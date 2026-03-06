Oberliga Westfalen: Wer ist am 25. Spieltag gesperrt?

Sieben Spieler müssen am Wochenende eine Sperre absitzen.
Fun Fact: Mit Babo (SV Schermbeck), Stuhldreier (ASC 09 Dortmund) und Brüggemann (TuS Hiltrup) stehen die ersten Spieler vor einer zweiten Gelb-Sperre.
Kilian Heisterkamp (SpVgg Vreden, Rot, 2 von 2), Ben Kronenberg (SC Preußen Münster II Rot, 1 von 2), Amed Öncel (Türkspor Dortmund, Rot, 1 von 2), Cihat Topatan (TSG Sprockhövel, Rot, 1 von 2), Jamal El Mansoury (SV Schermbeck, Gelb), Nils Köhler (SV Lippstadt 08, Rot, 1 von 1), Nils Johannknecht (TuS Hiltrup, Gelb)
Marvin Holtmann, Mika Keute, Niklas Klinke, Louis Martin, Tom Langenkamp (alle 1. FC Gievenbeck), Anes Dziho, Jan Stuhldreier (beide ASC 09 Dortmund), Suat Fajic, Milan Hoffmeister, Monti Theiß (alle DSC Arminia Bielefeld II), Pierre Miguel De Faria Alves (FC Eintracht Rheine), Ben Binyamin, Eric Heidbrink. Davin Wöstmann (alle RW Ahlen), Adrian Delmoni, Michel Scharlau (beide SC Preußen Münster II), Adrian Nezir, Alessandro Toia (beide SC Verl II), Melvin Musangu (SG Finnentrop/Bamenohl), Fatih Ufuk, Nils Köhler, Max Kamann, Simon Kötter (alle SV Lippstadt 08), Kerim Karyagdi, Mohamed Lamine Kourouma (beide Westfalia Rhynern), Mika Völker, Julian Risthaus, Leon Kondring (alle SpVgg Vreden), Cem-Ali Dogan, Lukas Matena, Ole Overhoff (alle SpVgg Erkenschwick), Zakaria Anhari (TSG Sprockhövel), Duje Goles, Kevin Hagemann (beide TuS Ennepetal), Asmar Paenda, Shayan Sarrafyar, Jonas Weißen, Joschka Brüggemann (alle TuS Hiltrup), David Belenzada, Koray Dag (beide Türkspor Dortmund), Can Yilmaz, Markus Baum, Jannis Büscher (alle TSV Victoria Clarholz), Yannick Babo (SV Schermbeck)
1. SG Wattenscheid 09 | 27 Punkte | 27 GK - 0 GRK - 0 RK
2. SV Westfalia Rhynern | 34 Punkte | 34 GK - 0 GRK - 0 RK
3. SC Verl II | 46 Punkte | 43 GK - 1 GRK - 0 RK
4. TuS Hiltrup | 48 Punkte | 48 GK - 0 GRK - 0 RK
5. SV Lippstadt 08 | 50 Punkte | 45 GK - 0 GRK - 1 RK
6. TuS Ennepetal | 51 Punkte | 40 GK - 2 GRK - 1 RK
7. SG Finnentrop/Bamenohl | 56 Punkte | 48 GK - 1 GRK - 1 RK
8. TSV Victoria Clarholz | 61 Punkte | 58 GK - 1 GRK - 0 RK
9. SC Preußen Münster II | 63 Punkte | 52 GK - 2 GRK - 1 RK
9. TSG Sprockhövel | 63 Punkte | 50 GK - 1 GRK - 2 RK
9. ASC 09 Dortmund | 63 Punkte | 55 GK - 1 GRK - 1 RK
12. SV Schermbeck | 65 Punkte | 50 GK - 0 GRK - 3 RK
12. 1. FC Gievenbeck | 65 Punkte | 49 GK - 2 GRK - 2 RK
12. SpVgg Vreden | 65 Punkte | 57 GK - 1 GRK - 1 RK
15. FC Eintracht Rheine | 66 Punkte | 55 GK - 2 GRK - 1 RK
16. DSC Arminia Bielefeld II | 71 Punkte | 52 GK - 3 GRK - 2 RK
17. Türkspor Dortmund | 72 Punkte | 51 GK - 2 GRK - 3 RK
18. SpVgg Erkenschwick | 74 Punkte | 66 GK - 1 GRK - 1 RK
19. RW Ahlen | 82 Punkte | 70 GK - 4 GRK - 0 RK
Legende:
GK = Gelbe Karten (1 Punkt)
GRK = Gelb/Rote Karten (3 Punkte)
RK = Rote Karten (5 Punkte)
Hinweis:
Es werden nur Verwarnungen gegen Spieler berücksichtigt. Karten gegen Teamoffizielle oder Strafen wegen Zuschauerverfehlungen fließen hier nicht in die Wertung ein.
Rote Karten (20)
Dustin Richter (DSC Arminia Bielefeld, 2. Spieltag, 2 Spiele Sperre), Lennart Bollenberg (SV Schermbeck, 2. Spieltag, 2 Spiele Sperre), Ilias Bouassari (SV Schermbeck, 3. Spieltag, 3 Spiele Sperre), Malte Wesberg (1. FC Gievenbeck, 3. Spieltag, 2 Spiele Sperre), Oussama Anhari (TSG Sprockhövel, 4. Spieltag, 3 Spiele Sperre), Melvin Musangu (SG Finnentrop/Bamenohl, 6. Spieltag, 2 Spiele Sperre), Anil Özgen (Türkspor Dortmund, 10. Spieltag, 1 Spiel Sperre), Robin Gallus (TuS Ennepetal, 11. Spieltag, 2 Spiele Sperre), Shawn Kiyau (SV Schermbeck, 1 Spiel Sperre), Pierre Miguel De Faria Alves Pinto (FC Eintracht Rheine, 15. Spieltag, 3 Spiele Sperre), Joel Nickel (ASC 09 Dortmund, 18. Spieltag, 2 Spiele Sperre), Mika Keute (1. FC Gievenbeck, 18. Spieltag, 2 Spiele Sperre), Serdar Bingöl (Türkspor Dortmund, 20. Spieltag, 3 Spiele Sperre), Lukas Matena (SpVgg Erkenschwick, 20. Spieltag, 3 Spiele Sperre), Semih Sarli (DSC Arminia Bielefeld II, 21. Spieltag, 2 Spiele Sperre), Kilian Heisterkamp (SpVgg Vreden, 22. Spieltag, 2 Spiele Sperre), Ben Kronenberg (SC Preußen Münster II, 24. Spieltag, 2 Spiele Sperre), Amed Öncel (Türkspor Dortmund, 24. Spieltag, 2 Spiele Sperre), Cihat Topatan (TSG Sprockhövel, 24. Spieltag, 2 Spiele Sperre), Nils Köhler (SV Lippstadt 08, Nachholspiel, 1 Spiel Sperre)
Gelb-Rote Karten (24)
Jannik Urban (ASC 09 Dortmund, 1. Spieltag), Vincent Ocansey (DSC Arminia Bielefeld, 2. Spieltag), Hakan Sezer (RW Ahlen, 2. Spieltag), Marius Müller (RW Ahlen, 2. Spieltag), Pascal Kubina (Türkspor Dortmund, 2. Spieltag), Yoost Diezemann (DSC Arminia Bielefeld II, 3. Spieltag), Zakaria Elhankouri (TuS Ennepetal, 3. Spieltag), Samy Benmbarek (TSV Victoria Clarholz, 5. Spieltag), Felix Schmitt (SG Finnentrop/Bamenohl, 6. Spieltag), Ömer Akman (Türkspor Dortmund, 7. Spieltag), Montasar Hammami (FC Eintracht Rheine, 7. Spieltag), Bradley Ndi (DSC Arminia Bielefeld II, 7. Spieltag), Mattias Hanchard (RW Ahlen, 8. Spieltag), Zakaria Anhari (TSG Sprockhövel, 8. Spieltag), Leon Niehues (FC Eintracht Rheine, 9. Spieltag), Dennis Simic (SC Verl II, 11. Spieltag), Arbnor Hoti (SC Preußen Münster II, 12. Spieltag), Lukas Herb (SC Preußen Münster II, 12. Spieltag), Jelke Willem Elferink (1. FC Gievenbeck, 14. Spieltag), Kian Licina (SpVgg Erkenschwick, 17. Spieltag), Kilian Heisterkamp (SpVgg Vreden, 19. Spieltag), Edon Rizaj (TuS Ennepetal, Nachholspiel), Oktay Dal (RW Ahlen, 22. Spieltag), Jelke Willem Elferink (1. FC Gievenbeck, 22. Spieltag),
9 - Yannick Babo (SV Schermbeck), Jan Stuhldreier (ASC 09 Dortmund), Joschka Brüggemann (TuS Hiltrup)
8 - Dzenan Pilica (SpVgg Erkenschwick), Lars Warschewski (ASC 09 Dortmund), Jannik Urban (ASC 09 Dortmund)
7 - Gianluca Di Vinti (RW Ahlen), Marcel Becker, Nicolas Herrmann (beide SG Finnentrop/Bamenohl), Jos Krechting, Bilal Akhal (beide SV Schermbeck), Marius Lackmann, Luis Oliver Schultz (beide SpVgg Erkenschwick) Maxwell Bimpeh (TuS Ennepetal)
6 - Felix Ritter (1. FC Gievenbeck), Jan-Patrick Friedrich (ASC 09 Dortmund), Kiyan Sadeghi (SV Lippstadt 08), Gabriel Cavar (FC Eintracht Rheine), Lars Bleker (SpVgg Vreden), Dario Biancardi, Michael-Marvin West (beide SpVgg Erkenschwick), Serdar Bingöl, Sezer Toy (beide Türkspor Dortmund), Linus Kahraman, Arian Papenfort, Sinan Aygün (alle TSV Victoria Clarholz), Bernd Verwohlt, Martin Sinner (beide SpVgg Vreden), Agon Arifi (TSG Sprockhövel)
5 - Keanu Diskau (ASC 09 Dortmund), Justin Lukas, Julien Kracht (beide DSC Arminia Bielefeld II), Lennard Maßmann, Luca Meyer, Fabian Kerellaj, Leon Niehues (alle FC Eintracht Rheine), Bruno Soares (RW Ahlen), Ben Kronenberg, Moritz Krause, Ben Menke (beide SC Preußen Münster II), Oussama Anhari, Ibrahim Bulut, Ishak Dogan (alle TSG Sprockhövel), Iker Kohl, Maximilian Franke (beide SV Lippstadt 08), Rafael Lopez Zapata (Westfalia Rhynern), Maximilian Hinkelmann, Kilian Heisterkamp, Romario Wiesweg (alle SpVgg Vreden), Ömer Akman (Türkspor Dortmund), Eren Albayrak (SG Finnentrop/Bamenohl), Sebastian Lötters (TuS Ennepetal), Philipp Lamkemeyer, Julius Wiedemann (beide TSV Victoria Clarholz), Jamal El Mansoury (SV Schermbeck), Felix Hesker, Nils Johannknecht (beide TuS Hiltrup)
