Oberliga Westfalen: Wer ist am 11. Spieltag gesperrt?

Nach drei Spieltagen ohne "glatt Roter Karte" erwischte es am vergangenen Wochenende erstmals wieder Anil Özgen von Türkspor Dortmund, jedoch nicht wegen eines Foulspiels, sondern wegen eines Handspiels, als er eine Torchance verhinderte. Entsprechend wurde Özgen nur ein Spiel gesperrt.

Nur zwei Spieler sind am 11. Spieltag gesperrt. Zwölf Oberligisten waren unter der Woche im Pokal aktiv, eine Rote Karte hat sich dort niemand eingehandelt.