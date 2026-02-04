Oberliga Westfalen: Wer ist am 22. Spieltag gesperrt? FuPa Westfalen blickt wöchentlich auf die Karten in der Oberliga Westfalen. von red · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Maik Matheus | SGW09

Neun Spieler müssen am kommenden Wochenende eine Sperre absitzen. Teilweise sind es Gelb-Sperren, die wegen ausgefallener Partien immer noch gelten.

Gesperrt am 21. Spieltag (9): Serdar Bingöl (Türkspor Dortmund, Rot), Lukas Matena (SpVgg Erkenschwick, Rot), Mika Keute (1. FC Gievenbeck, Rot, 2 von 2), Kilian Heisterkamp (SpVgg Vreden, Gelb-Rot), Lennard Maßmann (FC Eintracht Rheine, Gelb), Bruno Soares (RW Ahlen, Gelb), Oussama Anhari (TSG Sprockhövel, Gelb), Julien Kracht (DSC Arminia Bielefeld II, Gelb), Justin Lukas (DSC Arminia Bielefeld II, Gelb) Vor Gelb-Sperre (42): Marvin Holtmann, Mika Keute, Niklas Klinke, Louis Martin, Felix Ritter (alle 1. FC Gievenbeck), Keanu Diskau (ASC 09 Dortmund), Suat Fajic, Milan Hoffmeister, Monti Theiß (alle DSC Arminia Bielefeld II), Luca Meyer (FC Eintracht Rheine), Ben Binyamin (RW Ahlen), Ben Menke, Adrian Delmoni (alle SC Preußen Münster II), Adrian Nezir (SC Verl II), Eren Albayrak, Melvin Musangu (beide SG Finnentrop/Bamenohl), Maximilian Franke, Iker Kohl, Fatih Ufuk (beide SV Lippstadt 08), Mika Völker, Bernd Verwohlt, Julian Risthaus, Romario Wiesweg (alle SpVgg Vreden), Jamals El Mansoury (SV Schermbeck), Cem-Ali Dogan, Lukas Matena, Ole Overhoff (alle SpVgg Erkenschwick), Ibrahim Bulut, Zakaria Anhari, Ishak Dogan (alle TSG Sprockhövel), Duje Goles (TuS Ennepetal), Felix Hesker, Nils Johannknecht (beide TuS Hiltrup), Sezer Toy, Ömer Akman, Koray Dag (beide Türkspor Dortmund), Can Yilmaz, Sinan Aygün, Markus Baum, Jannis Büscher, Philipp Lamkemeyer, Julius Wiedemann (alle TSV Victoria Clarholz)

So sieht die aktuelle Fairness-Tabelle aus: 1. SG Wattenscheid 09 | 26 Punkte | 26 GK - 0 GRK - 0 RK 2. SV Westfalia Rhynern | 31 Punkte | 31 GK - 0 GRK - 0 RK