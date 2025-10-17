Oberliga Westfalen: Wer ist am 11. Spieltag gesperrt?

Nach drei Spieltagen ohne "glatt Roter Karte" erwischte es am vergangenen Wochenende erstmals wieder Anil Özgen von Türkspor Dortmund, jedoch nicht wegen eines Foulspiels, sondern wegen eines Handspiels, als er eine Torchance verhinderte. Entsprechend wurde Özgen nur ein Spiel gesperrt.
Nur zwei Spieler sind am 11. Spieltag gesperrt. Zwölf Oberligisten waren unter der Woche im Pokal aktiv, eine Rote Karte hat sich dort niemand eingehandelt.
Anil Özgen (Türkspor Dortmund, Rot, 1 von 1), Dario Biancardi (SpVgg Erkenschwick, Gelb)
Lars Warschewski (ASC 09 Dortmund), Milan Hoffmeister (DSC Arminia Bielefeld II), Ben Binyamin, Gianluca Di Vinti (beide RW Ahlen), Ben Menke (SC Preußen Münster II), Iker Kohl (SV Lippstadt 08), Bilal Akhal, Yannick Babo (beide SV Schermbeck), Serdar Bingöl, Sezer Toy (beide Türkspor Dortmund)
1. SG Wattenscheid 09 | 13 Punkte | 13 GK - 0 GRK - 0 RK
2. SV Westfalia Rhynern | 17 Punkte | 17 GK - 0 GRK - 0 RK
3. SC Verl II | 18 Punkte | 18 GK - 0 GRK - 0 RK
4. TuS Ennepetal | 19 Punkte | 16 GK - 1 GRK - 0 RK
5. SpVgg Vreden | 21 Punkte | 21 GK - 0 GRK - 0 RK
6. SV Lippstadt 08 | 22 Punkte | 22 GK - 0 GRK - 0 RK
7. TuS Hiltrup | 23 Punkte | 23 GK - 0 GRK - 0 RK
8. SC Preußen Münster II | 25 Punkte | 25 GK - 0 GRK - 0 RK
9. SG Finnentrop/Bamenohl | 28 Punkte | 20 GK - 1 GRK - 1 RK
10. ASC 09 Dortmund | 29 Punkte | 26 GK - 1 GRK - 0 RK
10. TSV Victoria Clarholz | 29 Punkte | 26 GK - 1 GRK - 0 RK
10. FC Eintracht Rheine | 29 Punkte | 23 GK - 2 GRK - 0 RK
10. 1. FC Gievenbeck | 29 Punkte | 24 GK - 0 GRK - 1 RK
14. Türkspor Dortmund | 31 Punkte | 20 GK - 2 GRK - 1 RK
14. SV Schermbeck | 31 Punkte | 21 GK - 0 GRK - 2 RK
16. TSG Sprockhövel | 32 Punkte | 24 GK - 1 GRK - 1 RK
17. SpVgg Erkenschwick | 36 Punkte | 36 GK - 0 GRK - 0 RK
18. DSC Arminia Bielefeld II | 44 Punkte | 30 GK - 3 GRK - 1 RK
19. RW Ahlen | 47 Punkte | 38 GK - 3 GRK - 0 RK
Legende:
GK = Gelbe Karten (1 Punkt)
GRK = Gelb/Rote Karten (3 Punkte)
RK = Rote Karten (5 Punkte)
Hinweis:
Es werden nur Verwarnungen gegen Spieler berücksichtigt. Karten gegen Teamoffizielle oder Strafen wegen Zuschauerverfehlungen fließen hier nicht in die Wertung ein.
Rote Karten (7)
Dustin Richter (DSC Arminia Bielefeld, 2. Spieltag, 2 Spiele Sperre), Lennart Bollenberg (SV Schermbeck, 2. Spieltag, 2 Spiele Sperre), Ilias Bouassari (SV Schermbeck, 3. Spieltag, 3 Spiele Sperre), Malte Wesberg (1. FC Gievenbeck, 3. Spieltag, 2 Spiele Sperre), Oussama Anhari (TSG Sprockhövel, 4. Spieltag, 3 Spiele Sperre), Melvin Musangu (SG Finnentrop/Bamenohl, 6. Spieltag, 2 Spiele Sperre), Anil Özgen (Türkspor Dortmund, 10. Spieltag, 1 Spiel Sperre)
Gelb-Rote Karten (15)
Jannik Urban (ASC 09 Dortmund, 1. Spieltag), Vincent Ocansey (DSC Arminia Bielefeld, 2. Spieltag), Hakan Sezer (RW Ahlen, 2. Spieltag), Marius Müller (RW Ahlen, 2. Spieltag), Pascal Kubina (Türkspor Dortmund, 2. Spieltag), Yoost Diezemann (DSC Arminia Bielefeld II, 3. Spieltag), Zakaria Elhankouri (TuS Ennepetal, 3. Spieltag), Samy Benmbarek (TSV Victoria Clarholz, 5. Spieltag), Felix Schmitt (SG Finnentrop/Bamenohl, 6. Spieltag), Ömer Akman (Türkspor Dortmund, 7. Spieltag), Montasar Hammami (FC Eintracht Rheine, 7. Spieltag), Bradley Ndi (DSC Arminia Bielefeld II, 7. Spieltag), Mattias Hanchard (RW Ahlen, 8. Spieltag), Zakaria Anhari (TSG Sprockhövel, 8. Spieltag), Leon Niehues (FC Eintracht Rheine, 9. Spieltag)
6 - Dzenan Pilica (SpVgg Erkenschwick)
5 - Jannik Urban (ASC 09 Dortmund), Dario Biancardi (SpVgg Erkenschwick)
4 - Lars Warschewski (ASC 09 Dortmund), Milan Hoffmeister (DSC Arminia Bielefeld II), Ben Binyamin, Gianluca Di Vinti (beide RW Ahlen), Ben Menke (SC Preußen Münster II), Iker Kohl (SV Lippstadt 08), Bilal Akhal, Yannick Babo (beide SV Schermbeck), Serdar Bingöl, Sezer Toy (beide Türkspor Dortmund)
3 - Louis Martin, Felix Ritter (beide 1. FC Gievenbeck), Jan Stuhldreier, Anes Dziho, Lars Warschewski (alle ASC 09 Dortmund), Milan Hoffmeister, Suat Fajic, Justin Lukas (alle DSC Arminia Bielefeld II), Gabriel Cavar, Luca Meyer (FC Eintracht Rheine), Ben Binyamin, Davin Wöstmann (beide RW Ahlen), Adrian Delmoni, Ben Kronenberg, Michel Scharlau, Ben Menke, Moritz Krause (alle SC Preußen Münster II), Fabian Jurisic, Fabian Jurisic (beide SC Verl II), Melvin Musangu (SG Finnentrop/Bamenohl), Maximilian Franke, Kiyan Sadeghi (beide SV Lippstadt 08), Mika Völker (SpVgg Vreden), Cem-Ali Dogan, Anis El Hamassi, Ole Overhoff, Michael-Marvin West, Lukas Matena (alle SpVgg Erkenschwick), Linus Kahraman, Sinan Aygün, Julian Linnemann, Can Yilmaz, Arian Papenfort (alle Victoria Clarholz), Felix Hesker, Joschka Brüggemann (beide TuS Hiltrup), Agon Arifi, Ibrahim Bulut, Max Michels, Cihan Topatan (alle TSG Sprockhövel), Duje Goles, Maxwell Bimpeh (beide TuS Ennepetal)