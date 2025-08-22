Oberliga Westfalen: Sieben Spieler am 3. Spieltag gesperrt

+ 15 weitere

+ 15 weitere

Neun Spieler haben die Saison mit einer 100%-Quote an Gelben Karten gestartet. An beiden Spieltagen sahen Jan-Patrick Friedrich (ASC 09 Dortmund), Eren Albayrak (SG Finnentrop/Bamenohl), Iker Kohl (SV Lippstadt 08), Bilal Akhal, Yannick Babo (beide SV Schermbeck), Ole Overhoff (SpVgg Erkenschwick), Serdar Bingöl (Türkspor Dortmund), Sinan Aygün und Julian Linnemann (beide Victoria Clarholz) jeweils eine Gelbe Karte.

Dustin Richter (DSC Arminia Bielefeld, Rot, 1 von 2), Vincent Ocansey (DSC Arminia Bielefeld, Gelb-Rot), Lennart Bollenberg (SV Schermbeck, Rot, 1 von 2), Hakan Sezer (RW Ahlen, Gelb-Rot), Marius Müller (RW Ahlen, Gelb-Rot), Pascal Kubina (Türkspor Dortmund, Gelb-Rot), Roque David Sartory (SV Schermbeck, Gelb-Rot im Kreispokal)

1. SC Verl II | 1 Punkt | 1 GK - 0 GRK - 0 RK

2. SC Preußen Münster II | 2 Punkte | 2 GK - 0 GRK - 0 RK

2. SG Wattenscheid 09 | 2 Punkte | 2 GK - 0 GRK - 0 RK

2. SV Westfalia Rhynern | 2 Punkte | 2 GK - 0 GRK - 0 RK

5. SpVgg Vreden | 3 Punkte | 3 GK - 0 GRK - 0 RK

5. FC Eintracht Rheine | 3 Punkte | 3 GK - 0 GRK - 0 RK

5. TuS Ennepetal | 3 Punkte | 3 GK - 0 GRK - 0 RK

8. TuS Hiltrup | 4 Punkte | 4 GK - 0 GRK - 0 RK

9. 1. FC Gievenbeck | 5 Punkte | 5 GK - 0 GRK - 0 RK

9. SG Finnentrop/Bamenohl | 5 Punkte | 5 GK - 0 GRK - 0 RK

9. SV Lippstadt 08 | 5 Punkte | 5 GK - 0 GRK - 0 RK

9. SpVgg Erkenschwick | 5 Punkte | 5 GK - 0 GRK - 0 RK

9. TSG Sprockhövel | 5 Punkte | 5 GK - 0 GRK - 0 RK

14. TSV Victoria Clarholz | 8 Punkte | 8 GK - 0 GRK - 0 RK

15. SV Schermbeck | 9 Punkte | 4 GK - 0 GRK - 1 RK

15. Türkspor Dortmund | 9 Punkte | 6 GK - 1 GRK - 0 RK

15. ASC 09 Dortmund | 9 Punkte | 6 GK - 1 GRK - 0 RK

18. DSC Arminia Bielefeld II | 14 Punkte | 6 GK - 1 GRK - 1 RK

19. RW Ahlen | 16 Punkte | 10 GK - 2 GRK - 0 RK

Legende:

GK = Gelbe Karten (1 Punkt)

GRK = Gelb/Rote Karten (3 Punkte)

RK = Rote Karten (5 Punkte)

Hinweis:

Es werden nur Verwarnungen gegen Spieler berücksichtigt. Karten gegen Teamoffizielle oder Strafen wegen Zuschauerverfehlungen fließen hier nicht in die Wertung ein.

Die Platzverweise der laufenden Saison:

Rote Karten (2)

Dustin Richter (DSC Arminia Bielefeld, 2. Spieltag, 2 Spiele Sperre), Lennart Bollenberg (SV Schermbeck, 2. Spieltag, 2 Spiele Sperre)

Gelb-Rote Karten (5)

Jannik Urban (ASC 09 Dortmund, 1. Spieltag), Vincent Ocansey (DSC Arminia Bielefeld, 2. Spieltag), Hakan Sezer (RW Ahlen, 2. Spieltag), Marius Müller (RW Ahlen, 2. Spieltag), Pascal Kubina (Türkspor Dortmund, 2. Spieltag)