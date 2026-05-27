Oberliga Westfalen: Vier Akteure am letzten Spieltag gesperrt

– Foto: Maik Matheus | SGW09

Rot Weiss Ahlen muss im Abstiegskampf im entscheidenden Heimspiel gegen den FC Eintracht Rheine auf zwei Stammspieler verzichten.

Die Regionalliga-Aufsteiger SG Wattenscheid 09 und SV Westfalia Rhynern werden aller Voraussicht nach das Fair-Play-Ranking gewinnen. Anzumerken ist, dass bei der offiziellen FLVW-Wertung, für die auch Preisgelder ausgeschüttet werden, Zuschauerverfehlungen eingerechnet werden, so dass die SG dort keinerlei Chance hat (Stichwort: Pyro).