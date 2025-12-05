Oberliga Westfalen: Wer ist am 18. Spieltag gesperrt?

Mit lediglich 26 Gelben Karten und einer Gelb-Roten Karte war es am vergangenen Wochenende der "fairste" Spieltag der laufenden Oberliga-Saison.
Kurios dabei: Erkenschwicks Kian Licina sah den einzigen Platzverweis, der sogar noch fehlerhaft war. Das Foul bei der 2:4-Niederlage gegen den SC Preußen Münster II in der 77. Spielminute beging eindeutig Ole Overhoff, wie ein Video beweist, das FuPa vorliegt. Der Unparteiische zeigte jedoch dem daneben stehenden Licina den Gelben Karton. Anzumerken ist: Da Overhoff ebenfalls Gelb-vorbelastet war, hätte er in dieser Aktion vom Platz gestellt werden müssen.
Vier Spieler sind am Wochenende gesperrt.
Pierre Miguel De Faria Alves Pinto (FC Eintracht Rheine, Rot, 2 von 3), Kian Licina (SpVgg Erkenschwick, Gelb-Rot), Kilian Heisterkamp (SpVgg Vreden, Gelb), Jos Krechting (SV Schermbeck, Gelb)
1. SG Wattenscheid 09 | 23 Punkte | 23 GK - 0 GRK - 0 RK
2. SC Verl II | 29 Punkte | 26 GK - 1 GRK - 0 RK
3. SV Westfalia Rhynern | 30 Punkte | 30 GK - 0 GRK - 0 RK
4. SV Lippstadt 08 | 33 Punkte | 33 GK - 0 GRK - 0 RK
4. TuS Hiltrup | 33 Punkte | 33 GK - 0 GRK - 0 RK
4. TuS Ennepetal | 33 Punkte | 25 GK - 1 GRK - 1 RK
7. TSG Sprockhövel | 42 Punkte | 34 GK - 1 GRK - 1 RK
8. ASC 09 Dortmund | 43 Punkte | 40 GK - 1 GRK - 0 RK
8. SpVgg Vreden | 43 Punkte | 43 GK - 0 GRK - 0 RK
8. SG Finnentrop/Bamenohl | 43 Punkte | 35 GK - 1 GRK - 1 RK
11. TSV Victoria Clarholz | 45 Punkte | 42 GK - 1 GRK - 0 RK
12. SC Preußen Münster II | 46 Punkte | 40 GK - 2 GRK - 0 RK
13. Türkspor Dortmund | 47 Punkte | 36 GK - 2 GRK - 1 RK
13. 1. FC Gievenbeck | 47 Punkte | 39 GK - 1 GRK - 1 RK
15. FC Eintracht Rheine | 49 Punkte | 38 GK - 2 GRK - 1 RK
16. SpVgg Erkenschwick | 53 Punkte | 50 GK - 1 GRK - 0 RK
16. SV Schermbeck | 53 Punkte | 38 GK - 0 GRK - 3 RK
18. DSC Arminia Bielefeld II | 56 Punkte | 42 GK - 3 GRK - 1 RK
19. RW Ahlen | 60 Punkte | 51 GK - 3 GRK - 0 RK
Legende:
GK = Gelbe Karten (1 Punkt)
GRK = Gelb/Rote Karten (3 Punkte)
RK = Rote Karten (5 Punkte)
Hinweis:
Es werden nur Verwarnungen gegen Spieler berücksichtigt. Karten gegen Teamoffizielle oder Strafen wegen Zuschauerverfehlungen fließen hier nicht in die Wertung ein.
Rote Karten (10)
Dustin Richter (DSC Arminia Bielefeld, 2. Spieltag, 2 Spiele Sperre), Lennart Bollenberg (SV Schermbeck, 2. Spieltag, 2 Spiele Sperre), Ilias Bouassari (SV Schermbeck, 3. Spieltag, 3 Spiele Sperre), Malte Wesberg (1. FC Gievenbeck, 3. Spieltag, 2 Spiele Sperre), Oussama Anhari (TSG Sprockhövel, 4. Spieltag, 3 Spiele Sperre), Melvin Musangu (SG Finnentrop/Bamenohl, 6. Spieltag, 2 Spiele Sperre), Anil Özgen (Türkspor Dortmund, 10. Spieltag, 1 Spiel Sperre), Robin Gallus (TuS Ennepetal, 11. Spieltag, 2 Spiele Sperre), Shawn Kiyau (SV Schermbeck, 1 Spiel Sperre), Pierre Miguel De Faria Alves Pinto (FC Eintracht Rheine, 15. Spieltag, 3 Spiele Sperre)
Gelb-Rote Karten (20)
Jannik Urban (ASC 09 Dortmund, 1. Spieltag), Vincent Ocansey (DSC Arminia Bielefeld, 2. Spieltag), Hakan Sezer (RW Ahlen, 2. Spieltag), Marius Müller (RW Ahlen, 2. Spieltag), Pascal Kubina (Türkspor Dortmund, 2. Spieltag), Yoost Diezemann (DSC Arminia Bielefeld II, 3. Spieltag), Zakaria Elhankouri (TuS Ennepetal, 3. Spieltag), Samy Benmbarek (TSV Victoria Clarholz, 5. Spieltag), Felix Schmitt (SG Finnentrop/Bamenohl, 6. Spieltag), Ömer Akman (Türkspor Dortmund, 7. Spieltag), Montasar Hammami (FC Eintracht Rheine, 7. Spieltag), Bradley Ndi (DSC Arminia Bielefeld II, 7. Spieltag), Mattias Hanchard (RW Ahlen, 8. Spieltag), Zakaria Anhari (TSG Sprockhövel, 8. Spieltag), Leon Niehues (FC Eintracht Rheine, 9. Spieltag), Dennis Simic (SC Verl II, 11. Spieltag), Arbnor Hoti (SC Preußen Münster II, 12. Spieltag), Lukas Herb (SC Preußen Münster II, 12. Spieltag), Jelke Willem Elferink (1. FC Gievenbeck, 14. Spieltag), Kian Licina (SpVgg Erkenschwick, 17. Spieltag)
8 - Dzenan Pilica (SpVgg Erkenschwick)
7 - Yannick Babo (SV Schermbeck)
6 - Jannik Urban, Jan Stuhldreier, Lars Warschewski (alle ASC 09 Dortmund), Joschka Brüggemann (TuS Hiltrup), Serdar Bingöl (Türkspor Dortmund)
5 - Jan-Patrick Friedrich (ASC 09 Dortmund), Dario Biancardi, Michael-Marvin West (beide SpVgg Erkenschwick), Gabriel Cavar (FC Eintracht Rheine), Gianluca Di Vinti (RW Ahlen), Ben Kronenberg (SC Preußen Münster II), Marcel Becker (SG Finnentrop/Bamenohl), Kiyan Sadeghi (SV Lippstadt 08), Rafael Lopez Zapata (Westfalia Rhynern), Lars Bleker, Martin Sinner, Kilian Heisterkamp (alle SpVgg Vreden), Bilal Akhal, Jos Krechting (beide SV Schermbeck), Arian Papenfort, Linus Kahraman (beide TSV Victoria Clarholz)
4 - Marvin Holtmann, Mika Keute, Niklas Klinke, Louis Martin (alle 1. FC Gievenbeck), Keanu Diskau (ASC 09 Dortmund), Suat Fajic, Milan Hoffmeister, Justin Lukas, Julian Kracht (alle DSC Arminia Bielefeld II), Luca Meyer (FC Eintracht Rheine), Ben Binyamin, Bruno Soares (beide RW Ahlen), Ben Menke, Moritz Krause, Adrian Delmoni (alle SC Preußen Münster II), Eren Albayrak, Nicolas Herrmann (beide SG Finnentrop/Bamenohl), Iker Kohl, Fatih Ufuk (beide SV Lippstadt 08), Mika Völker, Bernd Verwohlt (beide SpVgg Vreden), Jamals El Mansoury (SV Schermbeck), Cem-Ali Dogan, Luis Oliver Schultz, Marius Lackmann, Lukas Matena, Ole Overhoff (alle SpVgg Erkenschwick), Agon Arifi, Ibrahim Bulut (beide TSG Sprockhövel), Maxwell Bimpeh, Duje Goles (beide TuS Ennepetal), Felix Hesker (TuS Hiltrup), Sezer Toy, Koray Dag (beide Türkspor Dortmund), Can Yilmaz (TSV Victoria Clarholz)