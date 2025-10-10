Oberliga Westfalen: Wer ist am 10. Spieltag gesperrt?

Mit lediglich 38 Gelben Karten sowie einem Platzverweis war der 9. Spieltag der bislang "fairste" der Saison 2025/26.

Nur zwei Spieler sind am 10. Spieltag gesperrt. Aplerbecks Leistungsträger Jannik Urban hat es nach Erkenschwicks Dzenan Pilica als zweiten Akteur mit einer Gelb-Sperre erwischt. Sieben Spieler stehen vor einer Gelb-Sperre.