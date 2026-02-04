Oberliga Westfalen: Wer ist am 21. Spieltag gesperrt?

Neun Spieler müssen am kommenden Wochenende eine Sperre absitzen. Teilweise sind es Gelb-Sperren, die wegen ausgefallener Partien immer noch gelten.
Serdar Bingöl (Türkspor Dortmund, Rot), Lukas Matena (SpVgg Erkenschwick, Rot), Mika Keute (1. FC Gievenbeck, Rot, 2 von 2), Kilian Heisterkamp (SpVgg Vreden, Gelb-Rot), Lennard Maßmann (FC Eintracht Rheine, Gelb), Bruno Soares (RW Ahlen, Gelb), Oussama Anhari (TSG Sprockhövel, Gelb), Julien Kracht (DSC Arminia Bielefeld II, Gelb), Justin Lukas (DSC Arminia Bielefeld II, Gelb), Jan Holldack (RW Ahlen, Gelb)
Marvin Holtmann, Mika Keute, Niklas Klinke, Louis Martin, Felix Ritter (alle 1. FC Gievenbeck), Keanu Diskau (ASC 09 Dortmund), Suat Fajic, Milan Hoffmeister, Monti Theiß (alle DSC Arminia Bielefeld II), Luca Meyer (FC Eintracht Rheine), Ben Binyamin (RW Ahlen), Ben Menke, Adrian Delmoni (alle SC Preußen Münster II), Adrian Nezir (SC Verl II), Eren Albayrak, Melvin Musangu (beide SG Finnentrop/Bamenohl), Maximilian Franke, Iker Kohl, Fatih Ufuk (beide SV Lippstadt 08), Mika Völker, Bernd Verwohlt, Julian Risthaus, Romario Wiesweg (alle SpVgg Vreden), Jamals El Mansoury (SV Schermbeck), Cem-Ali Dogan, Lukas Matena, Ole Overhoff (alle SpVgg Erkenschwick), Ibrahim Bulut, Zakaria Anhari, Ishak Dogan (alle TSG Sprockhövel), Duje Goles (TuS Ennepetal), Felix Hesker, Nils Johannknecht (beide TuS Hiltrup), Sezer Toy, Ömer Akman, Koray Dag (beide Türkspor Dortmund), Can Yilmaz, Sinan Aygün, Markus Baum, Jannis Büscher, Philipp Lamkemeyer, Julius Wiedemann (alle TSV Victoria Clarholz)
1. SG Wattenscheid 09 | 26 Punkte | 26 GK - 0 GRK - 0 RK
2. SV Westfalia Rhynern | 31 Punkte | 31 GK - 0 GRK - 0 RK
3. SC Verl II | 35 Punkte | 32 GK - 1 GRK - 0 RK
4. TuS Hiltrup | 36 Punkte | 36 GK - 0 GRK - 0 RK
5. SV Lippstadt 08 | 38 Punkte | 38 GK - 0 GRK - 0 RK
6. TuS Ennepetal | 40 Punkte | 29 GK - 2 GRK - 1 RK
7. SG Finnentrop/Bamenohl | 51 Punkte | 43 GK - 1 GRK - 1 RK
7. SC Preußen Münster II | 51 Punkte | 45 GK - 2 GRK - 0 RK
7. SpVgg Vreden | 51 Punkte | 48 GK - 1 GRK - 0 RK
10. TSV Victoria Clarholz | 52 Punkte | 49 GK - 1 GRK - 0 RK
10. TSG Sprockhövel | 52 Punkte | 44 GK - 1 GRK - 1 RK
12. FC Eintracht Rheine | 53 Punkte | 42 GK - 2 GRK - 1 RK
12. ASC 09 Dortmund | 53 Punkte | 45 GK - 1 GRK - 1 RK
14. 1. FC Gievenbeck | 54 Punkte | 41 GK - 1 GRK - 2 RK
15. Türkspor Dortmund | 56 Punkte | 40 GK - 2 GRK - 2 RK
16. SV Schermbeck | 59 Punkte | 44 GK - 0 GRK - 3 RK
17. DSC Arminia Bielefeld II | 62 Punkte | 48 GK - 3 GRK - 1 RK
18. RW Ahlen | 64 Punkte | 55 GK - 3 GRK - 0 RK
19. SpVgg Erkenschwick | 66 Punkte | 58 GK - 1 GRK - 1 RK
Legende:
GK = Gelbe Karten (1 Punkt)
GRK = Gelb/Rote Karten (3 Punkte)
RK = Rote Karten (5 Punkte)
Hinweis:
Es werden nur Verwarnungen gegen Spieler berücksichtigt. Karten gegen Teamoffizielle oder Strafen wegen Zuschauerverfehlungen fließen hier nicht in die Wertung ein.
Rote Karten (14)
Dustin Richter (DSC Arminia Bielefeld, 2. Spieltag, 2 Spiele Sperre), Lennart Bollenberg (SV Schermbeck, 2. Spieltag, 2 Spiele Sperre), Ilias Bouassari (SV Schermbeck, 3. Spieltag, 3 Spiele Sperre), Malte Wesberg (1. FC Gievenbeck, 3. Spieltag, 2 Spiele Sperre), Oussama Anhari (TSG Sprockhövel, 4. Spieltag, 3 Spiele Sperre), Melvin Musangu (SG Finnentrop/Bamenohl, 6. Spieltag, 2 Spiele Sperre), Anil Özgen (Türkspor Dortmund, 10. Spieltag, 1 Spiel Sperre), Robin Gallus (TuS Ennepetal, 11. Spieltag, 2 Spiele Sperre), Shawn Kiyau (SV Schermbeck, 1 Spiel Sperre), Pierre Miguel De Faria Alves Pinto (FC Eintracht Rheine, 15. Spieltag, 3 Spiele Sperre), Joel Nickel (ASC 09 Dortmund, 18. Spieltag, 2 Spiele Sperre), Mika Keute (1. FC Gievenbeck, 18. Spieltag, 2 Spiele Sperre), Serdar Bingöl (Türkspor Dortmund, 20. Spieltag, Länge der Sperre noch unbekannt), Lukas Matena (SpVgg Erkenschwick, 20. Spieltag, Länge der Sperre noch unbekannt)
Gelb-Rote Karten (22)
Jannik Urban (ASC 09 Dortmund, 1. Spieltag), Vincent Ocansey (DSC Arminia Bielefeld, 2. Spieltag), Hakan Sezer (RW Ahlen, 2. Spieltag), Marius Müller (RW Ahlen, 2. Spieltag), Pascal Kubina (Türkspor Dortmund, 2. Spieltag), Yoost Diezemann (DSC Arminia Bielefeld II, 3. Spieltag), Zakaria Elhankouri (TuS Ennepetal, 3. Spieltag), Samy Benmbarek (TSV Victoria Clarholz, 5. Spieltag), Felix Schmitt (SG Finnentrop/Bamenohl, 6. Spieltag), Ömer Akman (Türkspor Dortmund, 7. Spieltag), Montasar Hammami (FC Eintracht Rheine, 7. Spieltag), Bradley Ndi (DSC Arminia Bielefeld II, 7. Spieltag), Mattias Hanchard (RW Ahlen, 8. Spieltag), Zakaria Anhari (TSG Sprockhövel, 8. Spieltag), Leon Niehues (FC Eintracht Rheine, 9. Spieltag), Dennis Simic (SC Verl II, 11. Spieltag), Arbnor Hoti (SC Preußen Münster II, 12. Spieltag), Lukas Herb (SC Preußen Münster II, 12. Spieltag), Jelke Willem Elferink (1. FC Gievenbeck, 14. Spieltag), Kian Licina (SpVgg Erkenschwick, 17. Spieltag), Kilian Heisterkamp (SpVgg Vreden, 19. Spieltag), Edon Rizaj (TuS Ennepetal, Nachholspiel)
8 - Dzenan Pilica (SpVgg Erkenschwick), Yannick Babo (SV Schermbeck)
7 - Marcel Becker (SG Finnentrop/Bamenohl), Jan Stuhldreier, Lars Warschewski (beide ASC 09 Dortmund)
6 - Jannik Urban (ASC 09 Dortmund), Nicolas Herrmann (SG Finnentrop/Bamenohl), Kiyan Sadeghi (SV Lippstadt 08), Lars Bleker (SpVgg Vreden), Bilal Akhal, Jos Krechting (beide SV Schermbeck), Dario Biancardi (SpVgg Erkenschwick), Joschka Brüggemann (TuS Hiltrup), Serdar Bingöl (Türkspor Dortmund), Linus Kahraman (TSV Victoria Clarholz)
5 - Jan-Patrick Friedrich (ASC 09 Dortmund), Justin Lukas, Julien Kracht (beide DSC Arminia Bielefeld II), Michael-Marvin West, Luis Oliver Schultz, Marius Lackmann (alle SpVgg Erkenschwick), Gabriel Cavar, Lennard Maßmann (beide FC Eintracht Rheine), Gianluca Di Vinti, Bruno Soares (beide RW Ahlen), Ben Kronenberg, Moritz Krause (beide SC Preußen Münster II), Agon Arifi, Oussama Anhari (beide TSG Sprockhövel), Maxwell Bimpeh (TuS Ennepetal), Rafael Lopez Zapata (Westfalia Rhynern), Martin Sinner, Kilian Heisterkamp (beide SpVgg Vreden), Arian Papenfort (TSV Victoria Clarholz)
