in der Oberliga Westfalen. von red · Heute, 07:15 Uhr · 0 Leser

– Foto: Hardy Krebs

Sieben Spieler müssen am Wochenende eine Sperre absitzen. Fun Fact: Mit Babo (SV Schermbeck), Stuhldreier (ASC 09 Dortmund) und Brüggemann (TuS Hiltrup) stehen die ersten Spieler vor einer zweiten Gelb-Sperre.

Gesperrt am 25. Spieltag (7): Kilian Heisterkamp (SpVgg Vreden, Rot, 2 von 2), Ben Kronenberg (SC Preußen Münster II Rot, 1 von 2), Amed Öncel (Türkspor Dortmund, Rot, 1 von 2), Cihat Topatan (TSG Sprockhövel, Rot, 1 von 2), Jamal El Mansoury (SV Schermbeck, Gelb), Nils Köhler (SV Lippstadt 08, Rot, 1 von 1), Nils Johannknecht (TuS Hiltrup, Gelb) Vor Gelb-Sperre (44): Marvin Holtmann, Mika Keute, Niklas Klinke, Louis Martin, Tom Langenkamp (alle 1. FC Gievenbeck), Anes Dziho, Jan Stuhldreier (beide ASC 09 Dortmund), Suat Fajic, Milan Hoffmeister, Monti Theiß (alle DSC Arminia Bielefeld II), Pierre Miguel De Faria Alves (FC Eintracht Rheine), Ben Binyamin, Eric Heidbrink. Davin Wöstmann (alle RW Ahlen), Adrian Delmoni, Michel Scharlau (beide SC Preußen Münster II), Adrian Nezir, Alessandro Toia (beide SC Verl II), Melvin Musangu (SG Finnentrop/Bamenohl), Fatih Ufuk, Nils Köhler, Max Kamann, Simon Kötter (alle SV Lippstadt 08), Kerim Karyagdi, Mohamed Lamine Kourouma (beide Westfalia Rhynern), Mika Völker, Julian Risthaus, Leon Kondring (alle SpVgg Vreden), Cem-Ali Dogan, Lukas Matena, Ole Overhoff (alle SpVgg Erkenschwick), Zakaria Anhari (TSG Sprockhövel), Duje Goles, Kevin Hagemann (beide TuS Ennepetal), Asmar Paenda, Shayan Sarrafyar, Jonas Weißen, Joschka Brüggemann (alle TuS Hiltrup), David Belenzada, Koray Dag (beide Türkspor Dortmund), Can Yilmaz, Markus Baum, Jannis Büscher (alle TSV Victoria Clarholz), Yannick Babo (SV Schermbeck)

So sieht die aktuelle Fairness-Tabelle aus: 1. SG Wattenscheid 09 | 27 Punkte | 27 GK - 0 GRK - 0 RK 2. SV Westfalia Rhynern | 34 Punkte | 34 GK - 0 GRK - 0 RK