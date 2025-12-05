Oberliga Westfalen: Wer ist am 18. Spieltag gesperrt?

Mit lediglich 26 Gelben Karten und einer Gelb-Roten Karte war es am vergangenen Wochenende der "fairste" Spieltag der laufenden Oberliga-Saison.

Kurios dabei: Erkenschwicks Kian Licina sah den einzigen Platzverweis, der sogar noch fehlerhaft war. Das Foul bei der 2:4-Niederlage gegen den SC Preußen Münster II in der 77. Spielminute beging eindeutig Ole Overhoff, wie ein Video beweist, das FuPa vorliegt. Der Unparteiische zeigte jedoch dem daneben stehenden Licina den Gelben Karton. Anzumerken ist: Da Overhoff ebenfalls Gelb-vorbelastet war, hätte er in dieser Aktion vom Platz gestellt werden müssen.

Vier Spieler sind am Wochenende gesperrt.