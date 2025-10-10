Oberliga Westfalen: Wer ist am 10. Spieltag gesperrt?

Mit lediglich 38 Gelben Karten sowie einem Platzverweis war der 9. Spieltag der bislang "fairste" der Saison 2025/26.
Nur zwei Spieler sind am 10. Spieltag gesperrt. Aplerbecks Leistungsträger Jannik Urban hat es nach Erkenschwicks Dzenan Pilica als zweiten Akteur mit einer Gelb-Sperre erwischt. Sieben Spieler stehen vor einer Gelb-Sperre.
Leon Niehus (FC Eintracht Rheine, Gelb-Rot) Jannik Urban (ASC 09 Dortmund, Gelb)
Gianluca Di Vinti (RW Ahlen), Iker Kohl (SV Lippstadt 08), Bilal Akhal, Yannick Babo (beide SV Schermbeck), Dario Biancardi (SpVgg Erkenschwick), Serdar Bingöl, Sezer Toy (beide Türkspor Dortmund)
1. SG Wattenscheid 09 | 12 Punkte | 12 GK - 0 GRK - 0 RK
2. SC Verl II | 16 Punkte | 16 GK - 0 GRK - 0 RK
2. SV Westfalia Rhynern | 16 Punkte | 16 GK - 0 GRK - 0 RK
4. TuS Ennepetal | 18 Punkte | 15 GK - 1 GRK - 0 RK
4. TuS Hiltrup | 18 Punkte | 18 GK - 0 GRK - 0 RK
6. SpVgg Vreden | 19 Punkte | 19 GK - 0 GRK - 0 RK
7. SV Lippstadt 08 | 20 Punkte | 20 GK - 0 GRK - 0 RK
8. SC Preußen Münster II | 21 Punkte | 21 GK - 0 GRK - 0 RK
9. Türkspor Dortmund | 24 Punkte | 18 GK - 2 GRK - 0 RK
10. ASC 09 Dortmund | 25 Punkte | 22 GK - 1 GRK - 0 RK
11. TSV Victoria Clarholz | 26 Punkte | 23 GK - 1 GRK - 0 RK
11. SG Finnentrop/Bamenohl | 26 Punkte | 18 GK - 1 GRK - 1 RK
13. FC Eintracht Rheine | 27 Punkte | 21 GK - 2 GRK - 0 RK
14. 1. FC Gievenbeck | 28 Punkte | 23 GK - 0 GRK - 1 RK
15. SV Schermbeck | 31 Punkte | 21 GK - 0 GRK - 2 RK
15. TSG Sprockhövel | 31 Punkte | 23 GK - 1 GRK - 1 RK
17. SpVgg Erkenschwick | 34 Punkte | 34 GK - 0 GRK - 0 RK
18. DSC Arminia Bielefeld II | 41 Punkte | 27 GK - 3 GRK - 1 RK
19. RW Ahlen | 44 Punkte | 35 GK - 3 GRK - 0 RK
Legende:
GK = Gelbe Karten (1 Punkt)
GRK = Gelb/Rote Karten (3 Punkte)
RK = Rote Karten (5 Punkte)
Hinweis:
Es werden nur Verwarnungen gegen Spieler berücksichtigt. Karten gegen Teamoffizielle oder Strafen wegen Zuschauerverfehlungen fließen hier nicht in die Wertung ein.
Rote Karten (6)
Dustin Richter (DSC Arminia Bielefeld, 2. Spieltag, 2 Spiele Sperre), Lennart Bollenberg (SV Schermbeck, 2. Spieltag, 2 Spiele Sperre), Ilias Bouassari (SV Schermbeck, 3. Spieltag, 3 Spiele Sperre), Malte Wesberg (1. FC Gievenbeck, 3. Spieltag, 2 Spiele Sperre), Oussama Anhari (TSG Sprockhövel, 4. Spieltag, 3 Spiele Sperre), Melvin Musangu (SG Finnentrop/Bamenohl, 6. Spieltag, 2 Spiele Sperre)
Gelb-Rote Karten (15)
Jannik Urban (ASC 09 Dortmund, 1. Spieltag), Vincent Ocansey (DSC Arminia Bielefeld, 2. Spieltag), Hakan Sezer (RW Ahlen, 2. Spieltag), Marius Müller (RW Ahlen, 2. Spieltag), Pascal Kubina (Türkspor Dortmund, 2. Spieltag), Yoost Diezemann (DSC Arminia Bielefeld II, 3. Spieltag), Zakaria Elhankouri (TuS Ennepetal, 3. Spieltag), Samy Benmbarek (TSV Victoria Clarholz, 5. Spieltag), Felix Schmitt (SG Finnentrop/Bamenohl, 6. Spieltag), Ömer Akman (Türkspor Dortmund, 7. Spieltag), Montasar Hammami (FC Eintracht Rheine, 7. Spieltag), Bradley Ndi (DSC Arminia Bielefeld II, 7. Spieltag), Mattias Hanchard (RW Ahlen, 8. Spieltag), Zakaria Anhari (TSG Sprockhövel, 8. Spieltag), Leon Niehues (FC Eintracht Rheine, 9. Spieltag)
6 - Dzenan Pilica (SpVgg Erkenschwick)
5 - Jannik Urban (ASC 09 Dortmund)
4 - Gianluca Di Vinti (RW Ahlen), Iker Kohl (SV Lippstadt 08), Bilal Akhal, Yannick Babo (beide SV Schermbeck), Dario Biancardi (SpVgg Erkenschwick), Serdar Bingöl, Sezer Toy (beide Türkspor Dortmund)
3 - Felix Ritter (1. FC Gievenbeck), Jan Stuhldreier, Anes Dziho, Lars Warschewski (alle ASC 09 Dortmund), Milan Hoffmeister, Suat Fajic, Justin Lukas (alle DSC Arminia Bielefeld II), Gabriel Cavar, Luca Meyer (FC Eintracht Rheine), Ben Binyamin, Davin Wöstmann (beide RW Ahlen), Adrian Delmoni, Ben Kronenberg, Michel Scharlau, Ben Menke (alle SC Preußen Münster II), Fabian Jurisic, Fabian Jurisic (beide SC Verl II), Kiyan Sadeghi (SV Lippstadt 08), Mika Völker (SpVgg Vreden), Cem-Ali Dogan, Anis El Hamassi, Ole Overhoff, Michael-Marvin West (alle SpVgg Erkenschwick), Linus Kahraman, Sinan Aygün, Julian Linnemann, Can Yilmaz (alle Victoria Clarholz), Felix Hesker (TuS Hiltrup), Agon Arifi, Ibrahim Bulut, Max Michels, Cihan Topatan (alle TSG Sprockhövel), Duje Goles (TuS Ennepetal)