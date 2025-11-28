Oberliga Westfalen: Wer ist am 17. Spieltag gesperrt?

Mehrere Akteure konnten wegen der ausgefallenen Partien ihre Sperren noch nicht absitzen und sind nun am kommenden Wochenende gesperrt.
Sieben Spieler müssen aussetzen. Beim ASC 09 Dortmund fehlt nun im Topspiel gegen die SG Wattenscheid 09 Abwehrchef Jan-Patrick Friedrich.
Pierre Miguel De Faria Alves Pinto (FC Eintracht Rheine, Rot, 1 von 3), Jan-Patrick Friedrich (ASC 09 Dortmund, Gelb), Linus Kahraman (TSV Victoria Clarholz, Gelb), Marcel Becker (Gelb, SG Finnentrop/Bamenohl), Lars Bleker (Gelb, SpVgg Vreden), Martin Sinner (Gelb, SpVgg Vreden), Bilal Akhal (Gelb, SV Schermbeck)
Marvin Holtmann, Mika Keute, Niklas Klinke, Louis Martin (alle 1. FC Gievenbeck), , Suat Fajic, Milan Hoffmeister, Justin Lukas, Julian Kracht (alle DSC Arminia Bielefeld II), Luca Meyer (FC Eintracht Rheine), Ben Binyamin (RW Ahlen), Ben Menke, Moritz Krause, Adrian Delmoni (alle SC Preußen Münster II), Nicolas Herrmann (SG Finnentrop/Bamenohl), Iker Kohl (SV Lippstadt 08), Mika Völker, Kilian Heisterkamp, Bernd Verwohlt (alle SpVgg Vreden), Jos Krechting, Jamals El Mansoury (beide SV Schermbeck), Cem-Ali Dogan, Luis Oliver Schultz (beide SpVgg Erkenschwick), Agon Arifi, Ibrahim Bulut (beide TSG Sprockhövel), Maxwell Bimpeh, Duje Goles (beide TuS Ennepetal), Felix Hesker (TuS Hiltrup), Sezer Toy, Koray Dag (beide Türkspor Dortmund), Can Yilmaz (TSV Victoria Clarholz)
1. SG Wattenscheid 09 | 22 Punkte | 22 GK - 0 GRK - 0 RK
2. SC Verl II | 28 Punkte | 25 GK - 1 GRK - 0 RK
3. SV Westfalia Rhynern | 29 Punkte | 29 GK - 0 GRK - 0 RK
3. SV Lippstadt 08 | 29 Punkte | 29 GK - 0 GRK - 0 RK
5. TuS Hiltrup | 32 Punkte | 32 GK - 0 GRK - 0 RK
5. TuS Ennepetal | 32 Punkte | 24 GK - 1 GRK - 1 RK
7. ASC 09 Dortmund | 37 Punkte | 34 GK - 1 GRK - 0 RK
8. SpVgg Vreden | 41 Punkte | 41 GK - 0 GRK - 0 RK
9. SG Finnentrop/Bamenohl | 42 Punkte | 34 GK - 1 GRK - 1 RK
9. TSG Sprockhövel | 42 Punkte | 34 GK - 1 GRK - 1 RK
9. TSV Victoria Clarholz | 42 Punkte | 39 GK - 1 GRK - 0 RK
12. SC Preußen Münster II | 46 Punkte | 40 GK - 2 GRK - 0 RK
13. Türkspor Dortmund | 47 Punkte | 36 GK - 2 GRK - 1 RK
13. 1. FC Gievenbeck | 47 Punkte | 39 GK - 1 GRK - 1 RK
13. SpVgg Erkenschwick | 47 Punkte | 47 GK - 0 GRK - 0 RK
16. FC Eintracht Rheine | 49 Punkte | 38 GK - 2 GRK - 1 RK
17. SV Schermbeck | 52 Punkte | 37 GK - 0 GRK - 3 RK
18. DSC Arminia Bielefeld II | 56 Punkte | 42 GK - 3 GRK - 1 RK
19. RW Ahlen | 59 Punkte | 50 GK - 3 GRK - 0 RK
Legende:
GK = Gelbe Karten (1 Punkt)
GRK = Gelb/Rote Karten (3 Punkte)
RK = Rote Karten (5 Punkte)
Hinweis:
Es werden nur Verwarnungen gegen Spieler berücksichtigt. Karten gegen Teamoffizielle oder Strafen wegen Zuschauerverfehlungen fließen hier nicht in die Wertung ein.
Rote Karten (10)
Dustin Richter (DSC Arminia Bielefeld, 2. Spieltag, 2 Spiele Sperre), Lennart Bollenberg (SV Schermbeck, 2. Spieltag, 2 Spiele Sperre), Ilias Bouassari (SV Schermbeck, 3. Spieltag, 3 Spiele Sperre), Malte Wesberg (1. FC Gievenbeck, 3. Spieltag, 2 Spiele Sperre), Oussama Anhari (TSG Sprockhövel, 4. Spieltag, 3 Spiele Sperre), Melvin Musangu (SG Finnentrop/Bamenohl, 6. Spieltag, 2 Spiele Sperre), Anil Özgen (Türkspor Dortmund, 10. Spieltag, 1 Spiel Sperre), Robin Gallus (TuS Ennepetal, 11. Spieltag, 2 Spiele Sperre), Shawn Kiyau (SV Schermbeck, 1 Spiel Sperre), Pierre Miguel De Faria Alves Pinto (FC Eintracht Rheine, 15. Spieltag, 3 Spiele Sperre)
Gelb-Rote Karten (19)
Jannik Urban (ASC 09 Dortmund, 1. Spieltag), Vincent Ocansey (DSC Arminia Bielefeld, 2. Spieltag), Hakan Sezer (RW Ahlen, 2. Spieltag), Marius Müller (RW Ahlen, 2. Spieltag), Pascal Kubina (Türkspor Dortmund, 2. Spieltag), Yoost Diezemann (DSC Arminia Bielefeld II, 3. Spieltag), Zakaria Elhankouri (TuS Ennepetal, 3. Spieltag), Samy Benmbarek (TSV Victoria Clarholz, 5. Spieltag), Felix Schmitt (SG Finnentrop/Bamenohl, 6. Spieltag), Ömer Akman (Türkspor Dortmund, 7. Spieltag), Montasar Hammami (FC Eintracht Rheine, 7. Spieltag), Bradley Ndi (DSC Arminia Bielefeld II, 7. Spieltag), Mattias Hanchard (RW Ahlen, 8. Spieltag), Zakaria Anhari (TSG Sprockhövel, 8. Spieltag), Leon Niehues (FC Eintracht Rheine, 9. Spieltag), Dennis Simic (SC Verl II, 11. Spieltag), Arbnor Hoti (SC Preußen Münster II, 12. Spieltag), Lukas Herb (SC Preußen Münster II, 12. Spieltag), Jelke Willem Elferink (1. FC Gievenbeck, 14. Spieltag)
8 - Dzenan Pilica (SpVgg Erkenschwick)
7 - Yannick Babo (SV Schermbeck)
6- Joschka Brüggemann (TuS Hiltrup), Serdar Bingöl (Türkspor Dortmund)
5 - Jannik Urban, Jan Stuhldreier, Lars Warschewski, Jan-Patrick Friedrich (alle ASC 09 Dortmund), Dario Biancardi, Michael-Marvin West (beide SpVgg Erkenschwick), Gabriel Cavar (FC Eintracht Rheine), Gianluca Di Vinti (RW Ahlen), Ben Kronenberg (SC Preußen Münster II), Marcel Becker (SG Finnentrop/Bamenohl), Kiyan Sadeghi (SV Lippstadt 08), Rafael Lopez Zapata (Westfalia Rhynern), Lars Bleker, Martin Sinner (beide SpVgg Vreden), Bilal Akhal (SV Schermbeck), Arian Papenfort, Linus Kahraman (beide TSV Victoria Clarholz)
4 - Marvin Holtmann, Mika Keute, Niklas Klinke, Louis Martin (alle 1. FC Gievenbeck), , Suat Fajic, Milan Hoffmeister, Justin Lukas, Julian Kracht (alle DSC Arminia Bielefeld II), Luca Meyer (FC Eintracht Rheine), Ben Binyamin (RW Ahlen), Ben Menke, Moritz Krause, Adrian Delmoni (alle SC Preußen Münster II), Nicolas Herrmann (SG Finnentrop/Bamenohl), Iker Kohl (SV Lippstadt 08), Mika Völker, Kilian Heisterkamp, Bernd Verwohl (alle SpVgg Vreden), Jos Krechting, Jamals El Mansoury (beide SV Schermbeck), Cem-Ali Dogan, Luis Oliver Schultz (beide SpVgg Erkenschwick), Agon Arifi, Ibrahim Bulut (beide TSG Sprockhövel), Maxwell Bimpeh, Duje Goles (beide TuS Ennepetal), Felix Hesker (TuS Hiltrup), Sezer Toy, Koray Dag (beide Türkspor Dortmund), Can Yilmaz (TSV Victoria Clarholz)