Oberliga Westfalen: Neun Spieler am 33. Spieltag gesperrt

– Foto: Maik Matheus | SGW09

Bruno Soares (RW Ahlen, Rot, 2 von ?), Alessandro Tomassello (Türkspor Dortmund, Rot, 4 von 4), Zakaria Anhari (TSG Sprockhövel, Rot, 4 von 4), Eron Morina (TSG Sprockhövel, Rot, 4 von 4), Nicolas Herrmann (SG Finnentrop/Bamenohl, Gelb), Christopher Hennes (SG Finnentrop/Bamenohl, Gelb), Henrik Winkelmann (1. FC Gievenbeck, Gelb), Gabriel Cavar (FC Eintracht Rheine, Gelb), Fatih Öztürk (TSG Sprockhövel, Gelb)

1. SG Wattenscheid 09 | 45 Punkte | 42 GK - 1 GRK - 0 RK

Marvin Holtmann, Mika Keute, Niklas Klinke, Louis Martin, Tom Langenkamp (alle 1. FC Gievenbeck), Anes Dziho (ASC 09 Dortmund), Monti Theiß, Niklas Möllers, Latif-Bilal Alassane (alle DSC Arminia Bielefeld II), Bennet van den Berg, Tim Heger, Dicle Sahin (alle FC Eintracht Rheine), Eric Heidbrink. Davin Wöstmann, Emro Curic, Bernad Gllogjani, Marc Heider, Lukas van Ingen (alle RW Ahlen), Adrian Delmoni, Till Hausotter (beide SC Preußen Münster II), Melvin Musangu, Gordon Meyer, Luca Hermann (alle SG Finnentrop/Bamenohl), Finn Wortmann (SG Wattenscheid 09), Fatih Ufuk (SV Lippstadt 08), Mohamed Lamine Kourouma, Elias Kourouma (beide Westfalia Rhynern), Felix Mensing, Dennis Wüpping (beide SpVgg Vreden), Christopher Stöhr, Venis Uka, Marvin Grumann (alle SV Schermbeck), Cem-Ali Dogan, Barbaros Inan (beide SpVgg Erkenschwick), Deniz Yasar, Jonah Husseck (beide TSG Sprockhövel), Tomislav Simic, Christoph van der Heusen (beide TuS Ennepetal), Shayan Sarrafyar, Sören Jankhöfer (beide TuS Hiltrup), David Belenzada, Koray Dag, Sercan Calik, Tolunay Isik, Ilyas Khattari, Amed Öncel (alle Türkspor Dortmund), Steffen Brück (Victoria Clarholz), Jan-Patrick Friedrich (ASC 09 Dortmund), Joschka Brüggemann (TuS Hiltrup), Bilal Akhal (SV Schermbeck), Lars Warschewski (ASC 09 Dortmund), Serdar Bingöl (Türkspor Dortmund), Maxwell Bimpeh (TuS Ennepetal)

2. SV Westfalia Rhynern | 51 Punkte | 51 GK - 0 GRK - 0 RK

3. SV Lippstadt 08 | 61 Punkte | 56 GK - 0 GRK - 1 RK

4. SC Verl II | 65 Punkte | 62 GK - 1 GRK - 0 RK

5. TuS Hiltrup | 66 Punkte | 60 GK - 2 GRK - 0 RK

6. TuS Ennepetal | 68 Punkte | 57 GK - 2 GRK - 1 RK

7. 1. FC Gievenbeck | 75 Punkte | 59 GK - 2 GRK - 2 RK

7. TSV Victoria Clarholz | 75 Punkte | 72 GK - 1 GRK - 0 RK

9. ASC 09 Dortmund | 76 Punkte | 68 GK - 1 GRK - 1 RK

10. SC Preußen Münster II | 77 Punkte | 61 GK - 2 GRK - 2 RK

10. SG Finnentrop/Bamenohl | 77 Punkte | 66 GK - 2 GRK - 1 RK

12. SpVgg Vreden | 80 Punkte | 72 GK - 1 GRK - 1 RK

13. FC Eintracht Rheine | 86 Punkte | 75 GK - 2 GRK - 1 RK

14. DSC Arminia Bielefeld II | 92 Punkte | 73 GK - 3 GRK - 2 RK

15. SV Schermbeck | 93 Punkte | 73 GK - 0 GRK - 4 RK

16. SpVgg Erkenschwick | 97 Punkte | 78 GK - 3 GRK - 2 RK

17. Türkspor Dortmund | 98 Punkte | 69 GK - 3 GRK - 4 RK

18. TSG Sprockhövel | 106 Punkte | 78 GK - 1 GRK - 5 RK

19. RW Ahlen | 112 Punkte | 89 GK - 6 GRK - 1 RK

Legende:

GK = Gelbe Karten (1 Punkt)

GRK = Gelb/Rote Karten (3 Punkte)

RK = Rote Karten (5 Punkte)

Hinweis:

Es werden nur Verwarnungen gegen Spieler berücksichtigt. Karten gegen Teamoffizielle oder Strafen wegen Zuschauerverfehlungen fließen hier nicht in die Wertung ein.

Die Platzverweise der laufenden Saison:

Rote Karten (28)

Dustin Richter (DSC Arminia Bielefeld, 2. Spieltag, 2 Spiele Sperre), Lennart Bollenberg (SV Schermbeck, 2. Spieltag, 2 Spiele Sperre), Ilias Bouassari (SV Schermbeck, 3. Spieltag, 3 Spiele Sperre), Malte Wesberg (1. FC Gievenbeck, 3. Spieltag, 2 Spiele Sperre), Oussama Anhari (TSG Sprockhövel, 4. Spieltag, 3 Spiele Sperre), Melvin Musangu (SG Finnentrop/Bamenohl, 6. Spieltag, 2 Spiele Sperre), Anil Özgen (Türkspor Dortmund, 10. Spieltag, 1 Spiel Sperre), Robin Gallus (TuS Ennepetal, 11. Spieltag, 2 Spiele Sperre), Shawn Kiyau (SV Schermbeck, 1 Spiel Sperre), Pierre Miguel De Faria Alves Pinto (FC Eintracht Rheine, 15. Spieltag, 3 Spiele Sperre), Joel Nickel (ASC 09 Dortmund, 18. Spieltag, 2 Spiele Sperre), Mika Keute (1. FC Gievenbeck, 18. Spieltag, 2 Spiele Sperre), Serdar Bingöl (Türkspor Dortmund, 20. Spieltag, 3 Spiele Sperre), Lukas Matena (SpVgg Erkenschwick, 20. Spieltag, 3 Spiele Sperre), Semih Sarli (DSC Arminia Bielefeld II, 21. Spieltag, 2 Spiele Sperre), Kilian Heisterkamp (SpVgg Vreden, 22. Spieltag, 2 Spiele Sperre), Ben Kronenberg (SC Preußen Münster II, 24. Spieltag, 2 Spiele Sperre), Amed Öncel (Türkspor Dortmund, 24. Spieltag, 2 Spiele Sperre), Cihat Topatan (TSG Sprockhövel, 24. Spieltag, 2 Spiele Sperre), Nils Köhler (SV Lippstadt 08, Nachholspiel, 2 Spiele Sperre), Eron Morina (TSG Sprockhövel, 26. Spieltag, 3 Spiele Sperre), Jamal El Mansoury (SV Schermbeck, 26. Spieltag, 2 Spiele Sperre), Till Hausotter (SC Preußen Münster II, 27. Spieltag, 2 Spiele Sperre), Alessandro Tomassello (Türkspor Dortmund, 28. Spieltag, 4 Spiele Sperre), Eron Morina (TSG Sprockhövel, 30. Spieltag, 4 Spiele Sperre), Zakaria Anhari (TSG Sprockhövel, 30. Spieltag, 4 Spiele Sperre), Bruno Soares (RW Ahlen, Nachholspiel, Länge der Sperre noch unbekannt), Oumar Keita (SpVgg Erkenschwick, Nachholspiel, Länge der Sperre noch unbekannt)

Gelb-Rote Karten (33)

Jannik Urban (ASC 09 Dortmund, 1. Spieltag), Vincent Ocansey (DSC Arminia Bielefeld, 2. Spieltag), Hakan Sezer (RW Ahlen, 2. Spieltag), Marius Müller (RW Ahlen, 2. Spieltag), Pascal Kubina (Türkspor Dortmund, 2. Spieltag), Yoost Diezemann (DSC Arminia Bielefeld II, 3. Spieltag), Zakaria Elhankouri (TuS Ennepetal, 3. Spieltag), Samy Benmbarek (TSV Victoria Clarholz, 5. Spieltag), Felix Schmitt (SG Finnentrop/Bamenohl, 6. Spieltag), Ömer Akman (Türkspor Dortmund, 7. Spieltag), Montasar Hammami (FC Eintracht Rheine, 7. Spieltag), Bradley Ndi (DSC Arminia Bielefeld II, 7. Spieltag), Mattias Hanchard (RW Ahlen, 8. Spieltag), Zakaria Anhari (TSG Sprockhövel, 8. Spieltag), Leon Niehues (FC Eintracht Rheine, 9. Spieltag), Dennis Simic (SC Verl II, 11. Spieltag), Arbnor Hoti (SC Preußen Münster II, 12. Spieltag), Lukas Herb (SC Preußen Münster II, 12. Spieltag), Jelke Willem Elferink (1. FC Gievenbeck, 14. Spieltag), Kian Licina (SpVgg Erkenschwick, 17. Spieltag), Kilian Heisterkamp (SpVgg Vreden, 19. Spieltag), Edon Rizaj (TuS Ennepetal, Nachholspiel), Oktay Dal (RW Ahlen, 22. Spieltag), Jelke Willem Elferink (1. FC Gievenbeck, 22. Spieltag), Finn Lenze (TuS Hiltrup, 25. Spieltag), Melvin Musangu (SG Finnentrop/Bamenohl, 26. Spieltag), Andreas Ovelhey (SpVgg Erkenschwick, 27. Spieltag), Alexander Gockel (TuS Hiltrup, 27. Spieltag), Serdar Bingöl (Türkspor Dortmund, 28. Spieltag), Dario Biancardi (SpVgg Erkenschwick, 28. Spieltag), Berkan Firat (SG Wattenscheid 09, 28. Spieltag), Louis Krieg (RW Ahlen, 31. Spieltag), Gianluca Di Vinti (RW Ahlen, Nachholspiel)

Gelbe Karten:

11 - Jan Stuhldreier (ASC 09 Dortmund), Jannik Urban (ASC 09 Dortmund), Yannick Babo (SV Schermbeck), Jos Krechting (SV Schermbeck)

10 - Nicolas Herrmann (SG Finnentrop/Bamenohl), Gabriel Cavar (FC Eintracht Rheine)

9 - Jan-Patrick Friedrich (ASC 09 Dortmund), Joschka Brüggemann (TuS Hiltrup), Bilal Akhal (SV Schermbeck), Lars Warschewski (ASC 09 Dortmund), Serdar Bingöl (Türkspor Dortmund), Maxwell Bimpeh (TuS Ennepetal)

8 - Luca Meyer (FC Eintracht Rheine), Dzenan Pilica, Luis Oliver Schultz, Michael-Marvin West (alle SpVgg Erkenschwick), Gianluca Di Vinti (RW Ahlen), Sezer Toy (Türkspor Dortmund), Sinan Aygün (TSV Victoria Clarholz), Lars Bleker (SpVgg Vreden), Marcel Becker (SG Finnentrop/Bamenohl), Ishak Dogan, Aleksandar Dimitrov (beide TSG Sprockhövel)

7 - Felix Ritter (1. FC Gievenbeck), Justin Lukas (DSC Arminia Bielefeld II), Iker Kohl (SV Lippstadt 08), Bernd Verwohlt, Martin Sinner (beide SpVgg Vreden), Marius Lackmann, Dario Biancardi (beide SpVgg Erkenschwick), Ömer Akman (Türkspor Dortmund), Agon Arifi, Oussama Anhari (beide TSG Sprockhövel), Julius Wiedemann, Linus Kahraman (beide TSV Victoria Clarholz), Jamal El Mansoury (SV Schermbeck)

6 - Julien Kracht, Suat Fajic (beide DSC Arminia Bielefeld II), Lennard Maßmann, Fabian Kerellaj (beide FC Eintracht Rheine), Keanu Diskau (ASC 09 Dortmund), Bruno Soares (RW Ahlen), Ben Kronenberg, Ben Menke (SC Preußen Münster II), Alessandro Toia, Dennis Simic, Henry Obermeyer (alle SC Verl II), Felix Ritter (1. FC Gievenbeck), Kiyan Sadeghi, Maximilian Franke, Simon Kötter (alle SV Lippstadt 08), Eren Albayrak (SG Finnentrop/Bamenohl), Kerim Karyagdi, Jonah Wagner (beide SV Westfalia Rhynern), Maximilian Hinkelmann, Romario Wiesweg, Kilian Heisterkamp (alle SpVgg Vreden), Arian Papenfort (TSV Victoria Clarholz), Zakaria Anhari, Ibrahim Bulut, Max Michels (alle TSG Sprockhövel), Sebastian Lötters, Duje Goles, Kevin Hagemann (alle TuS Ennepetal), Nils Johannknecht (TuS Hiltrup), Steve Tunga (SG Wattenscheid 09)

5 - Henrik Winkelmann (1. FC Gievenbeck), Leon Niehues, Pierre Miguel De Faria Alves (alle FC Eintracht Rheine), Ben Binyamin (RW Ahlen), Robin Klaas, Christopher Hennes (beide SG Finnentrop/Bamenohl), Moritz Krause, Michel Scharlau (beide SC Preußen Münster II), Efe Tirpan, Milan Hoffmeister (beide DSC Arminia Bielefeld II), Janis Seiler, Adrian Nezir (beide SC Verl II), Nils Köhler, Max Kamann (beide SV Lippstadt 08), Rafael Lopez Zapata, Philipp Ratz (beide Westfalia Rhynern), Mika Völker, Julian Risthaus, Leon Kondring (alle SpVgg Vreden), Philipp Lamkemeyer, Markus Baum, Jannis Büscher (alle TSV Victoria Clarholz), Felix Hesker, Jonas Weißen, Asmar Paenda (alle TuS Hiltrup), Lukas Matena, Ole Overhoff, Mike Jordan (alle SpVgg Erkenschwick), Rene Michen, Can Yilmaz (beide TSV Victoria Clarholz), Fatih Öztürk (TSG Sprockhövel)

4 - Marvin Holtmann, Mika Keute, Niklas Klinke, Louis Martin, Tom Langenkamp (alle 1. FC Gievenbeck), Anes Dziho (ASC 09 Dortmund), Monti Theiß, Niklas Möllers, Latif-Bilal Alassane (alle DSC Arminia Bielefeld II), Bennet van den Berg, Tim Heger, Dicle Sahin (alle FC Eintracht Rheine), Eric Heidbrink. Davin Wöstmann, Emro Curic, Bernad Gllogjani, Marc Heider, Lukas van Ingen (alle RW Ahlen), Adrian Delmoni, Till Hausotter (beide SC Preußen Münster II), Melvin Musangu, Gordon Meyer, Luca Hermann (alle SG Finnentrop/Bamenohl), Finn Wortmann (SG Wattenscheid 09), Fatih Ufuk (SV Lippstadt 08), Mohamed Lamine Kourouma, Elias Kourouma (beide Westfalia Rhynern), Felix Mensing, Dennis Wüpping (beide SpVgg Vreden), Christopher Stöhr, Venis Uka, Marvin Grumann (alle SV Schermbeck), Cem-Ali Dogan, Barbaros Inan (beide SpVgg Erkenschwick), Deniz Yasar, Jonah Husseck (beide TSG Sprockhövel), Tomislav Simic, Christoph van der Heusen (beide TuS Ennepetal), Shayan Sarrafyar, Sören Jankhöfer (beide TuS Hiltrup), David Belenzada, Koray Dag, Sercan Calik, Tolunay Isik, Ilyas Khattari, Amed Öncel (alle Türkspor Dortmund), Steffen Brück (Victoria Clarholz)