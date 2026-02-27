Oberliga Westfalen: Wer ist am 24. Spieltag gesperrt?

von red · Heute, 08:40 Uhr · 0 Leser

Sechs Spieler müssen am 24. Spieltag eine Sperre absitzen.

1. SG Wattenscheid 09 | 26 Punkte | 26 GK - 0 GRK - 0 RK

Marvin Holtmann, Mika Keute, Niklas Klinke, Louis Martin, Tom Langenkamp (alle 1. FC Gievenbeck), Anes Dziho (ASC 09 Dortmund), Suat Fajic, Milan Hoffmeister, Monti Theiß (alle DSC Arminia Bielefeld II), Fabian Kerellaj,, Pierre Miguel De Faria Alves, Leon Niehues (alle FC Eintracht Rheine), Ben Binyamin, Eric Heidbrink (beide RW Ahlen), Adrian Delmoni (SC Preußen Münster II), Adrian Nezir (SC Verl II), Melvin Musangu (SG Finnentrop/Bamenohl), Fatih Ufuk, Nils Köhler, Max Kamann (alle SV Lippstadt 08), Kerim Karyagdi, Mohamed Lamine Kourouma (beide Westfalia Rhynern), Mika Völker, Julian Risthaus, Leon Kondring (alle SpVgg Vreden), Jamals El Mansoury (SV Schermbeck), Cem-Ali Dogan, Lukas Matena, Ole Overhoff (alle SpVgg Erkenschwick), Zakaria Anhari (TSG Sprockhövel), Duje Goles, Kevin Hagemann (beide TuS Ennepetal), Felix Hesker, Nils Johannknecht, Asmar Paenda, Shayan Sarrafyar (alle TuS Hiltrup), David Belenzada, Koray Dag (beide Türkspor Dortmund), Can Yilmaz, Markus Baum, Jannis Büscher (alle TSV Victoria Clarholz)

2. SV Westfalia Rhynern | 34 Punkte | 34 GK - 0 GRK - 0 RK

3. SC Verl II | 42 Punkte | 39 GK - 1 GRK - 0 RK

3. SV Lippstadt 08 | 42 Punkte | 42 GK - 0 GRK - 0 RK

3. TuS Hiltrup | 42 Punkte | 42 GK - 0 GRK - 0 RK

6. TuS Ennepetal | 48 Punkte | 37 GK - 2 GRK - 1 RK

7. SG Finnentrop/Bamenohl | 55 Punkte | 47 GK - 1 GRK - 1 RK

8. SC Preußen Münster II | 56 Punkte | 50 GK - 2 GRK - 0 RK

8. TSG Sprockhövel | 56 Punkte | 48 GK - 1 GRK - 1 RK

10. TSV Victoria Clarholz | 59 Punkte | 56 GK - 1 GRK - 0 RK

10. FC Eintracht Rheine | 59 Punkte | 48 GK - 2 GRK - 1 RK

12. ASC 09 Dortmund | 60 Punkte | 52 GK - 1 GRK - 1 RK

13. SV Schermbeck | 62 Punkte | 47 GK - 0 GRK - 3 RK

14. Türkspor Dortmund | 65 Punkte | 49 GK - 2 GRK - 2 RK

14. 1. FC Gievenbeck | 65 Punkte | 49 GK - 2 GRK - 2 RK

14. SpVgg Vreden | 65 Punkte | 57 GK - 1 GRK - 1 RK

17. DSC Arminia Bielefeld II | 67 Punkte | 48 GK - 3 GRK - 2 RK

18. SpVgg Erkenschwick | 72 Punkte | 64 GK - 1 GRK - 1 RK

19. RW Ahlen | 77 Punkte | 65 GK - 4 GRK - 0 RK

Legende:

GK = Gelbe Karten (1 Punkt)

GRK = Gelb/Rote Karten (3 Punkte)

RK = Rote Karten (5 Punkte)

Hinweis:

Es werden nur Verwarnungen gegen Spieler berücksichtigt. Karten gegen Teamoffizielle oder Strafen wegen Zuschauerverfehlungen fließen hier nicht in die Wertung ein.

Die Platzverweise der laufenden Saison:

Rote Karten (16)

Dustin Richter (DSC Arminia Bielefeld, 2. Spieltag, 2 Spiele Sperre), Lennart Bollenberg (SV Schermbeck, 2. Spieltag, 2 Spiele Sperre), Ilias Bouassari (SV Schermbeck, 3. Spieltag, 3 Spiele Sperre), Malte Wesberg (1. FC Gievenbeck, 3. Spieltag, 2 Spiele Sperre), Oussama Anhari (TSG Sprockhövel, 4. Spieltag, 3 Spiele Sperre), Melvin Musangu (SG Finnentrop/Bamenohl, 6. Spieltag, 2 Spiele Sperre), Anil Özgen (Türkspor Dortmund, 10. Spieltag, 1 Spiel Sperre), Robin Gallus (TuS Ennepetal, 11. Spieltag, 2 Spiele Sperre), Shawn Kiyau (SV Schermbeck, 1 Spiel Sperre), Pierre Miguel De Faria Alves Pinto (FC Eintracht Rheine, 15. Spieltag, 3 Spiele Sperre), Joel Nickel (ASC 09 Dortmund, 18. Spieltag, 2 Spiele Sperre), Mika Keute (1. FC Gievenbeck, 18. Spieltag, 2 Spiele Sperre), Serdar Bingöl (Türkspor Dortmund, 20. Spieltag, 3 Spiele Sperre), Lukas Matena (SpVgg Erkenschwick, 20. Spieltag, 3 Spiele Sperre), Semih Sarli (DSC Arminia Bielefeld II, 21. Spieltag, 2 Spiele Sperre), Kilian Heisterkamp (SpVgg Vreden, 22. Spieltag, 2 Spiele Sperre)

Gelb-Rote Karten (24)

Jannik Urban (ASC 09 Dortmund, 1. Spieltag), Vincent Ocansey (DSC Arminia Bielefeld, 2. Spieltag), Hakan Sezer (RW Ahlen, 2. Spieltag), Marius Müller (RW Ahlen, 2. Spieltag), Pascal Kubina (Türkspor Dortmund, 2. Spieltag), Yoost Diezemann (DSC Arminia Bielefeld II, 3. Spieltag), Zakaria Elhankouri (TuS Ennepetal, 3. Spieltag), Samy Benmbarek (TSV Victoria Clarholz, 5. Spieltag), Felix Schmitt (SG Finnentrop/Bamenohl, 6. Spieltag), Ömer Akman (Türkspor Dortmund, 7. Spieltag), Montasar Hammami (FC Eintracht Rheine, 7. Spieltag), Bradley Ndi (DSC Arminia Bielefeld II, 7. Spieltag), Mattias Hanchard (RW Ahlen, 8. Spieltag), Zakaria Anhari (TSG Sprockhövel, 8. Spieltag), Leon Niehues (FC Eintracht Rheine, 9. Spieltag), Dennis Simic (SC Verl II, 11. Spieltag), Arbnor Hoti (SC Preußen Münster II, 12. Spieltag), Lukas Herb (SC Preußen Münster II, 12. Spieltag), Jelke Willem Elferink (1. FC Gievenbeck, 14. Spieltag), Kian Licina (SpVgg Erkenschwick, 17. Spieltag), Kilian Heisterkamp (SpVgg Vreden, 19. Spieltag), Edon Rizaj (TuS Ennepetal, Nachholspiel), Oktay Dal (RW Ahlen, 22. Spieltag), Jelke Willem Elferink (1. FC Gievenbeck, 22. Spieltag),

Gelbe Karten:

8 - Dzenan Pilica (SpVgg Erkenschwick), Yannick Babo (SV Schermbeck), Jan Stuhldreier (ASC 09 Dortmund), Lars Warschewski (ASC 09 Dortmund)

7 - Marcel Becker, Nicolas Herrmann (beide SG Finnentrop/Bamenohl), Jannik Urban (ASC 09 Dortmund), Jos Krechting (SV Schermbeck), Joschka Brüggemann (TuS Hiltrup)

6 - Felix Ritter (1. FC Gievenbeck), Jan-Patrick Friedrich (ASC 09 Dortmund), Gianluca Di Vinti (RW Ahlen), Kiyan Sadeghi (SV Lippstadt 08), Lars Bleker (SpVgg Vreden), Bilal Akhal (SV Schermbeck), Dario Biancardi, Marius Lackmann, Luis Oliver Schultz, Michael-Marvin West (alle SpVgg Erkenschwick), Serdar Bingöl (Türkspor Dortmund), Linus Kahraman, Arian Papenfort (beide TSV Victoria Clarholz), Bernd Verwohlt, Martin Sinner (beide SpVgg Vreden), Agon Arifi (TSG Sprockhövel), Maxwell Bimpeh (TuS Ennepetal)

5 - Keanu Diskau (ASC 09 Dortmund), Justin Lukas, Julien Kracht (beide DSC Arminia Bielefeld II), Gabriel Cavar, Lennard Maßmann, Luca Meyer (alle FC Eintracht Rheine), Bruno Soares (RW Ahlen), Ben Kronenberg, Moritz Krause, Ben Menke (beide SC Preußen Münster II), Oussama Anhari, Ibrahim Bulut, Ishak Dogan (alle TSG Sprockhövel), Iker Kohl, Maximilian Franke (beide SV Lippstadt 08), Rafael Lopez Zapata (Westfalia Rhynern), Maximilian Hinkelmann, Kilian Heisterkamp, Romario Wiesweg (alle SpVgg Vreden), Sinan Aygün (beide TSV Victoria Clarholz), Ömer Akman, Sezer Toy (beide Türkspor Dortmund), Eren Albayrak (SG Finnentrop/Bamenohl), Sebastian Lötters (TuS Ennepetal), Philipp Lamkemeyer, Julius Wiedemann (beide TSV Victoria Clarholz)

